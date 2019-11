Publicisztika :: 2019. november 24. 17:54 ::

Heti progresszió (IV. rész)

Ha vasárnap, akkor ismét jelentkezik Heti progresszió című rovatunk. Vessünk egy pillantást arra, hogy a héten milyen események vitték előre a permanens fejlődés, a tolerancia és a szabadság zászlaját. Az LMBTQ-lobbi elit csapatai folyamatosan harcban állnak az elnyomás minden formájával, és ígéretükhöz híven előbb-utóbb végleg megfékezik a destrukció és az intolerancia fasiszta hadoszlopait. Íme, az e heti toplistánk.

3. Egy kis hazai. Lezajlott Magyarország Egy kis hazai. Lezajlott Magyarország első transznemű tüntetése Budapesten. A maréknyi ember nagy csinnadrattával és zenebonával hívta fel magára a figyelmet a belvárosban, hogy bizony őket 2019 Magyarországán rendkívüli módon elnyomják. Az „úttörő kezdeményezést” a Prizma közösség szervezte, eztán majd biztosan kapnak egy kis ösztönző támogatást „homályba burkolózó emberektől, egyéb szervezetektől”, hogy ámokfutásukat tovább folytathassák. „Rájöttem, hogy a leges-legeslegrosszabb gúnynév az a saját nevem”, mondta megafonba a Kossuth téren egy hölgy, vagy férfi, vagy tudom is én, mit kell ilyenkor írni. Komoly problémák. A nemzet szebb napokat látott főtere hordott már a hátán elég sokféle tüntetést, lehet, hogy immáron a transznemű tüntetésekhez is hozzá kell szoknia? Ne feledjük az alapigazságot, amit minden egyes alkalommal leírok és a jövőben is lefogok, hogy ide minden (jó és rossz egyaránt) 10-20 év késéssel érkezik nyugatról, de egyszer úgyis megérkezik. A „hazug személyigazolványok” problémája köré csoportosuló tüntetés egyelőre gyenge eresztés volt, de annak idején a kommunizmus sem indult kevésbé rossz helyzetből. Jó, ha ezt az eszünkbe véssük. Egyébként hogy, hogy nem, de az új SZDSZ, a Momentum is képviseltette magát a tüntetésen, ezzel a lépéssel bizonyára az összes transznemű szavazatot bezsákolhatják ’22-ben.

2. Mindeközben nyugaton alakult egy igazi filmbe illő Mindeközben nyugaton alakult egy igazi filmbe illő love story is. 32 év után szakít ugyanis Nagy-Britannia első buzipárja, akik összeházasodtak és gyerekeket is nevelnek. Egyikük az általuk felnevelt lány barátjával esett szerelembe, s mivel a kiszemelt alany amúgy is biszexuális, sem Isten sem ember nem állhat többé bimbózó szerelmük útjába. Az új barát most már exbarátnője, illetve a „dobott férj” (vagy feleség?) is áldását adta a kapcsolatra, biztos úgy vannak vele, hogy igazából már nem oszt nem szoroz ez az esemény. Mondjuk igaz, a „család” már így is eléggé elba… öhm, szóval elszúrt, tehát tényleg mindegy.



Az egykor boldog "pár"

A nem mindennapi történet viszonylag azért kaphatott nagyobb sajtóvisszhangot, mert az érintett „meleg pár” volt az első, akik béranyaság útján gyerekeket nevelhettek fel 1999-ben. Az azóta Floridában élő, eredetileg essexi „család” első ikerpárja ekkor született, akik igazából csak félig ikrek, mivel egyazon béranyából születtek, illetve a női petesejt is azonos, viszont eltérő apáktól származnak. A szóban forgó apák pedig, hogy, hogy nem, a „meleg pár” egy-egy tagja. Azóta az ikreken kívül több gyereket is nevelnek, hasonló szisztéma alapján. Annak idején a „pár” a bíróságig is elment, hogy a ’99-ben született gyermekek anyakönyvébe „apa és apa” legyen rögzítve, így ebben a kérdésben is első úttörők voltak. Részt vettek a lobbitevékenységben is, hogy templomban is össze lehessen adni buzi párokat, 2014-ben pedig össze is házasodtak…



A teljes "család" - sajnos szaporodnak

Szerintem ebből a love storyból ennyi elég is volt, mert lassan jómagam is kezdek belebonyolódni, ki kinek a kicsodája itt. További „sok boldogságot”!



Buzi apu a lányától elszeretett új játékszerével

1. Valószínűleg erről még egyetlen publikációmban sem esett szó, de nagy videojáték-rajongó vagyok. Persze nem „átlagos felhasználóként”, hanem szeretem a jó és izgalmas történeteket, a magával ragadó karaktereket, az addiktív és sok érdekes kihívást tartogató játékmenetet. Viszont, ami most fog következni, az sajnos nekem biztosan nem nyeri majd el a tetszésem.

A Tell Me Why címet viselő játék várhatóan 2020-ra készül el Xbox One konzolra, a középpontban pedig – kapcsolódva az előző helyezetthez – ismét egy ikerpár áll, amelynek Tyler nevű tagja egy transznemű férfi lesz. A játék arról fog szólni, hogy a már felnőtt ikerpár visszatér a gyerekkori otthonba, Alaszkába, ahol nyilván előtörnek majd a régi emlékek.

Az ikerpár mellett a másik kulcsszó a transznemű, amellyel pedig a 3-as sorszámú történettel fonódik össze a szóban forgó videojátékunk. Mintha egy előre megtervezett forgatókönyv szerint zajlana minden…Vajon az elkövetkezendő időszakban még az LMBTQ-lobbin belül is kiemelt helyet kapnak majd a transzneműek? Ugyanis, sajnálatos módon számos játékban tűnt fel már a lobbi hatóereje, de a transzneműek eddig itt sem nagyon kaptak helyet. „Kiváló alkalom” ez is az „érzékenyítésre”, hiszen a fiatalok jelentős része játszik, de akár az idősebb korosztályok is előszeretettel játszanak videojátékokkal.

Különben emlékszünk még a GLAAD nevű LMBTQ-ügyeket támogató nonprofit szervezetre, akiknek a Kellogg’s is adományozott pénzt , egészen pontosan 50 ezer dollárt? A Tell Me Why-jal kapcsolatban is feltűnik a nevük, hiszen a játékfejlesztők velük konzultálnak, hogyan is néz ki egy transznemű ember mindennapja, s hogyan ábrázolják karakterüket. Csak összeérnek lassacskán a szálak. Egyébként a transznemű szereplő szinkronhangja is egy transznemű színész lesz, gondolom, ezzel a hitelességi faktort kívánják növelni, ha az eddigi tények nem lettek volna eléggé meggyőzőek…

Ez volt tehát a Heti progresszió e heti adagja, ki-ki eméssze meg az olvasottakat jövő vasárnapig, amikor is újabb toplistával jelentkezem majd.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

