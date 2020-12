Publicisztika, Külföld :: 2020. december 1. 11:47 ::

Csúcsra járatott történelemhamisítás

Akinek nincs történelme, az csinál magának. Akár ezt is mondhatnánk a Black Lives Matter négereire, ha egy kicsit el akarunk távolodni a mindennapi fosztogatásoktól, szobordöntögetésektől. Persze ezt az "alternatív történelmet" nem ugyanazok gyártják le, akik a hónuk alatt lapostévével törnek-zúznak az amerikai boltokban, hanem egy előre jól eltervezett, felülről irányított folyamatról van szó. S mielőtt előjönnénk a szokásos "white power" kijelentésekkel, sose feledjük, hogy az "új hullám" támogatói között rengeteg liberális fehér van, s nem, még csak az sem kötelező, hogy zsidó legyen az illető. Degenerált korszakunk előretolt ékei ők, s ezek a semmirekellő celebek, "hírességek", vagy a közösségi média által "isteni szintre" emelt megmondóemberek, percember politikusok önként és dalolva állnak be az új világrend hadrendjébe, hogy szánalmas életükben nekik is csurranjon-cseppenjen valami a "földi jóból".



Nincs itt semmi gond, én csak "apró különbségeket" látok a régi és az új 007-es között

Ennek a rendszernek az oltárán születnek meg a hamarosan egyre gyakoribb "kvótafilmek" , amelyek pontosan ugyanolyan sivárak és unalmasak lesznek, mint a kommunizmus "filmcsodái", vagy éppen így kerülnek négerek olyan szerepekbe is, ahol semmi keresnivalójuk. Utóbbi már a videojátékokban is egyre jobban terjed (erről majd máskor, máshol), de a nagyközönség számára nyilván a filmek figyelemfelkeltőbbek. Itt van mindjárt a néger nő, aki 007-es ügynökké avanzsált . A durva "befeketítés" tényén túl itt még az is érdekes, hogy mi már tavaly nyáron megírtuk ezt, a "mainstream" médiába mégis mostanában érkezett meg a hír.

Ahol lehet, persze igyekeznek szentté avatni a "brit" színésznőt, aki "halált megvető bátorsággal" felkészült az esetleges támadásokra. "Nem James Bond lesz egy fekete nő, csak a 007-es számot örökli meg" – oktatnak ki minket több helyen, habár gondolom, nem én vagyok az egyetlen, aki nem érez különbséget a kettő között. James Bond karaktere összeforrott a 007-es "fedőnévvel", így, ha valaki továbbviszi ezt a számot, az magát Bondot, annak örökségét is megkapja. Ilyetén a néger nő úgy furakodik be a képbe, hogy a szó szoros értelmében tényleg nem ő maga lesz "James", azonban mind táj-, mind pedig karakteridegensége ellenére ő viszi tovább a "címet" (annak minden múltjával és jövőjével együtt), mert hát ugyebár "mindent megteszünk a progresszióért".

Ennél több fokkal szánalmasabb az, hogyan próbálják szó szerint "elfeketíteni" a világtörténelmet és négerekkel feltölteni a fehér szerepeket. Természetesen nem Boleyn Anna azt egyetlen, aki hasonlóan járt, Magyarországra csak a töredékük jut el az ilyen híreknek. Megpróbálják elhitetni velünk, hogy a feketéknek azért nem lehet a fehérekhez hasonló történelmük, mert "elnyomtuk" őket. Ha tragikomikus szájízzel kinevettük magunkat ezen az állításon, akkor jegyezzük meg azt, hogy ha a miénkhez hasonló történelmük nincs is, másmilyen azért mégiscsak van. Most már "nem nyomjuk el őket" – sőt, ők nyomnak el minket – így nem látom akadályát annak, miért nem filmesítik meg ők maguk a sajátjukat. Elhiszem én, hogy nincs túl sok mindenre büszkének lenni, ez azonban aligha a mi hibánk.



"Tősgyökeres" néger szerepek a filmvásznon!

Ha ténylegesen beindulnak a kvótafilmek, a cselekményt pedig megtöltik liberális ömlengésekkel vagy fehérellenes propagandával, úgy hiszem, hogy sok-sok évre elég muníciót kapunk a modern filmtörténet szempontjából. Tudom, hogy általában szokásom a gyalázatos helyzet ellenére valami pozitív üzenettel zárni az írásaimat, ám sajnálattal közlöm, hogy most egy ilyen sem jut az eszembe. Hazudni pedig nem fogok.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info