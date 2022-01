Publicisztika, Koronavírus :: 2022. január 13. 12:43 ::

Nyílt kormányzati beismerés: az oltás és a védettség nem ugyanaz

A mai napon végleg beismerte a kormány, hogy amit korábban hangoztatott, hogy az oltás megvéd a vírustól, a megfertőződéstől, emlékszünk ugyebár, Orbán Viktor szerint az egy golyóálló mellény, ez nem igaz. Ugyanis Gulyás Gergely a kormányinfón bejelentette, ez év február 15-től a védettségi igazolvány átminősül oltottsági igazolvánnyá. Mit jelent mindez?



Illusztráció: Kaszás Tamás / Index

A tapasztalat azt mutatta már eddig is, hogy aki oltott, ugyanúgy megfertőződhet, s tovább is adhatja a vírust. Ebben tehát nincs különbség oltott és oltatlan között. Mi volt azonban a közös oltott és oltatlan között? Elméletileg az, hogy míg az egyik mesterséges (itt azért több mint sok a kérdőjel), addig a másik természetesen úton szerzett védettséget, és eddig a napig úgy is volt, hogy aki nem oltás által szerezte meg a védettséget, ő is kapott védettségi igazolványt.

Sőt, maga Rusvai Miklós virológus korábban azt állította, hogy nem fog eltűnni a koronavírus, hanem velünk marad, így előbb-utóbb mindenkinek meg kell fertőződni, hogy kialakulhasson a nyájimmunitás. De azt is hozzáfűzte, hogy az omikron esetében, amely gyakorlatilag egy náthával ér fel, ha választani kellene, ő is inkább a természetes védettség mellett tenné le voksát, nem az oltás mellett, mert előbbi erősebb immunitást ad szervezete számára.

Azt már eddig is láttuk, hogy diszkriminatív módon különbséget tesznek bizonyos munkahelyeken a védettek között. Többre értékelték az oltás által szerzett, sokszor meglehetősen gyenge lábakon álló védettséget (hány oltott került kórházba?) annál, mintha valaki természetes úton esett volna át a fertőzésen.

Nos, 2022. január 13-án nyílta megmondta a kormány: őt nem a védettség érdekli, csak az oltottság!

Továbbá február 15-től az minősül oltottnak, aki megkapta a harmadik oltást, illetve az, aki két oltást kapott, de a másodikat hat hónapon belül. Az iskoláknál, ha egy osztályban megbetegedés van, akkor a karanténkötelezettség időtartama 5 nap, de ez a kötelezettség csak az oltatlanoknál áll fenn.

Ennek megfelelően már a látszatra sem adnak, nem védettségi igazolványnak, hanem oltottságinak fogják nevezni azt a bizonyos plasztikkártyát. Tehát teljesen mindegy, hogy valaki védett, mert átesett rajta, ez nem érdekli a kormányt, csak az oltás!

A mai bejelentéssel még inkább aláhúzták azt a tételüket, hogy az oltatlan másodrendű állampolgár, még inkább kiélezik ezzel a mesterséges társadalmi törésvonalat, embereket fordítanak egymással szembe, ezt nem hagyhatjuk, legyünk ott vasárnap minél többen a Mi Hazánk tüntetésén, elég a Covid-diktatórából!

Lantos János – Kuruc.info