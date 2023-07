Publicisztika, Holokamu :: 2023. július 26. 21:39 ::

Hogyan vesztettük el a szabadságunkat, avagy marad-e bárki, aki értünk szót emel?

Számos döbbenetes, abszurd esemény történik velünk mostanában, melyekről teljes joggal mondjuk: ilyen nincs, elképesztő, ezt nem gondoltuk volna. A migráció hihetetlen mértékű felpörgetése (még a legokosabbak is azt gondolták, hosszú távú, évszázadokat felölelő terv lehet a fajkeveredés előidézése a nyugati világban), a genderidiotizmus vad terjesztése, a pedofília legalizálására törekvés, a nemátalakító műtétek propagálása a gyerekek körében, a pusztító világháború lehetőségének előidézése, Európa teljes alárendelése az USA gazdasági és katonai érdekeinek, az oroszellenes hisztéria beteges elhatalmasodása, az ukránok (és nyomukban más kelet-európai nemzetek) feláldozása a globális nyugati elit világuralmi céljainak oltárán, az államok feletti hatalom csicskásává züllesztett, elbutított európai vezető réteg megjelenése, a zöld elmebaj fokozódása…..A sort alighanem tovább folytathatnánk. Van azonban még egy ritkábban emlegetett ijesztő jelenség: az oly sokat ünnepelt szabadság felszámolása a „liberális és demokratikus” értékeire oly büszke nyugati világban, és a mérhetetlen közöny, amellyel a „népek” szolgasorba süllyesztésüket tudomásul veszik.



Illusztráció: Jorm S / Shutterstock

A szabadság felszámolása évtizedek óta zajlik. És miközben szinte mindenütt Amerikában és Európában a szabadságharcokat, a szabadsághősöket és az állítólag a „szabadság megvédelmezése” céljából indított háborúkat magasztalják és ünneplik, egyre gyorsuló ütemben fosztanak meg szabadságunk maradékától is! A „liberalizmusára” oly büszke nyugati ember pedig tátott szájjal, bambán, sőt semmiről sem tudva nézi végig a zsarnokság rendszerének kiépülését. Lehet persze azzal érvelni, hogy a szabadság már eleve illúzió, és akik a polgári forradalmakat szervezték és pénzelték, maguk sem gondolták komolyan. Mondhatjuk, amit a kommunisták és a fasiszták, nemzeti szocialisták is hangoztattak: a szegényebb néprétegek számára a szabadság „polgári” fogalma legfeljebb a „híd alatt alvás szabadságát” jelenti, így azután semmi sem ér. Mindebben sok igazság van.

Ugyanakkor gondoljunk csak vissza a hidegháború kori Amerikára és Nyugat-Európára. A „fejlett tőkés országokban” szinte minden politikai irányzat párttá szerveződhetett, és szabadon lehetett hangoztatni a sajtóban majdnem mindenféle véleményt, a szélsőbaltól a szélsőjobbig bezárólag. Persze a „nácizmus és a fasizmus” örökösei azért „karanténba voltak zárva”, hatalomra semmiképpen sem kerülhettek. Azonban az 1945 utáni évtizedekben, mégis többé-kevésbé szabadon működhettek Adolf Hitlert és Benito Mussolinit óvatosan dicsőítő politikai alakulatok is. Így például a Német Nemzeti Demokrata Párt (1964-től, elődjét, a Szocialista Birodalmi Pártot 1952-ben tiltották be), az Olasz Szociális Mozgalom (1946 és 1996 között létezett), vagy éppen a Jean-Marie Le Pen vezette francia Nemzeti Front (1972-től 2018-ig, akkor a Nemzeti Tömörülés nevet vette föl, és megtagadta alapelveit).

De más nyugati államokban, no és a szabad véleménynyilvánítást ténylegesen a legfőbb értéknek tekintő Egyesült Államokban is szerveződtek magukat a fasizmus, sőt esetenként a nemzetiszocializmus örököseiként meghatározó mozgalmak. Igaz, titkosszolgálati felügyelet alatt álltak, és soha nem lehetett karriert befutni sem a politikai, sem a tudományos életben, sem pedig a fősodratú média világában „neonáci” eszméket hirdetve és Adolf Hitlert dicsőítve. Ugyanakkor azért a szélsőjobboldali mozgalmak tagjainak bebörtönzéstől, teljes ellehetetlenítéstől sem kellett tartaniuk, és betiltásra is csak kivételes esetekben került sor. Lényegében tehát az 1945 utáni évtizedekben a nyugati világban – egy-két kivételtől eltekintve –, szinte bármilyen témáról, az egzisztenciális fenyegetés rémétől nem fenyegetve, szabadon lehetett dialógust folytatni vagy könyveket, tanulmányokat írni, esetleg bizonyos célok érdekében utcai megmozdulásokat szervezni. (Még a holokausztról is volt lehetőség a hivatalostól eltérő véleményt kifejteni: 1978 decemberében például a Le Monde című francia lap közölte a holokausztrevizionizmus „atyjának”, Robert Faurissonnak egy írását a hivatalos történet állítólagos ellentmondásairól, a következő év májusában pedig a svájci állami televízióban is elmondhatta véleményét egy terjedelmes vita keretében. Hol vagyunk már mindettől?)

Az akkoriban észrevehetetlen, legkevésbé sem látványos fordulat az 1970-es évek végén, az 1980-as évtized elején, a neokonzervatív mozgalom kibontakozásával egyidejűleg történt. A neokonzervatívok nevéhez elsősorban a neoliberális gazdaságpolitika meghirdetése, valamint egy keményvonalas, a teljes világuralom megteremtését célul kitűző USA-külpolitika kidolgozása fűződik. Azonban az ő színre lépésükkel egyidejűleg, attól aligha függetlenül történt a holokauszt többé-kevésbé ma is érvényben lévő „ideológiájának” kidolgozása. A holokauszt ilyen mértékű – a nyugati háttérhatalom és Izrael bírálhatatlanságát is biztosító – középpontba állítására válaszként megerősödött a revizionista történészmozgalom, melynek tagjai ellen egyre durvább eszközöket vetettek be. Különböző jogcímeken pereket indítottak (a legemlékezetesebb az Ernst Zündel ellen indított per volt 1988-ban, de más revizionista történészeket is számtalan alkalommal citálták bíróság elé), sőt Faurisson professzort 1989-ben az utcán megtámadták és súlyosan bántalmazták. 1991-ben megfosztották egyetemi katedrájától. Miután pedig 1988-ban először Fred Leuchter, majd 1993-ben Germar Rudolf helyszíni vizsgálódásai nyomán megjelentek az auschwitzi gázkamrákról szóló „botrányos” jelentések, a (világ)hatalom odacsapott. 1990 után egymás után születtek meg a holokauszt „tagadását” tiltó törvények Európában. (Izraelben 1986 óta van érvényben a holokauszt „tagadását” tiltó jogszabály.)

Magyarország is „felzárkózott a fejlett Nyugathoz”: 2010-ben nálunk is megszavazta a „szuverén” országgyűlés a „nemzeti szocialista és kommunista rendszerek által elkövetett népirtások tagadását, kétségbe vonását, jelentéktelen színben feltüntetését” szankcionáló törvényt. (Viszont 2007-ben Spanyolországban az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította a holokauszt „tagadására” vonatkozó tiltást.) De ahol nincs is ilyesfajta jogszabályi rendelkezés, ott a „kisebbségek védelmére”, „gyűlöletkeltésre” hivatkozva indítottak pereket revizionista történészek, politikusok, újságírók ellen. Sok esetben pedig internetes „közösségi felületeken” történt, holokauszttagadónak minősített kommentek alapján ítéltek el embereket.

A második világháború idején lezajlott népirtások büntethetővé tétele ellen vajmi kevesen merték felemelni a hangjukat. Az egyre inkább fogatlan oroszlánná változtatott radikális jobboldal óvatosan hangoztatta ugyan a kétségeit, ezen kívül néhány, a liberalizmust komolyan vevő értelmiségi, valamint jogvédő szervezet is halkan tiltakozott. (Bár, nehogy bárki félreértse kiállásukat, mindig az alábbi körítéssel: „Mindenkinek jogában áll hülyének lenni.”) Azonban mindenki belátta: a holokauszttagadó jogszabályok törvénybe iktatása érdekében olyan iszonyúan erős lobbicsoportok mozdultak meg, melyekkel szembeszállni életveszélyes! Csakhogy ebben az esetben is érvényesült a régi tétel: ha egyszer elkezdjük a szabadságot valamely kérdésben korlátozni, onnantól kezdve nem lesz megállás a diktatúráig. Napjainkban már a „mérsékelten konzervatív” értelmiség és politikusi gárda is a saját bőrén érzékeli a sajtó- és szólásszabadság egyre durvább (és bizony rendszerszintű) korlátozását a nyugati világban. Panaszkodnak is rendszeresen. És nem értik: hogy történhetett mindez? Hogyan süllyedhettünk egy újabb diktatúra posványába? Nos, kedves fideszesek, ún. konzervatívok… Amennyiben Martin Niemöllernek, a neves német protestáns teológusnak a szolidaritás fájó hiányát és annak súlyos következményeit bemutató, ismert versét napjaink vészjósló folyamataira igazítva átköltjük, talán a sajtó- és szólásszabadság egyre kétségbeejtőbb hiányán kesergő, „mérsékelt jobboldaliaknak” is gyúl némi fény az agyukban.

Amikor elhallgattatták, vagy ’karanténba zárták’ az (önkényesen) nácinak bélyegzett embereket, nem szóltam, mert nem voltam sosem náci, sőt, gyűlöltem őket. Amikor pereket indítottak (ismét csak önkényesen, meghatározhatatlan kritériumok alapján) a holokauszttagadók ellen, nem szóltam, mert sosem tagadtam a holokausztot, mi több, mélységesen megvetettem azokat, akik kétségbe vonták a tényeket. Amikor állásukból elbocsátottak, kirekesztettek, vagy bíróság elé citáltak embereket (teljesen önkényesen) gyűlöletkeltésre, antiszemitizmusra, rasszizmusra hivatkozva, nem szóltam, mert sohasem gyűlöltem senkit, sőt mindig is távol állt tőlem mindenfajta antiszemitizmus és rasszizmus. Amikor elbocsátották néhány ismerősömet az állásaikból, mert (okkal vagy ok nélkül) nőellenesnek, homofóbnak, cigányellenesnek bélyegezték internetes kommentjeiket, én magam is elfordultam tőlük, és nem segítettem nekik, mert sem nőellenes, sem homofób, sem cigányellenes nem voltam. Amikor értesültem arról, hogy valamely újságírót vagy egyetemi oktatót meghurcoltak, munkahelyéről kirúgtak, mert bíráló megjegyzéseket tett Izraelre, és kiállt a palesztinok jogai mellett, nem éreztem felháborodást, sőt elégedett voltam, hiszen mindig azt hallottam, ’Izrael a Közel-Kelet egyetlen demokráciája’, és a ’palesztinok között sok a terrorista’. Amikor oroszokat fosztottak meg vagyonuktól és tulajdonuktól, tiltottak ki sportversenyekről és más rendezvényekről, mindezt helyeseltem, és nem szóltam, mert sohasem kérdőjeleztem meg a média állítását, mely szerint ’Oroszország ki nem provokált agressziót követett el demokratikus és békés szomszédja ellen, és az orosz katonák Putyin parancsára háborús bűntettek sokaságában vétkesek’. Amikor pedig engem tiltottak ki a kedvenc „közösségi platformomról”, elbocsátottak az állásomból, majd valaki fel is jelentett, rettenetesen kétségbeestem, de senki sem volt már, aki segített volna nekem, és szót emelt volna értem.

Van még kérdés, kedves (reconquistára készülődő) „konzervatívok”?

Gergely Bence

(Kuruc.info)