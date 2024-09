Klímahiszti :: 2024. szeptember 28. 14:40 ::

Ezúttal Van Gogh-festményrongálással mentette meg a bolygót néhány klímaidióta

Ismét leveses támadás érte Van Gogh híres festményeit, nem sokkal azután, hogy börtönbüntetést kaptak azok a klímaterroristák, akik egy évvel ezelőtt hasonló akciót hajtottak végre – írta meg a BBC, melyet a Mandiner szemlézett.



Pénteken három hasznos idióta a londoni Nemzeti Galériában leöntötte Vincent van Gogh 1888-as és 1889-es Napraforgók című alkotásait. Az incidens néhány órával azután történt, hogy a Just Stop Oil felforgató mozgalom két másik tagját börtönre ítélték egy korábbi, hasonló támadás miatt, amellyel a kőolaj felhasználása ellen tiltakoztak. A galéria látogatói próbálták megakadályozni az akciót, de az aktivisták folytatták tervüket.

A helyszínen azt kiabálták, hogy a jövő nemzedékei hősökként fognak tekinteni az elítélt aktivistákra.

Bár a két festményt elszállították átvizsgálásra, szerencsére nem szenvedtek sérülést. Az elkövetőket rongálás miatt letartóztatták, de szabadlábon védekezhetnek.

A Just Stop Oil csoport korábbi tagjai 2022 októberében hajtottak végre hasonló akciót, akik most kapták meg börtönbüntetésüket. A klímarettegő szervezet már több hasonló megmozdulást szervezett, tavaly például egy 1600-as évekből származó festményt támadtak meg, amelyet 1914-ben nőjogi felforgatók is megrongáltak a szavazati jogukért folytatott küzdelem részeként.

