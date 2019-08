Amikor valaki rámutat arra, hogy nagy lecserélés (great replacement) van folyamatban, azaz hogy a fehéreket szándékosan kisebbségbe akarják szorítani saját országaikban a harmadik világból behozott színesbőrűek özönével, akkor a megmondóemberek mindig előadják, hogy az csak összeesküvés-elmélet. Természetesen aki nyitott szemmel jár, az tudja, hogy az etnikai arányok erőltetett megváltoztatása nem elmélet, hanem maga a valóság.

Erre az újabb bizonyítékot a CNN-es Anderson Cooper szolgáltatta, aki a Univision műsorvezetőjével, Jorge Ramosszal való interjúja során az USA-ban élő fehér emberek népességbeli fogyatkozását izgalmasnak találta:

Anderson Cooper barely able to contain his excitement about Whites becoming a minority.Not thrilled about being replaced in the country your ancestors founded: you're a "Supremacist"Understand White People, you're already in a race war. pic.twitter.com/3iUsgIFqOi

Azt mindenesetre el kell ismerni, hogy a multikulturálissá válás tényleg hozna izgalmakat a mindennapokba. Például izgalmas lehetne látni, amint Mohamed, Hasszán és Ali felvonszolja a homoszexualitását nyíltan vállaló Anderson Coopert egy toronyház tetejére, majd onnan a mélybe taszítja.

Akarom, hogy egy homoszexuális embert a mélybe vessenek csak azért, mert homoszexuális? Nem.

Akarom, hogy egy a multikulturalizmusért cselekvő homoszexuális embert a mélybe vessenek? Igen.

Ha ez utóbbira reagálva bárki feltenné a kérdést, hogy miért, a válaszom egyszerű: ha egy egyén tanáccsal vagy tett-tel segíti az ellenséget célja elérésében, akkor kollaboráns, és úgy ildomos, hogy megkapja azt, amire vágyott és amit megérdemel.

Ilyen jellegű képmutatást már korábban is láttunk a megmondóembereknél: multikulti neked, de nem nekem.

A mellette ülő Jorge Ramos egyetértett vele, és azt mondta, hogy Amerikában a fehérek kisebbséggé válása elkerülhetetlen, ami egy pozitív fejlemény:

Ramosról azt kell tudni, hogy az Egyesült Államokban élő, mexikói származású felforgató médiaszemélyiség, aki állandóan a nyitott határok és a mexikóiak érdekei mellett szólal fel. Hogy vajon 1983, vagyis az USA-ba tanulóvízummal való érkezése, valamint 2008, vagyis az amerikai állampolgárság megszerzése között miért nem rúgták vissza a Rio Grande túlpartjára, az számomra érthetetlen.

Ő egy újabb példája annak, hogy miért ostobaság a puhaszerszámú álkonzervatívok (Cuckservatives) mantrája, ami így hangzik: „Ha a harmadik világbeliek illegálisan jönnek ide, az rossz, de ha legálisan, az jó”.

Jorge Ramos egyébként annyira szereti a multikulturalizmust és a nyitott határokat, hogy Miamiban egy magánszigeten lévő 6 millió dolláros kúriában lakik, amit a vízen kívül még kovácsoltvas-kerítés, 20 láb (6 méter) magas betonfal és cserjés véd. Ramos vagyonát 25 millió és 275 millió dollár közé esőre becsülik.

Mint már említést nyert: multikulti neked, az átlagembernek, de nem nekem, az elitnek.

Végül, de nem utolsósorban szeretném idézni egy Judge (@V8POW) nevű Twitter-felhasználó szavait, melyek ismerősen csengenek a tapasztalt olvasóknak, de minderről a rokonoknak és barátoknak nem feltétlenül van tudomásuk, ezért a felvilágosító munka végzése elkerülhetetlen:

Hidra - Kuruc.info

