Háború :: 2026. július 17. 12:54 ::

Iráni Forradalmi Gárda: nem engedünk át olaj- és gázszállítmányt a Hormuzi-szoroson, amíg az amerikai támadások nem állnak le

Az iráni Forradalmi Gárda teljes mértékben ellenőrzi a Hormuzi-szorost, amelyen mindaddig nem enged át kőolaj- és földgázszállítmányokat, ameddig az Egyesült Államok folytatja támadásait Irán ellen - olvasható a fegyveres testület pénteki közleményében.

Alig egy nappal korábban Ebrahim Zolfakari, az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője azt közölte, a szoros "nem lehet semmiféle alku tárgya", a gárda pedig már a hét elején kilátásba helyezte a regionális energiaexport leállítását. A gárda ugyanakkor azt is bejelentette, hogy péntekre virradóra támadást intézett péntekre virradóra a szíriai at-Tanf katonai támaszpont ellen.

A gárda tájékoztatása szerint az at-Tanf elleni művelet az amerikai erőknek a bázison lévő különleges műveleti parancsnoki központját érte, és válasz volt arra, hogy az Egyesült Államok nem sokkal korábban támadást intézett a dél-iráni Szisztán és Beludzsisztán tartomány ellen, amiben több katona életét vesztette.

Az Egyesült Államok idén februárban közölte, kiürítette a szíriai-jordániai-iraki hármashatárnál található támaszpontot, amelyet ezt követően a hivatalos bejelentés szerint a szíriai hadsereg vett át.

Szíria az iráni konfliktus kezdete óta többször hangsúlyozta semlegességét, Ahmed es-Saraa, az ország átmeneti elnöke pedig márciusban leszögezte: mindaddig, amíg egyik fél sem teszi országát célponttá, "Szíria kimarad az összecsapásokból".

Bár a bázis elleni támadásról szóló iráni bejelentést a damaszkuszi kormány egyelőre nem kommentálta, szíriai katonai források a nap folyamán a sajtónak cáfolták az at-Tanfot érintő műveletet, leszögezve, hogy nem tudnak "semmiféle akcióról a régióban".

Ugyancsak péntek reggel Jordánia bejelentette, hogy három iráni rakétát semmisített meg a légterében, hozzátéve, hogy az incidensnek nincsenek áldozatai és károkról sem tudni.

Megszólaltak a légvédelmi szirénák Kuvaitban, Katarban és Bahreinben is, az iráni Forradalmi Gárda pedig azt közölte, támadást intézett egy Ománba telepített amerikai radaregység ellen.

Mindeközben az IRIB iráni állami televízió azt közölte, országszerte több robbanást jelentettek, az amerikai erők pedig légitámadást intéztek a dél-iráni Bandar-Hamir kikötőváros két hídja ellen, illetve támadás érte a szintén a déli térségben található Bandar-Abbász egyik vasútállomását, az Iransahr városában lévő repülőteret, illetve Csabahar kikötőváros egyik irányítótornyát.

A tájékoztatás szerint a műveletekben legkevesebb heten meghaltak.

Az IRNA iráni állami hírügynökség ezen felül úgy tudja, ismét támadás érte Busehr városát is, ahol az ország atomerőműve is található.

Az iráni egészségügyi minisztérium pénteki összesítése szerint június 22. óta 38 halálos áldozata és több mint 400 sebesültje van az Egyesült Államok Irán elleni műveleteinek. Hosszein Kermanpur, a tárca szóvivője az X-en közzétett üzenetében hozzátette, hogy a halottak között három nő és egy gyerek is van.

Az iráni energiaügyi minisztérium pénteken az áramfogyasztás mérséklésére szólította föl a lakosságot, egyebek között arra kérve az embereket, hogy csúcsidőben állítsák le a légkondicionáló berendezéseket. A kérést a tárca a dél-iráni területek elleni amerikai támadásokkal indokolta, amelyekben az egyébként hőhullám sújtotta régió számos áramellátója is megrongálódott.

(MTI)