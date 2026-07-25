Háború :: 2026. július 25. 21:55 ::

Zelenszkij: Oroszország 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni az ukrán fronton

Volodimir Zelenszkij szombat esti videóüzenetében kijelentette, hogy Oroszország 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni a több mint négy éve tartó háborúba. Az ukrajnai elnök azt is közölte, hogy orosz műholdak segítik Teheránt a közel-keleti támadások irányításában.





🔴More on pic.twitter.com/tsaEBRneBy BREAKING: Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy says Russia wants to recruit 30,000 North Korean troops & has been preparing to deploy them in Voronezh since June. He says North Korea will provide Russia with new ballistic missile launchers.🔴More on https://t.co/5H0QqpggO4 July 25, 2026

"Látjuk Oroszország együttműködését Észak-Koreával is. Oroszország további 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni" - mondta Zelenszkij, hozzáfűzve, hogy Oroszország voronyezsi régiójában június óta folynak az előkészületek a fogadásukra.

A Moszkva és Phenjan közötti kölcsönös védelmi megállapodás értelmében Észak-Korea 2024-ben mintegy 14 ezer katonát küldött Oroszországba, hogy a Kurszki régióban harcoljanak az orosz erők oldalán Ukrajna ellen.

Zelenszkij szerint Észak-Korea arra készül, hogy új ballisztikusrakéta-indítókat szállítson Oroszországnak. "Ez nem csupán Ukrajnára jelent fenyegetést. Oroszország segít Észak-Koreának megtanulni, hogyan kell háborút viselni, fejleszteni a fegyvereit, és valódi harci tapasztalatot szerezni azok használatában" - mondta rámutatva, hogy ez fenyegetést jelent Ázsia minden olyan országára nézve, amely Észak-Korea rakétáinak hatótávolságán belül fekszik.

Zelensky: Russia wants to receive another 30,000 soldiers from North Korea. Preparations are already underway in the Voronezh region to receive them starting in June. North Korea is also preparing to transfer new launch platforms for ballistic missiles to Russia. pic.twitter.com/kIAo9XuaBw July 25, 2026

Zelenszkij szombaton az X közösségi platformon arról is beszámolt, hogy Ukrajna észlelte: Oroszország a Közel-Keleten végzett műholdas megfigyeléseinek eredményeit továbbítja Iránnak, hogy az képes legyen támadásait irányítani a régióban.

"Július eleje óta aktív orosz műholdas megfigyelést észleltünk az Öböl-államok és az ott található amerikai katonai létesítmények területén. Ezek a felvételek később Iránban is megjelennek" - közölte Zelenszkij. Az elnök hangsúlyozta, hogy egyértelmű összefüggés van Oroszországnak ezekről a helyszínekről készített műholdas felvételei és az iráni támadások között.

(MTI nyomán)