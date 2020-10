A globalizált világban a divat és az erre ráterpeszkedő iparág is átalakult, mindannyian láttunk már a közösségi portálokon keringő képekből eleget, ahol elképesztően visszataszító ruhadarabokat mutogatnak be elképesztő visszataszítóan kinéző emberek különböző divatshow-k keretében. A ruházatnak vice versa lehetnek politikai üzenetei is. Ha Hamilton BLM-támogatói darabjait viseled, már önmagában egyfajta világnézetet és véleményt tükrözöl, de ez akkor is igaz – csak fordított előjellel – ha mondjuk az Ansgar Aryan-termékeket kultiválod. Persze nem mind arany, ami fénylik, gondoljunk csak a meglehetősen rosszemlékű Szegedi Csanád Turul boltjára, habár a személytől függetlenül hozzáteszem, hogy a 11 éve ott vásárolt pólóim – rendszeres viselés mellett – mind a mai napig kiváló állapotban vannak, amíg sok közismertebb márkával ellátott ruhadarabomról ugyanez nem mondható el.