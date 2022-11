Publicisztika :: 2022. november 5. 17:27 ::

Ne hagyjátok… az iskolát!

A tanártüntetésnek nevezett, a moslékellenzék irányítása alá került szánalmas, de egyúttal vérlázító vergődéseken a fizetésemelés követelése csupán hívószó. Ami persze teljesen jogos igény a pedagógusok részéről, de a lényeg más. A „tanárok”, a tisztességes bérezés megteremtése mellett emlegették is, a magasba tartott táblák trágár feliratai között is szerepelt a jelszó: „szabad oktatást”! Járjuk csak pontosan körbe ennek a látszatra gyönyörűen hangzó, megvalósulása esetén azonban végzetes következményekkel járó követelésnek a pontos jelentését.



Törley Katalin, a tüntetések legismertebb tanárarca, kirúgták a Kölcseyből (képek: az érintett tanárok saját Facebook oldala)

Nem minden arany, ami fénylik. Ez a helyzet a szabadság jelszavával is. Az elmúlt 250 év egyik alapvető tanulsága: a „szabadságra” hivatkozva sok százezer hős áldozta ugyan életét, ugyanakkor a „feltörekvő polgárság” ezzel a nagyszerű jelszóval terelte zászlaja alá a „népeket” a feudális nemesség és az egyház elleni küzdelemben. De persze a marxista mozgalomban is hangzatos szónoklatokat tartottak a „szabadságról”, miközben a hatalomra jutott kommunisták milliókat küldtek vesztőhelyre és munkatáborokba. Az USA a „szabadság világítótornyaként” vívott meg háborúkat a Föld legkülönbözőbb pontjain, bombázott, gyilkolt és döntött meg a terjeszkedésének útjában álló kormányokat. A „szabadság védelmére” hivatkozva dobtak atombombát Japánra, gyilkolták tömegesen a német polgári lakosságot a második világháború idején, és gyűrték le a nemzetiszocializmus és fasiszmus „fenevadját”. Napjainkban is a „szabadságról” szónokolnak a nyugati világ gazdasági-politikai „elitjét” alkotó liberálisok, miközben a nyilvánosság fórumairól szigorúan tiltják a nekik nem tetsző véleményeket, sőt ellehetetlenítik, immár be is börtönzik a máskéntgondolkodókat. És persze el kellene hinnünk a nyugati világ urainak, hogy a „szabadság nevében” fegyverzik fel állig az ukrán bábállamot, és vívják háborújukat Oroszország térdre kényszerítése céljából.

A „feltörekvő polgárságból” lett „megnevezhetetlen háttérhatalom” manapság a „szabadságra” hivatkozva ádáz harcot folytat a nemi, nemzeti és keresztény identitás elpusztítása céljából. A „szabad oktatás” követelése pontosan ennek a harcnak az egyik legfontosabb fegyvere. Ennek a szépen csengő, de velejéig hamis jelszónak az örve alatt akarják becsempészni az iskolákba a genderideológiát és az LMBTQ-mozgalom zagyva eszméit és képviselőit, ennek a jelszónak a jegyében kívánják kigyomlálni a történelem és irodalom tananyagból az úgymond „korszerűtlen”, „idejétmúlt”, a „mai gyerekek számára érthetetlen” vagy pedig „rasszista”, „homofób” „nőellenes” szellemiségű alkotásokat. Természetesen a „szabad oktatás” a demonstrációkat szervező liberális háttéremberek, valamint a tüntető „hasznos idióták” számára „szabad tankönyvválasztást”, valamint a nemzeti alaptanterv követelményeinek jelentős lazítását jelenti. Csakhogy a liberálisok úgynevezett szabadságának – mint azt az elmúlt évtizedekben megtanulhattuk – szigorú határai vannak. A „szabad oktatás” és a „szabad tankönyvválasztás” aligha teszi lehetővé, hogy egy tanár bemutassa például a holokausztrevizionista történészek érveit, vagy ismertesse Marschalkó Lajos, esetleg Milotay István valamelyik könyvét. És még mennyi, de mennyi olyan vers, regény, novella, tanulmány van, amely napjaink cenzorainak tiltólistáján szerepel!



Palya Tamás, kirúgott kölcseys tanár

A cél semmi más, mint a nemzeti és keresztény hagyományok teljes megsemmisítése! Mert, hogy mi számít „idejétmúltnak”, „érthetetlennek” vagy éppen „rasszistának”, „antiszemitának” és „homofóbnak”, azt természetesen majd valahol, valakik eldöntik. Hogy kik döntik el? Ezt a kérdést valamilyen rejtélyes oknál fogva nem teszik fel a „tiltakozó pedagógusok”. Jól ismert a liberális menetrend: miután bevezetnék a „szabad oktatást” és az attól elválaszthatatlan „szabad tankönyvválasztást”, felcsattanna a fülsüketítő kórus, mely tudtunkra adná, melyek azok a „gyűlölet felkeltésére alkalmas” irodalmi alkotások, melyeknek az iskolai oktatásban semmiképpen nem lehet helye! Egyetlen olyan kötelező olvasmány sem maradna, amely bátorságra, férfias helytállásra, hősiességre, hazaszeretetre, erkölcsös életvitelre, a keresztény hagyományok tiszteletére neveli az ifjúságot! A gyerekek többé nem olvasnák a Toldit, Az egri csillagokat, a János vitézt, a Bánk bánt, A kőszívű ember fiait, de nagy költőink hazafias költeményeit sem. A tananyagba nem is oly rég beemelt Herczeg Ferenc és Wass Albert műveit is egészen biztosan indexre helyeznék, számos más alkotónkkal együtt. De vajon a Himnusz, vagy éppen Az ember tragédiája megmaradna-e a tantervben az „eltörléskultúra” már javában szerveződő magyarországi híveinek hatalmi pozíciókba juttatása esetén? Ne legyen pillanatnyi kétségünk: a „szabad oktatás” nemcsak a magyar irodalom gyönyörű műveit ítélné feledésre, de megkezdődne a történelemtankönyvek átírása is a „tényellenőrök” útmutatásainak megfelelően, és megindulna a hajsza a még megmaradt „fasiszta, gyűlöletkeltő, rasszista és homofób” tanárok után is!

A „szabad oktatás” világában alighanem szintén tiltólistára kerülő kiváló költőnk, Reményik Sándor Templom és iskola című nagyszerű költeményében szívhez szólóan fogalmaz: „A nagyapáink, nagyanyáink / Szemükbe biztatás vagy vád: / Ne hagyjátok a templomot, / A templomot és az iskolát!” A templomot sajnos már elengedtük. Az oktatás területén is jó ideje zajlik a harc (egyházak államosítása, kommunista szellemű tantervek és nevelés, majd a rendszerváltást követő liberális térfoglalás, Magyar Bálint majd Hiller haver ámokfutása, stb.), de még azért nem sikerült teljes diadalt aratni a nemzetállamok felszámolásán ügyködő erőknek. Most azonban, a káoszba süllyedő világ zűrzavarában, ahogy minden más fronton, az oktatás területén is rohamra indulnak. Meg kellene állítanunk őket!

Gergely Bence

(A szerző olvasónk.)

Pankotai Lili is "ideológiamentesen" ült fel a gendervonatra: A slam poetry nyomorúsága