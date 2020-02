Publicisztika, Külföld :: 2020. február 25. 16:18 ::

Antifa vs. AfD - hova tegyük a populistákat?

A CDU-tól jobbra álló AfD (Alternative für Deutschland) nem tekint vissza túlságosan nagy történelmi múltra a jelenkori Németország történelmében. Egyfajta harmadik utas politikát képviselnek hazájukban, ám ez inkább jelent egy – modern szóval élve – populista irányzatot, semmint a tényleges, a szó rendes, régi értelmében vett harmadik út képviseletét (arra ott van a sokkal régebbi múltra visszatekintő NPD).



A sajtó által szélsőjobboldalinak nevezett párthoz képest különösen érdekes az AfD viszonya a zsidósághoz és Izraelhez, ezt szemléltetik ezek a plakátok és idézetek is. A szövegből: Zsidók az AfD-ben? Igen, vannak, sőt, most szövetséget is alapítanak (forrás: jfda.de)



AfD, a zsidók új politikai otthona (forrás: afd.nrw)

Az AfD politikai teljesítménye ingadozónak mondható. Természetesen ez függ Németország területeinek általános pártpreferenciájától, így például a most vasárnap tartott hamburgi törvényhozási választáson a vörös győzelem különösebben nem jelent nagy meglepetést. Természetesen a hanaui lövöldözést közvetve megpróbálták az AfD nyakába varrni (régi bolsevik trükk ez, ugyebár), amely okozhatott átmeneti gyengülést a pártban, de Hamburg és körzete amúgy sem a nacionalizmusáról híres. De vajon tényleg a holoemlékezésen elbóbiskoló Alexander Gauland az egyetlen, ami rögtön "beugorhat" nekünk, ha az AfD-t említjük? Egyáltalán nem! Ezt a rövid, szürreális történetet szeretném megosztani a kedves olvasókkal.



Az AfD a zsidó közösség oldalán áll az iszlamisták által jelentett veszély idején (forrás: Twitter)



Az AfD megvédi a zsidókat az antiszemita migránsoktól, mindig is Izrael mellett álltunk (forrás: arnongrunberg.com)



Azonnal kiutasítani az antiszemita muszlimokat! (forrás: Twitter)

Februárban történt, hogy az AfD ifjúsági tagozata, a Junge Alternative (JA) éppen egy holokauszt-filmvetítésre igyekezett (ugyan, hova máshova?), amikor fél tucat maszkos ember rájuk támadt és ütlegelni kezdték őket, veszélyes, ám törvényileg külön nem büntethető fegyverekkel (törött üvegek stb.). A támadást később a szélsőbaloldali antifa-mozgalom vállalta magára, ami azért érdekes, mert az AfD fiataljai között számtalan zsidó is volt (most már legalább érthető, miért holovetítésre igyekeztek). Szóval... szerintem érdemes ez egy kicsit ízlelgetni, mielőtt megpróbáljuk elhelyezni az AfD-t a "Nap alatt". Összefoglalva: a nemzetiszocializmus, fasizmus ellen akár fizikai síkon is harcolni kívánó antifa megveri a holokauszt-filmvetítésre igyekvő fiatal AfD-s tagokat, akik a balliberális médiumok szerint ugyan szélsőjobboldaliak, mégis rendelkeznek még zsidó tagozattal is? Most akkor lényegében antifa vert antifát? Nem, ez nem egy Monty Pyton-film, hanem a jelenlegi politikai állapot Németországban.



Az SPD és a CDU zsidógyűlöletet importál! (forrás: afd-fraktion-sachsen.de)



Mit szeretnek a zsidók az AfD-ben? Kiderült ezen az izgalmas előadáson... (forrás: Twitter)



A zsidó tagozat elnökének bemutatkozása és izraeli zászlója (forrás: ludwigsburg.afd-bw.de)

S, hogy ezek után hová tegyük a populista (tehát a szó valódi értelmében nem szélsőjobboldali, illetőleg nemzetiszocialista AfD-t), akinek az egyik vezető politikusa holomegemlékezésen szundít a Bundestagban (az okát egyébként nem tudni, miért aludt el), ugyanakkor rendelkeznek zsidó tagozattal (amit egyébként még mindig el lehet fogadni abban az esetben, ha ők alkalmazkodnak a "megfelelő ideológiához", hiszen a Harmadik Birodalom keretein belül is működtek zsidók, ha nem is sokan) és holokauszt-filmvetítésre mászkálnak?

Videó a zsidó tagozat megalapításának bejelentéséről:

Nehéz megválaszolni, hiszen a szintén német, a szó szoros értelmében szélsőjobboldali NPD-ről (Német Nemzeti Demokrata Párt) hasonló furcsa jelek nem láttak napvilágot.



Egy remek NPD-plakát a múltból, a képen Udo Voigt, a párt korábbi elnöke. Nem valószínű, hogy az AfD hasonlókban gondolkodik...

Az AfD egyszerűen csak meglovagol egy elégedetlenségi hullámot, és rokonságban áll a Salvini-féle olasz populistákkal, akik Izrael nélkül egy lépést nem mernek tenni? Ha nem is ennyire rossz a helyzet, és biztosak lehetünk benne, hogy az AfD-ben sok tisztességes hazafi is tevékenykedik, a dolgok sajnos hasonló irányba mutatnak.

Legyünk tisztában az Európát körbeölelő politikai légkörrel és legyünk éberek! Hiszen tudjuk jól, hogy amit nem tudnak "ők" megsemmisíteni, annak az élére állnak!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

