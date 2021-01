Publicisztika, Koronavírus :: 2021. január 26. 15:07 ::

Szívjunk friss levegőt! - Koronavírus-kérdések újratöltve (II. rész)

Fogy a türelem. Egyre inkább. A turizmus-vendéglátás kis- és középvállalkozásai a szó szoros értelmében a tönk szélére kerültek, miközben a franchise rendszerben működő globális gyorsétterem-láncok természetesen mindig és minden időben virágoznak. Ezzel párhuzamosan az emberek jelentős része is egyre fásultabban viseli a végeláthatatlannak tűnő "vírushelyzetet", a korlátozásokat (ez természetesen a jobb idő közeledtével még inkább felerősödik majd), miközben az alaptalanul félelemben élők száma egyre inkább csökken. Legutóbbi, koronavírusról szóló írásom óta több mint egy hónap telt el, természetesen nem eseménytelenül. Itthon is elkezdődött az "oltakozás", belebegtettek egy "védettség igazoló plasztikkártyát", amivel elméletben "nyolc után is lehetne utcára vonulni", a Mi Hazánk pedig – nagyon helyesen – az ország egyetlen józanul gondolkodó, lezárásellenes pártja lett. Körkép vírusfronton.



Pár hónapja még nevettem rajta. Ma inkább realitássá kezd válni... (forrás: Fb)

Az imént említett fásultság persze nem csak Magyarországra igaz, hanem egész Európára. Több más országgal összehasonlítva itthon még ildomosabb a helyzet, mint akár Szlovákiában, vagy jó néhány Nyugat-európai államban. A teljes, az élelmiszerboltok kivételével mindent érintő lezárás és kijárási tilalom az őrület egy olyan foka, amely még a maximális biztonság elve alapján is teljes zsákutca. A gazdasági teljesítőképesség teljes visszavágása ugyanúgy az emberek jólétét és boldogságát veszélyezteti, mint egy valóban veszélyes vírus féktelen pusztítása. De valóban erről van itt szó? Noha nyilvánvalóan senki nem szeretné a saját bőrén megtapasztalni, milyen koronavírusosnak lenni, azért mégsem egy pestissel vagy kolerával állunk szemben, hiába próbálnak sokan – kis túlzással – párhuzamot vonni köztük. A logikus, a józan észre apelláló védekezés helyett előtérbe került az egyes politikusok, alkalmi megmondóemberek, "celebek", "sztárorvosok" által mesterségesen szított és elhintett félelem, bizalmatlanság, őrület. Pedig a képlet ennél sokkal egyszerűbb is lehetne, de nyilván ez egyáltalán nem érdekük azoknak, akik fenntartják ezt a helyzetet. A felesleges pánikkeltés helyett az alapvető higiéniai szempontok betartása (rendszeres és alapos kézmosás, saját környezetünk tisztántartása, koszos kézzel nem nyalogatjuk a kezünket, szedjük a vitaminokat stb.) már sokat lendít(ene) előre a megbetegedés kiküszöbölésében, de végtére is a tömött járműveken, nagy tömegben való maszkhasználat is indokolt lehet, amíg VALÓBAN tart a járvány. Mert, ugye eredetileg is így kezdődött ez az egész tavaly márciusban (mondjuk abban eleve van valami végtelenül szomorú, hogy 2020-ban embereket kellett megtanítani kezet mosni), amikor még senki nem sejthette pontosan, mi is a célja ennek az egésznek, és milyen veszélyes maga a vírus.

Csodálni való, hogy ilyen cikk egyáltalán megjelenhetett a kvázi "mainstream" médiában, de érdemes egy pillantást vetni rá. Dióhéjban a következőről van szó: Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója nem záratta le az államot, a lakosokat pedig arra kérte, hogy használják józan eszüket a védekezés során. Ezzel szemben a demokrata Gavin Newsom már máshogy állt a kérdéshez, és szintén kormányzóként California lezárása mellett döntött. A megannyi érdekes statisztikával teletűzdelt írás végül arra a következtésre jutott, hogy a lakosság arányszámát figyelembe véve nincs markáns különbség a két állam megbetegedési, illetőleg halálozási statisztikáiban, az utolsó három hónapban legalábbis egészen biztosan nem. Ha tehát a kezdeti, relatíve ismeretlen szakaszban még indokolt is volt az óvatosság és a lezárás, ennek most már valóban semmi értelme nincsen, és a józan védekezés felelőssége mellett fokozatosan "újra kellene indítani" az életet.

Noha a vendéglátósok tiltakozása Lengyelországban messze nagyobb sikereket ért el, azért itthon is ébredeznek az emberek . A kérdés egyértelmű: tudnak, illetőleg tudunk-e bármi sikert elérni a kormányzattal szemben a lezárásokat illetően, illetve nem erodálja-e tovább a kormánypártok népszerűségét a "bezártság"? A kormányzati "segítség" persze szokás szerint ismételten többszörös idézőjelben értendő, s ha egy adott vállalkozás életben is marad, azt kizárólag hitelekkel képes elérni. Ezzel szemben a multinacionális, globális hátterű érdekeltségek töretlenül ívelnek felfelé. Ilyetén a "senkit nem hagyunk az út szélén" kormánypárti jelszót valahol félúton feláldozták az alaptalan rettegés és a globális érdekcsoportok oltárán.



Elég a lezárásokból! (forrás: Dúró Dóra Facebook-oldala)

A Mi Hazánk Mozgalom történelmi jelentőségű előrelépést tett, amikor oltalmába vette a vendéglátás szektor problémáit (a rendszeres testmozgást elősegítő konditermekről nem is beszélve) és egyedüli pártként képviseli a szerencsétlenül járt családokat, miközben a két nagy politikai pólus az egymásra való sárdobálással, a káosz és a kilátástalanság minél hosszabb fenntartásával van elfoglalva. Hovatovább a radikális jobboldali párt ezzel azt is vállalta, hogy a hivatásos rettegők, a megvezetett tömegek, a saját érdekeit szem előtt tartó politikai alakulatok céltáblája legyen. Talán senki sem gondolta volna, hogy éppen a koronavírus és az ebből fakadó gazdasági problémák fogják megmutatni, mekkora szükség van a harmadik útra Magyarországon (is). Elég a lezárásokból! Szívjunk friss levegőt!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info