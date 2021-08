Mint ismeretes, Áder János, Magyarország köztársasági elnöke részt vett egy konferencián, amelyen Ukrajna területi integritásáért álltak ki, pontosabban szólva azért, hogy a Krím félsziget legyen újra Ukrajna része, mert gyakorlatilag ma Oroszországhoz tartozik. Eleve ezt sem szabadott volna megtennie. Ukrajna bitorolja Kárpátalját, amelyet mi hazánk részének tekintünk, de mindezen túlmenően is súlyosan elnyomja kárpátaljai magyar nemzettestvéreinket. Semmi keresnivalója ilyen eseményen egy magyar politikusnak, nemhogy közjogi méltóságnak.

De ha már elment, ahogy mondani szokás, tetézte is a bajt. Nem kevesebbet állított, minthogy az ukránok fájdalma rokonfájdalom. Ezt még meg is lehetne érteni, ha történetesen nem Ukrajna bitorolná jelenleg Kárpátalját, így meglehetősen morbid volt az összehasonlítás. De itt most nem is ez a lényeg, hanem az, jött is bizony a szokásos román hisztériázás – holott róluk egy árva szót nem ejtett Áder.