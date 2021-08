"A magyarok tudatába mélyen beleégett mind a nagyhatalmi agresszió, mind pedig Trianon traumájának emléke, ezért mi pontosan tudjuk, hogy Ukrajna népe számára miért annyira érzékeny seb a Krím annexiója" – mondta Áder János hétfőn Kijevben, a Krími Platform értekezletének megnyitóján.

Bukarestben egyelőre "csak" az ellenzék reagált, a PSD-elnök Marcel Ciolacu azt írta Fb-oldalán:

Elfogadhatatlan, hogy Iohannis elnök 24 órája hallgasson és ne mondjon semmit a Krím elcsatolását Erdély Magyarország általi elvesztéséhez hasonlító elszállt kijelentésre. Ez a hasonlat nem helytálló, mivel a Krím félsziget erőszakos elcsatolását nem ismeri el hivatalosan egyetlen demokratikus ország sem. Ellenben Erdély egyesülése Romániával a románok egyöntetű akaratának eredménye, amit az 1918. december 1-jei, gyulaferhérvári nagy nemzetgyűlés határozatban rögzített, és amit elismernek nemzetközi szerződések, az első világháborút lezáró versailles-i békeszerződés is.

A PSD elnöke úgy véli, mindezt Florin Cîţu miniszterelnöknek (aki szintén részt vett a kijevi értekezleten) és Klaus Iohannis államfőnek kellett volna elmondania, hogy megvédjék a nemzeti érdeket, idézi a Főtér.ro.

Ciolacu fel is emlegeti, hogy tavaly Iohannis azzal vádolta a PSD-t, hogy eladja Erdélyt a magyaroknak (ez volt a " jónapotkívánokozás "), most pedig hallgat, ami egyenértékű a nemzetárulással. Ezért most csak annyit mond neki: