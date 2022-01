Publicisztika, Koronavírus :: 2022. január 15. 14:20 ::

Mélyül a káosz - Végtelen történet (VII. rész)

Valószínűleg nincs ember, aki ne hallott volna a kormány nagy vihart kavart döntéséről, miszerint február 15-től csak az minősül oltottnak, aki a harmadik oltáson is túlesett, illetve azok kaptak némi türelmi időt, akik fél éven belül estek át a második dózison. A döntés értelmében – a szinteket és különbségeket nem ismerve – egy platformra került a betegségen át nem esett oltatlan, az egy- vagy két dózisnál "megállt", vagy ami a legfontosabb, a természetes védettséggel rendelkező állampolgár. Ezzel párhuzamosan búcsút inthetünk a védettségi igazolványnak, amely az időközönként elvégzett ellenanyagszint-méréssel kiegészítve normális életet biztosított a tulajdonosának – köztük nekem is.

Az már korábban kiderült a kormány kommunikációjából, hogy a természetes védettséget mint olyat, semmire sem tartják, amely egyszersmind mutatja a hozzá nem értésüket, a nemtörődömségüket és azt, hogy mi is a valódi céljuk. Annak ellenére viselkednek így, hogy még a kormányzat kommunikációját legszolgalelkűbben mantrázó orvosok is ki-kiszóltak "egy évben egyszer", hogy a fertőzésen átessetek számára nem javasolt az oltás (vagy legalábbis ne kelljen rá kötelezni őket), illetve, hogy negatívan befolyásolhatja is azok immunrendszerét. A természetes védettség fontosságáról, annak mostoha gyermekként való kezeléséről már korábban is értekeztem , ezúttal pedig nyíltan is színt vallott a kormány, hogyan (nem) viszonyulnak hozzá.



Rémálom magyar módra

A dolog ott válik érdekessé, vagy inkább furcsává, hogy a sorozatos észszerűtlen döntéseket hozó, az egyes különbségeket semmibe vevő Orbán-kormány láthatóan támogatókat veszít az egyre népszerűtlenebb intézkedéseivel – ezt nem azért írom, mert azt szeretném elhitetni bárkivel, hogy így van, konkrét tapasztalatokra alapozom, melyeket első kézből, az utcafórumaim alatt szerzek – mégis sorban erőlteti őket mindenféle hezitálás nélkül. Ezekkel a lépésekkel teljesen beleillenek az egyre fojtogatóbb nemzetközi trendbe is, amely Nyugaton elégedetlenkedéseket, tüntetéseket szül. Megéri ez nekik? Támogatottság szempontjából nem, a globális gyakorlatba való beilleszkedés szempontjából egészen bizonyosan. Vita tárgya maximum az lehet, hogy az Orbán-rendszer mennyire önszántából cselekszik, vagy éppen mennyire sodródik az árral és a trendekkel.

Nekünk persze továbbra is a kétkedés, a találgatások és az egyre szorosabbá váló korlátozások, aggasztó rendelkezések maradnak. A természetes védettségen alapuló példából ugyanis jól kitűnik, hogy sem a magyar kormány, sem pedig a globalista gyakorlat nem a gyógyulás, hanem az egyre több oltás beadásának pártján áll. Végcél szempontjából számos alternatíva felmerülhet a "kevésbé rázós" elméletektől kezdve a legvadabbakig, habár ember legyen a talpán, aki manapság kellő biztonsággal be tudja sorolni ezeket, hiszen az elmúlt években minden és annak ellenkezője is lehet realitás, akár egyik percről a másikra. Amit viszont már többször említettem és továbbra is biztosan merem állítani, hogy messze többről van itt szó, mint a pénzről, szimpla anyagi haszonszerzésről.

Mindezekkel összhangban – immáron teljes joggal – fokozódik az orvostudományba, szakértőkbe vetett bizalmatlanság is, amely hosszútávon legalább annyira káros, mint ez az egész fejetlenség vírussal együtt. Az előtérbe tolt "szakértők" valószínűleg még azt sem egyeztetik egymás között, hogy éppen mivel kell hülyíteni az embereket, ebből születnek a most már időbeli különbséget sem fenntartó, egymással párhuzamos, ugyanakkor ellentmondásos állítások, s az esetleges elszólások – például a természetes védettségről. Az utolsó jellemzően nemcsak a kormány, de az ún. szakértők retorikájában is ritkán kap helyet, bizonyára nem véletlenül. Utóbbi csoportról eddig sem igen, csak szökőévben nyilatkoztak, mintha nem is léteznének, a politikai vezetés meg ennek megfelelően "hozzácsapta" őket az oltatlan-veszélyeztetett táborba.

Ugyanez a következetlenség pedig a kormány kommunikációjában is tetten érhető ("ne azt figyeljék, amit mondok, hanem azt, amit csinálok"), s nagyon úgy fest, hogy Orbán Viktor korábbi kijelentésével ellentétben mégis egyre több embert kényszerítenek arra, hogy "úgy nézzen ki, mint az ementáli sajt ".

A kormányrudat birtokló áljobboldal és a baloldali álellenzék kéz a kézben gördíti bele az országot az egyre mélyebb és kétesebb oltási kampányokba, médiájuk pedig egymással versenyezve igyekszik minél lehetetlenebb módon belehajszolni az embereket a negyedik, egy év múlva meg talán a tizedik oltásba is. A kórházba került híres emberek állapota pedig csak addig érdekli őket, amíg rá lehet sütni az "oltatlan" bélyeget a szerencsétlen áldozatra. Elvégre Csollány Szilveszter sorsa is addig volt "érdekes", amíg ki nem derült, hogy kapott vakcinát. Onnantól kezdve egy beteg lett a sok közül, aki propagandaszempontból már érdektelen, él-e vagy hal-e.

A hozott intézkedések egyértelműen gyengítik a Fidesz táborát, növelik az elégedetlenkedők számát és erősítik az egyetlen józan álláspontot viselő párt, a Mi Hazánk pozícióit. Nem elhanyagolható tény ez kevesebb mint három hónappal a választások előtt.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info