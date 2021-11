Publicisztika, Koronavírus :: 2021. november 5. 20:46 ::

Tényleg nincs hatása a kormánynak a bérekre?

"Nagy nyomatékkal arra kérek mindenkit, hogy oltassa be magát" – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott hagyományos péntek reggeli interjújában. De elhangzottak egyéb érdekes állítások is, jelen esetben azokra fókuszálunk, tekintve, hogy az oltás témakörét már körüljártuk, s lesz is róla még szó.

Aki figyelmesen hallgatta, felfedezhetett egy érdekes ellentmondást. Kijelentette: a kormánynak csak minimális mértékben szabad beavatkoznia a társadalom életébe, ezért nem teszik kötelezővé az oltást, ami ebben a formában igen nagy hazugság, mert gyakorlatilag azért ez a kép rajzolódik ki, más kérdés, hogy a felelősséget eltolták maguktól, és a munkaadókra tették. De Orbán Viktor szerint a gazdasági életbe sem szabad túlzottan beavatkozni, ezért ők csak annyit tehetnek, hogy a minimálbért emelik, de többet nem akarnak, mert, mint mondta, az a munkáltatók magánügye.

Ha csak annyira „nem avatkozna” be a gazdasági életbe a kormány, mint amennyire „nem avatkozik” be az oltással az emberek életébe, akkor fizetések terén már Nyugat-Európát is leköröznénk, gondolom, mindenki érti, mire gondolok. De természetesen erről szó nincs, az oltással ellentétben a bérekbe tényleg nem avatkozik be a kormány, sőt…

Aztán azt is ecsetelte, hogy mekkora nagy nemzeti szabadságharcot vív a multikkal a rezsicsökkentés útján a kormány. De itt már megint egy ellentmondást szúrhatunk ki, mert a bérek tekintetében nagyon nem látni ezt a „szabadságharcot”. S hát valljuk be, pont a multik kedvéért mondta, hogy a kormány nem akar beavatkozni a gazdasági életbe, hiszen maga Orbán mondta, nekünk az a nagy előnyünk, hogy olcsó munkaerőt adunk a multik számára.

Ha a kormányon múlnának a bérek, akkor akár „háromszor” is magasabbak lehetnének, de az elbocsátásokhoz vezetne, tette hozzá a miniszterelnök – mondta, tehát még érezzük is magunkat megtisztelve, hogy megvéd minket ettől.

Mondjuk, arra éppen lenne hatása, hogy az állami cégek dolgozóinak emelje a fizetését, csökkenthetné a járulékokat is, de ugyebár az „veszélyes” volna számunkra…

