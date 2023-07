Publicisztika :: 2023. július 25. 18:21 ::

Gyenge posztbolsevik próbálkozás

Senkinek nem kell bemutatni, mit mondott Kunhalmi Ágnes 2015-ben a migránsválság kezdetén, hiszen azóta már szállóigévé váltak szavai, miszerint ez az egész nem több, mint "álprobléma".

Természetesen aztán az MSZP - mint a balliberális globalista oldal része - tovább is vitte ezt a gondolatmenetet, folyamatosan kiálltak a kormány migrációs politikája ellen. Most az, hogy a kormány tevékenysége mennyire látszattevékenység, azt pontosan tudjuk, de jelen írás nem erről szól.

A lényeg, hogy igazi globalista alakulatról beszélhetünk, de igazából ezzel sem mondok senkinek semmi újat. A tavalyi csúfos kudarccal végződő választás után azonban egyik-másik mérhetetlen párt próbálkozik egy-két érdekes és megmosolyogtató dologgal azért, hogy kilátszódjék a földből, vagy megkülönböztesse magát a többitől. Ilyen a Jobbik is, amely most újra felfedezte "konzervatív és jobboldali" identitását, de vicc az egész.

Ahogyan vicc a posztbolsevik Komjáthi Imre MSZP-társelnök kommunikációja is, amiben hirtelen felfedezi a problémát, amit a kormány okozott, és aminek következtében elárasztják a harmadik világbéli vendégmunkások a munkahelyeket.

Az alábbi Facebook-bejegyzést jelentette meg:

Komtjáthi elvtárs, mint jó internacionalista, miért nem üdvözli ezt a folyamatot?

Ugyanis az derül ki fenti soraiból, hogy félti a magyar dolgozókat a folyamattól. Még mielőtt bárki elhinné, hogy itt mély és ideológiai megfontolásról van szó, gyorsan emlékeztesse magát arra, amit a jelenlegi másik társelnök (Kunhalmi Ágnes) mondott: álprobléma!

Migrációról volt szó 2015-ben is, és migrációról van szó 2023-ban is. Még akkor is, ha a mostani körbe van tekerve nemzetiszínű trikolórral.

Át kell ezen látnunk, de át kell látnunk Komjáthi "felháborodásán" is: semmi másról nincs szó, mint hogy úgy számolgatnak, talán ezzel a politikával "kicsit el tudják különíteni magukat a többi ellenzéki párttól", és megmenekülnek attól, ami felé pedig végérvényesen robognak, a totális megszűnéstől. De ezen már valószínűleg Csintalan elvtárs sem segíthet.

Lantos János - Kuruc.info