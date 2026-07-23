Háború :: 2026. július 23. 12:31 ::

Meghalt a Fekete-tengeren támadás áldozatává vált tartályhajó sérültjeinek egyike

Meghalt a Fekete-tengeren, a román partok közelében kedden támadás áldozatává vált tartályhajó sérültjeinek egyike, másik két társát továbbra is a tulcsai sürgősségi kórház intenzív osztályán ápolják - közölte csütörtökön a kórház vezetősége a News.ro román hírportállal.

A tájékoztatás szerint a 45 éves, Fülöp-szigeteki férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett a libériai zászló alatt közlekedő, Gas Lisbon nevű tankeren kitört tűzben. A légzőszervei is sérültek, és tüdőszövődmény keletkezett nála - nyilatkozta a kórház igazgatója. Tudor-Ion Nastasescu szerint a hajótűz másik két, szintén Fülöp-szigeteki sérültjét a kórház intenzív osztályán ápolják, állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben.

A román belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) szerdán egy helikopterrel hőkamerás felderítést végzett a Fekete-tenger érintett térségében, és megállapította, hogy már nincsenek nyílt lángok a tartályhajó fedélzetén, de továbbra is túl magas a hőmérséklet a hajó biztonságos megközelítéséhez. Csütörtökön újabb légi felderítést terveznek, és a tapasztaltak függvényében döntenek majd a további intézkedésekről - közölték.

A cseppfolyósított gázt szállító, libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót keddre virradó éjszaka érte támadás a Fekete-tengeren, a román partoktól mintegy 20 tengeri mérföldre (37 kilométerre). A hajó 17 tagú legénységét - köztük a három égési sérüléseket szenvedett matrózt - Tulcsára szállították.

A hajót érő támadásról Nicusor Dan román államfő számolt be kedden, aki úgy nyilatkozott, hogy a súlyos incidens az Oroszország által Ukrajna ellen indított illegális agresszív háborúval hozható összefüggésbe.

A román média szerint a feltehetően dróntámadásban megsérült 120 méter hosszú, 2002-ben épült Gas Lisbon az egyiptomi Alexandriából tartott az ukrajnai Reni folyami kikötő felé, fedélzetén több mint 3790 tonna propánnal. A hajó nem sokkal éjfél után adott le vészjelzéseket, miután egy robbanás következtében tűz keletkezett a fedélzeten.

A hajót Sulina térségében érte találat, mielőtt a Duna-delta Sulina-ágán megközelíthette volna az ukrajnai folyami kikötőt.

(MTI nyomán)