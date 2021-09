Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2021. szeptember 24. 11:24 ::

Kínos ez mindenhonnan nézve

Valószínűleg ez már csak fokozódni fog 2022 tavaszáig, tehát versenyt okád majd egymásra a balliberális és a fideszes sajtó. Hogy mi a verseny célja? Bizonyítani, hol vannak a nagyobb rasszisták, nácik. Röhej az egész, de ez a valóság.



Most éppen a Momentum elnöke, Fekete-Győr András került pellengérre, s félreértés ne essék, jár is ez neki, mondjuk történetesen éppen nem azért, amit most mondott az egyik szent tehénről, a cigányokról. Némileg kellemetlen, mert az a rossz érzésem támad, mintha védeni igyekezném, pedig nem. De mit is mondott?

Az 1Magyarország Kezdeményezés által rendezett vitán cigány aktivisták szembesítették a politikust a cigány közösségek legsürgősebb és legfontosabb kérdéseivel. A beszélgetésen a pártelnök szavaiból az derült ki, hogy a magyar és a cigány két külön egység, akik több száz éve „osztoznak" az országon, és akiknek teljesen más az értékrendjük. Elvégre a cigányoknál „a vándorlás, az improvizáció, a tánc, a zene, a család erősebb értékekként jelennek meg", mint a magyaroknál.

Mint fogalmazott, amíg ő az életét próbálja a lehető legkiszámíthatóbbá, megtervezetté tenni, addig az általa megismert cigány családok sokkal inkább napról napra élnek, terveznek, túlélnek. Persze, „ha van egy kezdő hatvan- vagy százezer forint, akkor az el fog fogyni a hó közepén". Fekete-Győr számára az is dilemma, hogy ezeken a „kulturális különbségeken" kell-e, érdemes-e változtatni.

Nyilván ez a jellemzés azért elég nagy mellélövés, a fő különbség nem itt húzódik a többségi társadalom és a cigányság között. Nem kell ecsetelnem, mégis miben térnek még el, ugye? De maradjunk annyiban, Fekete-Győr szavaiból elég nehéz bármiféle rasszizmust kihallani. Ha csak nem már az számít rasszizmusnak, ha valaki ki meri ejteni a száján, hogy léteznek cigányok…

No, de több se kellett a kormánypárti sajtónak, úgy tűnik, számukra a cigány szó kimondása már "cigányozás" (micsoda egy erőltetett és unalmas kifejezés). Miközben e sorokat írom, a Hír TV-n Gajdics Ottó teljes átéléssel, vehemensen ecseteli, hogy a legnagyobb nácik a baloldalon vannak, a jobboldalon ilyenek nincsenek, és bizonyítékul citálja Fekete-Győr "cigányozását"…

Ismétlem, Fekete-Győr egy magyarellenes, kártékony figurája a magyar politikai életnek, de azért ép ésszel aligha képzelhető el, hogy bármifajta cigányellenes érzés lappangana benne, vagy, hogy ő most itt szánt szándékkal meg akarta volna sérteni őket.

De nincs új a Nap alatt. Mi várható tehát? A Fidesz és a balliberális oldal pártjai, megmondóemberei versenyre kelnek majd egymással, ki szereti jobban a cigányokat, és ki talál az ellenfél soraiban "nácikat". Nagyjából úgy, ahogy van, komolyan vehetetlen mindkét bagázs szájtépése. Igencsak el lehetnek szakadva a valóságtól, ha úgy gondolják, a magyar emberek többségét ez megérinti.

De, hogy valami jó hírrel zárjuk: mint megírtuk , az ózdi "integető", Farkas Péter Barnabás készséggel és ezer örömmel elfogadta a Mazsihisz meghívását a holokauszt-múzeumba, már úgy várom, hogy a Fekete-Győrt is utána küldjék… Hogy teljes legyen a kép, őt pedig Köves Slomó küldhetné. Lehet, hogy ez is megtörténik?

