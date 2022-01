Publicisztika, Koronavírus :: 2022. január 25. 16:33 ::

"Szakértők" árnyékában - Végtelen történet (VIII. rész)

A Covid-diktatúrát ellenző mozgalmak, az oltásszkepticizmus és úgy általában, a járvány eredetét, jelentőségét nem a fősodratban keresők egyik fő támpontja és kapaszkodója az a fajta káosz és önellentmondás, amelyekbe a téma úgynevezett "szakértői" bonyolódnak bele, ráadásul egyre többször, ahogy haladunk előre az időben. A mostani részben így ennek a jelenségnek a sarokpontjait járjuk körül, pontokba szedve.



Még "szerencse", hogy régen mindenben bízhattunk, ami tudományos. Ja, nem... Bezzeg a sokszor átkozott Harmadik Birodalom fényévekkel a "haladó, demokrata Nyugat" előtt állt

1. A koronavírus-járvány alatt tanúsított "szakértői" hozzáállás egyértelműen rontott a tudósokat, kutatókat, szakértőket övező bizalmi szinten. Hosszútávon – véleményem szerint – ez a legkárosabb hatása az egész jelenségnek. Ezeket az embereket a közvélemény úgy könyveli el – megjegyzem, joggal tenné – mint egy-egy adott téma leginkább avatott személyeit, s mióta a koronavírus-témában ebből a szerepből egyértelműen kiestek a szakértők jelentős része, a bizalmi válság általánossá és állandóvá vált. Sokan már nem csak ebben a kérdésben nem bíznak a szakemberekben, hanem az élet más területein is szkeptikussá váltak velük szemben. Ez a fajta kétkedés persze nem minden esetben állja meg a helyét, de a gyökere a Covid-járványtól ered, és nagyon is érthető, nem mellesleg jogos is.

Ha a témában elvileg legfelkészültebbek sokszor bohózatba illő színjátékokat nyomnak le a médiában idehaza is, mégis miért gondolná úgy bárki, hogy ők legyenek felhatalmazva mint a védekezési stratégia kidolgozói, mint a megoldások keresői, stb-stb.? Tévedni persze emberi dolog, de a hónapok, lassan évek óta tartó nyűglődés, megszámlálhatatlanul sok, egymásnak most már párhuzamosan ellentmondó nyilatkozatok totálisan aláásták a közvélemény még gondolkodni képes rétegének a bizalmát. Nem is hibáztatjuk őket ezért.

Ez a bizalmi válság pedig – mint már mondottuk – az élet egyéb területeire is kihat, egyelőre beláthatatlan következményekkel.

Hazai viszonylatban – de globálisan is – a téma kutatóinak, szakértőinek jelentős része egyfajta "járványcelebként" viselkedett, vagy, ami még rosszabb, politikai szócsővé vált, és elfelejtette eredeti hivatását. A politikai parancsra történő nyilatkozatok természetesen nem a hitelességet, a valódi tájékoztatást szolgálják, hanem a globális köröket a végletekig kiszolgáló "politikai elit" érdekeit. Így maguk a szakértők is akarva-akaratlanul a szekértolói lesznek a világhatalmi elit érdekeinek, s ezért a szerepért még azt is bevállalják, hogy kiröhögtetik magukat a képernyőn. Magyarországon mind a Fidesznek, mind pedig a balliberálisoknak vannak saját, házi "szakértőik", akik épp azt böfögik vissza, ami a politikai hátszelük pillanatnyi érdeke. A tudósok lehetséges szerepeit a modern világban rendkívül érdekesen jeleníti meg a Ne nézz fel! című film is, melyről itt írtam részletesen.

3. "Meglepő", de a fősodratú "szakértelemnek", amely már régebbi korokban is kéz a kézben járt a médiapropagandával, már anno sem kellett feltétlenül hinni. Példának okáért ma már senki sem ajánlaná kisgyermekeknek a kólát, s bármilyen "hihetetlen", de a doktorok régen a Camel cigarettát ajánlották, de ha "fitt és karcsú" akart valaki maradni, amfetamint ajánlottak neki, hogy az aztán az arcbőrét rádium tartalmú (!) krémmel kenje be a szépsége megőrzése érdekében. Ezek ma már röhejesen hatnak, de egyszerre bicskanyitogató is, hogy korábban (jelen esetben a XX. század első fele) szintén minden gond nélkül tömték tele az emberek fejét káros tanácsokkal, s ehhez még "Camelt szívó doktorok" is adták a nevüket. Higgyék el, összeszámolni sem tudnánk, hány áldozatuk volt csak ezeknek a reklámoknak a korszakban.

Egyáltalán nem zárójelben pedig szeretném felhívni a figyelmet, hogy az említett Camel-reklám 1946-ra datálható. Ezzel szemben a szolgalelkű ösztönlények és a sötét lelkű világhatalmi elit által agyongyalázott Harmadik Birodalomban már 1933-tól – tehát a kezdetektől – megjelentek a dohányzás káros hatásaira felhívó plakátok, reklámok, tanulmányok. Ott erről szólt a világunkat ma alakító pszichopaták által "ördöginek" nevezett propaganda.

A világért sem akarom szegény Csollány Szilveszter halálát politikai célokra használni – nem is fogom – de a "szakértőket" és csatolt médiájukat egészen addig érdekelte a sportoló sorsa, amíg oltatlanként lehetett beállítani. Mikor kiderült, hogy be volt oltva, már a kutyát nem érdekelte, mi van vele, s igazából hosszú idő után most, a halála miatt került be ismét a fősodratú médiába. Persze olyan "mértékadó" orgánumokat mint a Telex, ez sem zavarja, s az "oltásellenesség" ostorozására használta fel Csollány halálát. Igazán "korrekt" hozzáállás.

Ha a világhatalmi elit célja – sok minden más mellett – a tudósokba, szakemberekbe, szakértőkbe vetett hit megcsorbítása, egészen biztosan elérték, amit akartak. Ha nem szeretnénk vakon hinni mindenkinek, akiket a média "szakértőnek" nevez, de nem szeretnénk paranoiás őrültek sem lenni, az információk hathatós és alapos megszűrésének módszerét kell elsajátítani. Erre többen a radikális jobboldalról sem képesek.

Másik részről pedig kevés dolog árt annyira a mindenkori szélsőjobboldalnak, mint a konteógyártás. Az elmúlt években azonban sok olyan dolog történt, amelyet korábban elképzelni sem tudtunk, ám a jövő lehetséges alternatíváit is meg kell tudni különböztetni a nyilvánvaló sületlenségektől. Annyi azonban bizonyos, hogy például Bill Gates kártékony szerepe a koronavírus kérdésében egyáltalán nincs túlmisztifikálva, hiába próbálja a fősodrat ezt is konteónak beállítani. Sőt, ő, aki már évekkel ezelőtt járványról beszélt, amikor még az orvosi szakma is hülyének nézte miatta, most ismét " jövendölt " egyet. Ha pedig ez is megvalósul, finoman szólva is nehéz évek várnak ránk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info