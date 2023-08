Publicisztika :: 2023. augusztus 25. 20:48 ::

Mintha valami kimaradt volna Orbán Viktor tihanyi megszólalásából

A napokban zajlik a Tranzit névre hallgató politikai fesztivál Tihanyban, amelynek kétségkívül legjelentősebb eseménye egy mai beszélgetés volt, ahol Bohár Dániel kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt.



Orbán egy focis hasonlattal élt, mikor az ellenzék (nyilván itt a balliberális ellenzékre gondolt) helyzetét elemezte. Szerinte vannak amatőrök, mint a gyerekek, akik, ha labdát dobnak közéjük, rögtön odarohannak mindannyian. A profik viszont oda mozognak, ahol majd a labda lesz, mondta, ezek pedig nyilván ők volnának.

Ha arra gondolt, hogy az utóbbi időben már tökélyre fejlesztette azt a hamisítatlan orbáni mechanizmust, miszerint nem azt kell nézni, amit mond, hanem azt, amit tesz, akkor ebben valóban profi. Csakhogy a végtelenségig ez sem folytatható. És van is egy téma, ami úgy gondolom, tönkrezúzhatja ezt a "profi" gépezetet. De erről majd alább.

- Valószínűleg a világ egyik legszebb küldetése. Van egy kultúra, aminek az alapja egy olyan nyelv, amit azokon kívül, akik magyarnak születtek, mások nem értenek, tőlük el is tűnhet. Egyetlen esetben nem tűnik el a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar államiság története, ha mi fenntartjuk - fogalmazott, és ezen gondolata természetesen jól cseng még köreinkben is, ki ne érezne így, aki hazáját szereti? De ez is a "profiság" része: azt kell mondani, amit nemzeti érzelmű magyarok milliói hallani akarnak.

- A választóvonal valójában az ember megértésénél van, ebben van hasonlóság köztük. A liberálisok és a velük lévő baloldal határozottan azt mondja, hogy az életben egyetlen fontos dolog van: ez te magad vagy. Ennek van egy nagy politikai tábora a nyugati világban. A másik felfogása az embernek mint lénynek, ez a konzervatív oldal, amely azt mondja, azért vannak a világon, hogy boldogok legyenek, de vannak fontosabb dolgok, mint saját magunk, ilyen a családunk, a hazánk, és Isten - folytatta szintén azt az okfejtést, amely valóban jól vázolja a világnézeti frontvonalakat. Csak megint nem tette hozzá, hogy az ún. konzervatívok, a "megfontoltan haladók" nem akarják ezeket az erőket legyőzni, ők úgy akarnak velük kiegyezni, hogy például az ilyen helyeken, mint a Tranzit, azt győzelemként adhassák el saját híveik előtt.

De el fog jönni a pont, amikor ez tovább nem tartható, és ennek a kezdetén vagyunk. És "érdekes" módon erről most nem ejtett szinte egy szót sem. Kifejtette, hogy a "kétharmad áll, mint a cövek", hasonlította rendszerét a Tisza-korszakhoz, beszélt a konzervatívok és a liberálisok kapcsolatáról is a történelem folyamán, a közelgő EP-választásokról, de a tömeges migráció lényegében ma kimaradt. Nem kapott jelentős szerepet.

Hát nem furcsa? Vajon miért? Hiszen a kétharmadokat igen jelentős mértékben köszönhették annak, hogy azt ígérték, megvédik Magyarországot a migrációtól.

Csak nem arról van szó, hogy vagy maga Orbán Viktor, vagy tanácsadói érezték, ezt a témát most annyira nem kéne feszegetni? Ugyanis a szemünk láttára szervezi, de legalábbis segíti elő a tömeges migrációt Magyarországra a Fidesz. Könnyítő intézkedéseket hoznak, hogy az idegenrendészet minél gyorsabban és minél több ázsiai vendégmunkást tudjon beengedni Magyarországra. Minden lehetséges törvényi hátteret megadnak annak, hogy a következő 2-3 évben elérjük az 500 ezer migráns vendégmunkás magyarországi tartózodását. Ha abból indulok ki, hogy 1 éve 20 ezren voltak, ma már 100 ezren, ez "jól is halad".

De vajon meddig tartható valóságtagadásban a fideszes szavazó? A mindennapi tapasztalat egészen mást mutat. Úgy tűnik, érzik ezt ott is, így hát megpróbálják kicsit parkolópályára tenni a témát? Csakhogy az emberek nem hülyék, ezeket a kérdéseket egyre inkább fel fogják tenni.

S itt függ össze a fenti utalásom, hogy mondhat nemzeti szólamokat a kormányfő, ha valójában a globális kapitalizmus kiszolgálója, akkor belső tartalmában és szerkezetében semmiképpen sem lehet ez a rendszer nemzeti. Mert a globális nagytőke érdeke az olcsó munkaerő-behozatal, nem magyar érdek.

Erről természetesen nem kérdezte Bohár Dániel a miniszterelnököt.

Lantos János - Kuruc.info