A halottak emlékét gyalázó Tordai félti a Parlament méltóságát

Mint emlékezetes, a héten a Parlament falai között egy kisebbfajta verbális adok-kapok alakult ki a Mi Hazánk frakciója és a balliberális oldal képviselői között, kiemelten Tordai Bencével.



Fotó: Ladjánszki Máté / Népszava

Novák Előd mentelmi jogának felfüggesztése volt a téma, aminek oka pedig nem más, minthogy Novák ellen garázdaság és rongálás miatt emeltek vádat az év elején. A Mi Hazánk politikusa két társával 2020 augusztusában eltávolította a XI. kerületi önkormányzat épületéről a homokosok zászlaját, majd azzal egy motorral elhajtottak, és egy kukába dobták. Kifejezték ezzel a többségi társadalom véleményét, ebben biztos vagyok. De menjünk tovább.

Novák ironikusan úgy kezdte parlamenti felszólalását, hogy mondhatnám, hogy "há' ott se vótam", ahogy egyes bűnözői csoportok szokták, melyeket nem nevezett meg, mert Kövér László házelnök ezért újabb eljárást akasztana nyakába, fogalmazott. Portálunk hasábjain természetesen leírjuk, amit egyébként mindenki tud és értett ott is, a cigánybűnözőkről van szó.

Értette a célzást Tordai Bence, a mérhetetlen Párbeszéd nevezetű formáció képviselője is, akiknek egyébként nem sok helye lenne az országgyűlésben, hacsak Gyurcsány Ferenc be nem segítette volna őket, ugyanis támogatottságuk a nulla százalékhoz közelít. Ennek ellenére információim szerint ő és társai folyamatos bekiabálásokkal próbálták megzavarni Novák felszólalását, úgy mint "kussoljatok", és egyéb kifejezések, melyeket itt most nem is idéznék. Tordai szerint az nem sértette a Parlament méltóságát, csak az igazság.

Merthogy Novák után ő is felszólalt, és kérte a házelnököt, hogy legközelebb, ha "rasszista és homofób" kijelentések hangzanak el, vonják meg a szót. Ezután igen heves verbális adok-kapok indult meg, a szélsőliberális felforgatók folyamatosan provokáltak, aztán Tordai gyorsan távozott is, lehetőleg úgy, nehogy összetalálkozzon a folyosón bárkivel is...

Szerinte a tisztelt ház méltóságát a Mi Hazánk jelenléte és kijelentései sértik. De az nem, hogy annyi tisztelet nem szorult belé, hogy végig tudja hallgatni Novák felszólalását. De hogyan is várhatnánk el a tiszteletet egy olyan embertől, aki a legalapvetőbb emberiességi minőségeket sem birtokolja? Tordai ugyanis egy kegyeletsértő halottgyalázó.

Nem mai történet, de amikor csak meglátom, eszembe jut.

2016-ban történt még, ő és társai halott hősök emlékét gyalázták meg . Számos katonasír és kisebb emlékmű őrzi azoknak a magyar és német katonáknak az emlékét a Buda környéki hegyekben és erdőkben, kik 1945-ben haltak hősi halált a budavári kitöréskor, amikor is megkíséreltek kitörni a szovjet ostromgyűrűből. Hűek voltak katonai esküjükhöz, kötelességüket teljesítették mindhalálig.

Ideológiától és politikai nézetektől függetlenül a legalapvetőbb emberi minimum, hogy tiszteletben tartjuk, ha valakik erre emlékeznek, mint ahogyan nekem sem jutna eszembe, hogy bármilyen színezetű kegyeleti megemlékezést megzavarjak, az meg aztán végképp nem, hogy halottjainak sírhelyeit meggyalázzam. Ezt teljességgel elképzelhetetlen. Mert ez nem ugyanaz, ha politikai véleményét kifejezi valaki akár tiltakozással, felszólalásokkal, szíve-joga, ezeket a küzdelmeket vállaljuk és megvívjuk.

De amit Tordai tett 2016-ban, egy fagyos februári éjszakán, felkeresett és tönkretett egy emlékkövet a Budai-hegységben, az mélyen emberalatti. Ennek az erkölcsi hullának van képe arról beszélni, hogy mi sérti a Parlament méltóságát?

Lantos János – Kuruc.info