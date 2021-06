Publicisztika, Videók :: 2021. június 12. 00:11 ::

Niedermüllert keserítő képsorok

Igencsak körbement a médiában már, hogy Niedermüller Péter, a Gyurcsány-párt erzsébetvárosi polgármestere hőzöngött egy sort azon, hogy a keddi válogatott felkészülési, Magyarország-Írország meccsen a magyar csapat tagjai nem, az írek viszont letérdeltek a Black Lives Matter elnevezésű, fehérellenes rasszista mozgalom nemzetközi nyomására.

És a legjobban az fájt neki, hogy a magyar szurkolók kifütyülték őket. Azt azért tegyük helyre, semmiféle „hangos kisebbségről” nem volt szó, a Szusza Ferenc stadion mind a 10 ezer nézője így tett, aki ott volt, tudhatja. Ezúttal már nem ezt fogjuk kitárgyalni. Szabó Tímea is vergődött egy sort, de ő már csak a második helyre futott be magyargyűlölet kategóriájában, úgyhogy vele nem is foglalkozunk.

Az „ír” (hát nevezzük így, bár az írek valószínűleg kikérnék maguknak, de magyarnak se nevezzük, alighanem egy harmadik megoldás lesz a nyerő…) Niedermüller figyelmébe ajánlanánk azért egy-két dolgot.



Ott a háta mögött az egyik zászló az, amely a magyar és az ír helyett igazán hozzá való… (kép: 888)

Abba már ne is nagyon menjünk bele, ha feltéve, de nem megengedve, valóban arról szól a térdelés, hogy egyfajta vezeklést valósítanak meg az egykori rabszolgaságért, akkor is feltehetjük a kérdést, ugyan milyen alapon térdeltek az írek? Abban a korszakban, mikor az amerikai rabszolgaság létezett, ír államiságról sem lehetett szó, angol gyarmati sorban tengődtek, hovatovább, ír rabszolgákat adtak el. De tegyük gyorsan tisztában, ez az egész nem erről, hanem egy fehérellenes rasszizmus előtti meghajlásról szó, aki kételkedik ebben, csak öt percet tanulmányozza a BLM eddigi történetét. (A bűnöző George Floyd halála, és a négereket érő állítólag túlzott rendőri erőszak volt a térdelésmánia eredeti közvetlen kiváltója, de valóban átcsapott gyarmattartói bűntudat kiváltásába is. Akárhogy nézzük, sem mi, sem az írek nem túl érintettek - a szerk.)

De ez a kiváló „ír” úgy igyekszik beállítani az dolgok folyását, mintha mi, mucsai magyar, bőgatyás parasztok lennénk az egyedüliek, akik nem vagyunk elég haladóak, nem térdelünk (mondjuk, ha így lenne, akkor is helyes lenne), és mindenki más rajtunk kívül térdepel. Hát el kell, hogy keserítsük, ha már így felhozta a „hangos kisebbséget”, éppenséggel a térdeplők vannak bőven kisebbségben. Még a németek sem térdepelnek, a régiónk nemzeteiről nem is beszélve. De egyébként az európai országok közül a belgák és a Brit-szigeten országai, de már ez sem áll meg, mert a skótok bejelentették, hogy ők sem. Állítólag a románok is jelezték, hogy ők is térdelnének, de ez viszonylag nehezen beváltható ígéret, lévén ki sem jutottak az Európa-bajnokságra… Leszámítva, hogy volt egy Anglia-Románia barátságos meccs nemrég.

De a számára szomorú valóság éppen az, füttyszót éppenséggel azért nem hallhattunk sokat eddig, mert a koronavírus-járvánnyal összefüggésben hozott lezárások folytán zártkapus meccseket játszottak Európa-szerte, és hát mondjuk ki, ezért nem fütyültek a teljes kontinensen. Igen ám, de az elmúlt pár hétben azért már korlátozott számban beengedtek nézőket, és láss csodát, mi történt? Füttykoncert. Még Anglia EB felkészülései meccsein is. Nem csoda, hogy különböző, úgynevezett antirasszista szervezetek arról győzködik az angol szurkolókat, hogy ugyan, legyenek már szívesek az Európa-bajnokságon megtapsolni a térdeléseket, ez finoman szólva nem fog sikerülni.

Mint ahogy itt sem sikerült, ez pár napja, az Anglia-Ausztria meccsen történt (egészítsük ki sajnos, az osztrákok is térdeltek):

Egyébként azt javasoljuk, ne is nézze az Európa-bajnokságot, mert ahol térdelés lesz, ott fütyülés is lesz. Ez ilyen egyszerű. Azt is nagyon reméljük, a magyar válogatott, bár valóban nagyon nehéz csoportba került, de jól szerepel, már csak azért, hogy ez a magyargyűlölő alak fortyogjon dühében…

Lantos János – Kuruc.info

