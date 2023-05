Publicisztika, LMBTQP+ :: 2023. május 11. 13:57 ::

A "fogatlan oroszlán" ébredése, avagy diadalmaskodhat-e a "konzervatív reconquista"?

Ha valakit hosszú ideje próbálnak a kómából élesztgetni, de sikertelenül, akkor annak rövidesen feladják az utolsó kenetet. A "keresztény ébredés" fogalma a 19. század végén terjedt el Európa-szerte, XIII. Leo pápa 1891-ben kiadott Rerum Novarum című enciklikájának megjelenését követően. Magyarországon Prohászka Ottokár volt a keresztény megújulási mozgalom vezéralakja. Elsősorban a keresztény sajtó megteremtése terén szerzett halhatatlan érdemeket Bangha Béla, a "sajtóapostol", aki a félremagyarázott szeretet nevében történő folyamatos hátrálás és megalkuvás helyett a harcos kereszténység eszményét hirdette. A nagyszerű erőfeszítések ellenére azonban a liberalizmus, majd a bolsevizmus mákonyával elbódított magyarság nem volt képes megakadályozni az összeomlást.

A trianoni sokkot követően azonban idehaza is újból csatasorba álltak a keresztény és immár a nemzeti megújulást szorgalmazó erők. A Horthy-korszakban születtek nagyszerű eredmények (a 20-as évek gazdasági fellendülése, Klebelsberg iskolareformja stb.), azonban részben a gazdasági válság, majd főképpen az újabb világháború ismét a mélybe taszította hazánkat. A második világháború végeredménye utat nyitott a liberalizmus, a globalizmus és a kommunizmus erői előtt – habár néhány évtizedig Nyugat-Európában még reménykedni lehetett a kereszténydemokrácia diadalában is. A kommunista diktatúra idején természetesen szó sem lehetett keresztény, nemzeti újjászületésről – leszámítva az 1956-os forradalom napjait, amikor egy pillanatra fölcsillant a remény. (A kommunistákkal együttműködő Lékai László bíboros, esztergomi érsek nevezetes jelmondata – "a megnyesett fa kizöldül" – sem jelenti, hogy a keresztény ébredésre bármiféle esély lett volna a Rákosi-, illetve a Kádár-rendszer idején. Még II. János Pál pápa ígéretesnek tűnő fellépése nyomán sem.)

A rendszerváltást követően pedig száz éven belül – az 1956-os forradalmat is beleszámítva – immár negyedszer került napirendre a keresztény ébredés programja (bár a harcos kereszténység jelszavát senki sem merte a zászlajára tűzni, igaz, "zsidókereszténységről" sem volt szó akkoriban), és harmadszor a "nemzeti megújulás" szükségességének hangoztatása. "Keresztény Magyarországot akartam, mert csak ennek van jövője" – mondta állítólag halálos ágyán Antall József. Mindezen erőfeszítések ellenére hazánk a globális nyugati birodalom gyarmatává süllyedt, régi-új megszállóink gátlástalanul kiraboltak minket, a pusztító liberalizmus tovább terjeszkedett, és az elmúlt 33 év során sem keresztény, sem nemzeti megújulás nem következett be Magyarországon, mint ahogyan másutt sem a nyugati világban. Mi több, a liberalizmus és a kultúrmarxizmus mételye nyomán immár nem csupán a keresztény vallás és a magyar, valamint a többi fehér európai nemzet léte van végveszélyben, de a család intézménye is. Márpedig a hagyományos család eszményének helyreállítása nélkül az európai nemzetek sorsa 100 éven belül végleg megpecsételődik!

A Fidesz az 1993-94-ben végrehajtott "konzervatív fordulatát" követően eleinte főképp a "polgári Magyarország" jelszavát hangoztatta. A jobboldal egészének elfoglalását célul kitűző párt ("egy a tábor, egy a zászló") idővel szükségszerűen egyre gyakrabban hivatkozott a "keresztény és nemzeti értékekre". Másképpen ugyanis aligha fogadtathatta volna el magát jobboldali politikai erőként. Az akció (sokak szerint megtévesztés) fényes sikert hozott: négy alkalommal is sikerült kétharmados többséggel diadalmaskodni a választásokon. Mi több, a Fidesz nemzetközi szinten is élére állt a romboló liberalizmus, woke és genderideológia elképesztő előretörésével szemben megszerveződő "konzervatív, nemzeti, keresztény ellenállásnak". Ferenc pápa látogatása, valamint a hazánkban immár másodszor megrendezett CPAC-konferencián sok szó esett a "(zsidó)keresztény, nemzeti újjászületés" szükségességéről. Már-már a Bangha Béla-féle "harcos kereszténység" szellemét idézte Orbán Viktor felszólalása a konzervatív politikusokat és értelmiségieket tömörítő CPAC összejövetelén.



Fotó: Visegrád Post / Almássy Ferenc

A kormányfő a "migráció, a gender, a woke vírusáról", "biológiai fegyveréről" beszélt, sőt az Ibériai-félszigetet visszahódító keresztény előrenyomulást, a "reconquistát" emlegette, továbbá a "szentélyek", majd a "város falainak elfoglalását" jelölte meg célként. Igaz, beszédének korábbi részében azt mondta, hogy "mi, magyarok nem támadunk". Majd hozzátette: "Igen, mi nem támadunk, mi védekezünk. Védekezünk, mert a globalista, progresszív elit ránk akarja kényszeríteni az akaratát, meg akarja mondani, mit gondoljunk, és hogyan éljünk" – jelentette ki felszólalásában Orbán Viktor. Nos, csak védekezéssel aligha lehetséges elfoglalni a szentélyt, a városról már nem is beszélve. De ez az ellentmondás a kisebbik baj.

A nagyobbik baj az, hogy ha az immár hozzávetőleg 130 éve időnként neki-nekibuzduló "nemzeti, keresztény erők" a múltban sem voltak képesek felépíteni a nemzeti-keresztény Magyarországot, nagy kérdés, most vajon sikeres lesz-e az ellentámadás. Az "ébresztési" kísérletek mindeddig kudarcba fulladtak. Ugyanakkor az idegen birodalmak hazai kollaboránsai - hol a polgári radikalizmus, hol a liberalizmus, hol a kommunizmus (időnként pedig pedig bizony a konzervativizmus) álarcában, mostanában a kultúrmarxizmus, a woke, a gender, a zöld ideológia zászlaját lobogtatva – lezüllesztették, és gyarmati sorba taszították nemzetünket. Márpedig napjainkban a "nemzeti-keresztény-konzervatív erők" jelentősen gyengébbek, mint a 19. század végén színre lépő keresztényszocialisták, vagy akár az 1919 után Európa-szerte szárba szökkenő nemzeti-keresztény mozgalmak voltak. (Ez utóbbiak közé sorolom az olasz fasizmust, míg a nemzetiszocializmus és a kereszténység kapcsolata némiképpen ellentmondásos. A hungarizmus viszont bízvást nevezhető keresztény indíttatású ideológiának.) A liberalizmus (gender, zöld, woke képében is) hihetetlenül szerteágazó hálózata, iszonyatos mennyiségű pénze és óriási médiahatalma, valamint természetesen a NATO hadereje miatt félelmetesebb ellenfélnek tűnik ma, mint a 20. században bármikor. Magyarán: a "reconquista" megvalósítása nehezebb diónak tűnik a jelenben, mint mondjuk 100 évvel korábban. (Habár az USA világuralmának megrendülése, a nyugati elitek szellemi hanyatlása reménykeltő is lehet a konervatív-keresztény-nemzeti erők szempontjából.)

De a globális birodalom uralkodó körei is megtanulták, miképpen húzzák ki a terveikkel szembeszegülő jobboldali mozgalmak méregfogát.

Először is, saját embereiket helyezték az "ébredő nemzeti-keresztény" szerveződések élére. A következmény azonban keresztény-nemzeti ellenállás szorgalmazói szempontjából súlyos: a hitelesség megrendülése. Csak találgatni lehet, vajon ki az, aki szívében-lelkében jobboldali, és legfeljebb csak az iszonyatos túlerőt látva "okosan" lavírozik és óvatos, és ki az, aki az ellenség tényleges ügynöke a jobboldali politikusok és értelmiségiek, újságirók közül.

Másodszor, a kereszténységre hivatkozva sikerrel győztek meg a liberalizmus különféle formáitól ösztönösen irtózó milliókat mindenféle határozott, radikális, "harcos" fellépés helytelenségéről, sőt bűnösségéről.

Végezetül pedig az úgynevezett zéró tolerancia kötelezővé tétele (anélkül, hogy bárki valaha is pontosan meghatározta volna az antiszemitizmus pontos jelentését), a cionizmus eszméjének a "nemzeti-keresztény" ideológiába illesztése, újabban pedig a "zsidókereszténység" soha pontosan körül nem írt fogalmának a "konzervatív" közbeszédbe emelése is jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a napjaink úgynevezett konzervativizmusa leginkább egy fogatlan oroszlánra emlékeztet. Legfőképpen azért, mert az igazság elmondása előtt súlyos akadályok tornyosulnak. Szájzártörvényekkel megbénítva, a gyűlöletbeszéd, nácizmus, rasszizmus bunkosbótjának csapásaitól rettegve aligha lesz sikeres a "konzervatív reconquista".

Ugyanakkor azonban ennek a hivatalos, kóserpecsétet kapott jobboldalnak a hívei - szigorúan négy fal között, ritka őszinte pillanataikban - arra hivatkonak, hogy a "zéró tolerancia", cionizmus és a "zsidókereszténység" szentháromsága nélkül a konzervativizmus, a "keresztény-nemzeti" eszme jelenlegi harmatgyenge, kétes hitelességű formájában sem létezhetne. "Fogatlan oroszlánnak" is jobb lenni, mint egyáltalán nem is létezni - hangozhatna a kóserkonzervatív érvelés. ("Ahogy lehet." "Minden percünk kinzó kiegyezés.")

Alapvetően fontos szempont számukra a konzervatív, ortodox zsidóság joindulatának elnyerése, sőt a vele kötött szövetség a liberális és woke őrülettel szemben, melynek ára a valódi hazafiak (az úgynevezett radikális jobboldal) teljes elszigetelése, sőt elhallgattatása.

Ami - tekintve a radikális jobboldal kirekesztését a politikai diskurzusból, a hagyományos és "közösségi" médiából, a megbélyegzettségét, eszköztelenségét, mindebből következő gyengeségét - nem tűnik a fősodratú konzervativizmus számára túl nagy árnak.

Gergely Bence

(Kuruc.info)