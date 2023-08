Publicisztika :: 2023. augusztus 23. 11:18 ::

Örök bűnbak - az augusztus 20-ai tűzijáték

Lezajlott az idei augusztus 20., a kotta pedig még mindig ugyanaz – szidni a tűzijátékot és pénzpocséklást kiáltani. Az elmúlt napokban amelyik balliberális percemberke ki akarta tombolni magát Európa legnagyobb tűzijátékán, a „levegőben elégetett” milliókon, az megtehette, persze szigorúan csak úgy, ha vala együtt az országba is belerúghatnak.



Fotók: Balogh Zoltán/MTVA

Évről évre vitatéma – pontosabban azzá gerjesztik, hogy az államalapítás ünnepén szükségünk van-e tűzijátékra, és ha igen, mekkorára, főleg úgy, hogy a magyar gazdaság folyamatosan betegeskedik. Pankotai Lili , vagy éppen a homokos stylist, Lakatos Márk demagóg aggódása a nemzetért persze csak álca, egy jó alkalom a nemzeti érzés mindennemű támadására.

Az igazság az, hogy a magyar gazdaság katasztrofális állapotán nem a tűzijátékra kiadott pénz fog segíteni, az államalapítás pedig megérdemli, hogy méltóképpen megünnepeljük, s szó ami szó, az idei műsor valóban nagyon pazarra sikeredett. Ha valaki, akkor én egyáltalán nem vagyok híve a „panem et circenses” mentalitásnak, azonban a több mint 1000 éves magyar államnak a felköszöntése nem tartozik ezek közé. Az aktuális kormánytól teljesen függetlenül jó érzés ilyenkor magyarnak lenni, és természetesen rengeteg büszkeség is szorul ilyenkor az emberbe: ilyen hányattatott sors után még mindig itt vagyunk, Európában, s ez korántsem biztos, hogy így lesz 200 év múlva is, de ma igen, és ez a lényeg. Az ember ilyenkor nem a Fidesznek vagy Orbánnak hálás, és aki képes és akar különbséget tenni, az nem velük ünnepel. Nem az elmúlt x évtized politikai és gazdasági „elitjének” jóvoltából vagyunk itt, hanem annak ellenére, hogy ők léteznek.

S ez az, amit ezek a balliberális ájróper pondrók sosem fognak elismerni, meg persze a maszatolás és az összekutyulás mindig kifizetődőbb volt: attól, hogy ironikusan odaböfögik, hogy „Isten éltessen, Magyarország!”, azzal nem a Fideszt büntetik (érdekli is őket, amikor betonbiztos hatalmuk van), hanem a nemzeti öntudatot erodálják, azt rágják patkány módjára, ahogy az elődjeik. Persze senki ne gondolja, hogy itt merő félreértésről van szó, és ők „nem úgy gondolják”. De, pontosan úgy. A kormány szidalmazása az ő részükről valójában nem a végcél, hanem egy olyan szükséges lépés, amit kihasználnak hosszabb távú célok eléréséhez. Ehhez Orbánék persze bőven adnak muníciót, van is mit kritizálni bőven, azonban ezek a baloldali „mértékadó entellektüelek” – hibásan – a Fidesszel azonosítják a nemzeti érzést is, ezáltal nemcsak a kormányt, de magát a nemzeti öntudatunkat is támadják. Lakatos nyilván jobban örült volna, ha LMBTQ-szervezetek kapják a tűzijátékra kiadott pénzt, de a magam részéről inkább égetném el az összeset, mint Joker A sötét lovagban, semmint költeném el gyerekeknek mesét olvasó drag queenekre.

Egyébként ez régi baloldali logika, és mivel fejétől bűzlik a hal, nyomon követhető a szavazóikon is. A nekik éppen nem tetsző kormánnyal az egész országot, az ország történelmét és a nemzeti érzést azonosítják, mintha a kettő kéz a kézben járna, sőt, egy és ugyanazt jelentené. Mintha teljes és egyenes kontinuitás lenne Szent István és Orbán Viktor között, egy nagy láncolatként összefogva az elmúlt 1000 évet, s ehhez gyakran még elővesznek „nemzetinek” álcázott érveket is („minek kellett felvenni a kereszténységet”, „Szent István kinyíratta a magyarságot és rájuk erőszakolt egy idegen vallást” stb. – ez utóbbival két legyet ütnek egy csapásra, és keresztényellenességüket is kiélhetik).



A modern technika és a kereszténység találkozása: drónokból formázott kereszt 2023. augusztus 20-án

Lakatos amúgy valamiért nagyon bele van buzulva a tűzijátékba és a „szent Pityu szülinapi buliba”, ahogyan ő fogalmaz. Már tavaly is lázított ellene, habár a jövendölése, „miszerint rohadtul meg fogunk fagyni télen” nem jött be, ő is itt van még az egész nemzet legnagyobb örömére.

Pankotai némileg „irodalmibb” stílust vett fel, ő nemzethalálról elmélkedett, amelynek amúgy még lenne is létjogosultsága, csak nem azon a liberális-materialista módon, ahogy ő teszi. A szaporodó cigányságról és az egyre nagyobb bűnözési rátáról mélyen hallgat, helyette inkább azokat ostorozza, akik jól merték magukat érezni egyetlen este erejéig. Mondjuk ez a hozzáállás egyben megnyugtató is, ugyanis így az életben nem lesz övéké a hatalom.

A másik oldalon persze a fideszes holdudvar mindent megtesz, hogy a keresztény Magyarország születésnapját egybegyúrja a Fidesz „nemzeti és keresztény politikájával”. Ezen a hazugságon legalább úgy át kell látnunk, mint a balliberális oldalon. Az 1000 éves magyar állam nem a Fidesz miatt, hanem annak ellenére létezik még, és ez igaz az elmúlt időszak összes politikai-gazdasági vezetésére.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info