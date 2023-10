Publicisztika, Koronavírus :: 2023. október 7. 15:05 ::

Modern "hősképző" - A Nobel-díj margójára

Miután az idei Nobel-díjasok között két magyar is található – Karikó Katalin és Krausz Ferenc – természetesen annak rendje és módja szerint nem csak a társadalom, de a politikai érdeklődés homlokterébe is bekerült a két tudós. Ez önmagában nem meglepő – valamilyen szinten maga a díjátadó, a díjazottak személye is már önmagában politika – Magyarországon pedig kiválóan felhasználhatóak egyik vagy másik szekértábor számára.



Karikó Katalin és Drew Weissman a 2023-as élettani és orvosi Nobel-díj nyertesei a Pennsylvaniai Egyetemen (fotó: Peggy Peterson / Reuters)

Az alap kiindulópont, hogy most aztán itt nekünk mennyire büszkének kell lenni, hogy két magyar díjazott is szerepel a 2023-as évben. Egyrészt a kormány szempontjából ez ópiumnak kiváló, mert az „eufória” közepette a magyar addig sem azon tanakodik, hogy a mélybe tart az országa, másrészt azért visszanyalhat a fagyi. Krausz Ferenc fizikai Nobel-díjas egy Hír TV-s és egy köztévés interjúban is a tanárok és az oktatásunk helyzetéért aggódott, ám annak ellenére, hogy az ország frissen ünnepelt hőse, az MTI valahogy kifelejtette ezt a részt az összefoglalójából (mint ahogy sem említik, hogy a díjjal járó pénzből a háború sújtotta ukrán lakosságon szeretne segíteni, ami igazából nézzük bármilyen oldalról, szép gesztus).

Persze nem Krausz Ferenc az – az elnyert Nobel-díjért ezúton is gratulálunk – aki igazán reflektorfénybe került, hanem Karikó Katalin, aki a pandémiás előzmények miatt jóval nagyobb ismeretségnek örvend az „átlagember” köreiben is.

Szerintem még soha az életben nem nevettem akkorát egy írás címén, mint ezen a telexes irományén (A kisújszállási Hamupipőke, akinek a tudomány volt a hercege), habár ennyi oltáskárosulttal a háttérben inkább bicskanyitogató semmint vicces. Karikó érdemeit sem a kóserjobb, sem a baloldal nem vitatja, mint ahogy az oltások okozta problémákkal sem foglalkozott egyik sem.

Mégis, mivel egyre több és aggasztóbb hírt olvasni a Pfizer-vakcinát érintő mellékhatásokkal kapcsolatban, és ezeket a hangokat egyre nehezebb már elnyomni, valamit ki kellett találni, hogy a Hamupipőke-porté érintetlen és tiszta maradjon. Az örökké, mindent megmagyarázók tábora (túlnyomó részben fideszesek) ezért a következő népmesei fordulattal állt elő: Karikó, mint az mRNS-technológia úttörője, nem okolható azért, ha a Pfizer (vagy bármely más mamutcég) rosszra használja, amit feltalált, hiszen ő csak egy tudós.

Ez az örök kérdés egyébként előkerül az atombomba, hidrogénbomba kapcsán is, melyet az idei Oppenheimer című film tett ismét aktuálissá. Erről a filmről én is írtam elemzést, megemlítve egy tanulságos részt, amely az Oppenheimer legfontosabb jelenete is egyben, hovatovább megválaszolja magát az eredeti kérdést is. A tudós horrorisztikus képzelgésében rádöbben mit szabadítottak a világra, sőt, pacifista pálfordulása is ebből következik. Okolható-e tehát a tudós azért, ha alkotását rosszra használják fel? Igen, legalábbis részben biztosan. Ezt pedig Julius Robert Oppenheimer lelkiismerete bizonyítja a legjobban, amely elől még a legnagyobb népszerűség közepette sem tudott elbújni.

Tehát az érv, hogy Karikó „csak” feltalált valamit, nem ő használta rosszra, nem állja meg a helyét (nota bene sokan idáig sem jutnak el, hiszen meg vannak győződve arról, hogy minden rendben van). Tudnia kellett, kikkel dolgozik és kiknek szállítja a tudást (természetesen ezt mi innen nem tudhatjuk pontosan, mekkora szerepe is volt s maga az mRNS-technológia sem redukálható kizárólag az oltástémára, az atomenergia sem a bombáéra), mint ahogy Oppenheimer is tisztában volt Truman kegyetlen jellemével és gátlástalanságával. S, ha ebben a világban valaha lesz egy kis igazságszolgáltatás az oltáskárosultak és a megvezetettek felé, akkor Karikó Katalinnak felelnie kell az ebben játszott szerepe miatt. De persze ez nem az a világ.

S még valami! Érdekes kérdés az is, mi is pontosan az mRNS-technológia jövője. A „megváltást” tartogatja? A „nagyobb jót” szolgálják ezzel, ebbe a szolgálatba pedig beleférnek az esetleges tömeges emberkísérletek is? Egyáltalán morális értelemben meddig szabad elmenni abban az esetben, ha ténylegesen ilyen rendkívüli áttörés ez? Nem provokációból kérdezem, hanem őszinte érdeklődéssel.

Olyan kérdések ezek, melyeket politikai oldaltól függetlenül nem igazán szoktak feltenni, mert a modern ember nem szeret kérdezni, vagy konfliktusba keveredni. Még szerencse, hogy vannak, akik igen.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info