A helyes hozzáállás néhány bohóchoz

Időnként meg szoktunk jelentetni egy-egy hírt egy nagyító alatt is alig látható kommunista csoportról. Mindig kiemeljük, nem azért tesszük, mert bármire is veszélyt jelentenének, csupán rá akarunk mutatni arra, hogy az ún. „nemzeti-keresztény” kurzus 13. évében gond nélkül lehet törvényt sérteni, ha az elkövető bolsevik. Közterületen lehet használni vörös csillagot, sarló-kalapács, lehet tagadni a kommunizmus bűneit. Soha nincs következménye. Most azonban tegyünk egy dolgot rendbe.



Be kell vallani, bizonyára rendkívül élvezik, amikor velük foglalkozunk. Azt pedig még inkább legyezgeti hiúságukat, amikor felháborodnak azon, amit csinálnak. Mert azt hiszik, hogy ezzel őket felemeljük, most ettől tényezők lettek. Dehogy lettek, maradtak, akik voltak, néhány feltűnési viszketegségben szenvedő bohóc.

Nos, szóval a leghelyesebb magatartás velük kapcsolatban az, ha nem háborodunk fel, hanem kinevetjük őket, mert nagyjából annyit érnek. Persze lehet őket levegőnek is nézni, mert politikai értelemben azok. Sőt, politikai értelemben nem léteznek, motivációjuk sem hiszem, hogy politikai természetű lenne, a provokáció a cél, hogy jelentéktelen életüket jelentősebbnek láttassák maguk előtt. Lényegében ennek az egésznek semmi köze a politikához, ez egy lelki defektektől szenvedő szerepjátékos társaság. Van ilyenből sok, nem térnek el tőlük.

Mert Kádár nem jön vissza, a kommunizmus 20. századi válfaja szintén nem tér vissza, merő anakronizmus, egy paródia. A valódi és élő bolsevizmus nem ez, amin erőlködnek, hanem más arculatú, persze esszenciális értelemben ugyanarról a tőről fakad, mint a 20. századi kommunizmus, de már más a neve. De nyilván ez őket nem zavarja, nem érdekli, értelmezni sem tudják, mert mint írtam, itt nem politikai motivációkról van szó, ez itt elmekórtani kérdés, talán egy pszichológus vagy pszichiáter meg tudná állapítani, mit akarnak ezzel az egész nevetséges mutatvánnyal kompenzálni.

De ez már nem a mi dolgunk.

L. J. – Kuruc.info