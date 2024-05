Publicisztika :: 2024. május 21. 20:30 ::

Tiszaburai "pezsgés"

Amint azt már olvashatták, Tiszaburán nem csak a drog és a bűnözés, de bizony a politikai élet is „virágzik”, ugyanis rekorder módon itt vették nyilvántartásba a legtöbb egyéni listás jelöltet (51-et), pedig pusztán hat képviselői hely elérhető az elcigányosodott településen.

Polgármester-aspiránsból is van öt (eredetileg hat lett volna), a vélt vagy valós függetleneken túl három cigány szervezet fog versenyezni a szavazatokért.



A sok kisebb szervezet mellett a Cikösz lett a NER legerősebb cigány szövetségese (forrás: Facebook)

A Fiatal Romák Országos Szövetsége (Firosz), az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület (ORFME) és a Cigány Közösségek Szövetsége (Cikösz) is polgármesterjelöltet állít Tiszaburán, hovatovább „politikusaik” megtalálhatók az egyéni listás jelöltek között is, ezzel pedig magyarázatot kaptunk arra, miért van belőlük ennyi. Nemzetiségi listán is ez három szervezet verseng, tehát egyszerre indulnak a nemzetiségi és a „hagyományos” önkormányzati választáson.

A „Romajális” kapcsán idén már írtam róla, miként néz ki egy olyan település látlelete, ahol magyarok maximum csak mutatóban maradtak, most pedig a drogon és a bűnözésen túl a politika és a választások szemüvegén keresztül szembesülünk azzal, hogy néznek ki a gyakorlatban egy tohonya anarchiába süllyedt kelet-magyarországi község napjai.

Az őslakosság iránt érzett gyűlölet ellenére a cigány népesség sem egységes, sőt, szervezeteik több esetben kifejezetten ellenségesek egymással. A jelenlegi polgármestert a Firosz adja, a szervezet fideszes kötődéseiről a „Romajálisról” szóló cikkben már szintén volt szó.

Az ORFME 2021-ben konferenciázgatott először, itt olyan célokat fogalmaztak meg, mint például a tartós mélyszegénységben élő cigányok felzárkóztatása, kultúrájuk, hagyományaik megőrzése, valamint a szegregáció teljes megszüntetése. Több településen is indulnak.

A Cikösz egy viszonylag új, természetesen kormánypárti cigány ernyőszervezet, amely jobban be van ágyazva a Fideszbe, mint a Firosz, országosan ők indítanak a legtöbb helyen saját jelöltet. Elnöke Sztojka Attila, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, aki „roma kapcsolatokért felelős kormánybiztosként” is működik, nem mellesleg az Országgyűlés törvényalkotási bizottságában is bizonyára gondoskodik róla, hogy a „rejtett erőforrások” minél nagyobb képviselethez jussanak Magyarországon.



Szűcs Csaba, a masszívan fideszes Kiskunhalas városvezetésének társadalmi megbízatású alpolgármestere. Feladatai közé tartozik a nemzetiségi önkormányzattal való kapcsolattartás, de a közrend-közbiztonság fenntartásával összefüggő helyi feladatok, illetőleg a fegyveres, rendészeti-rendvédelmi szervekhez kapcsolódó feladatok is nála futnak össze (fotó: Szűcs Csaba/Facebook)

Ebből a Népszavában megjelent írásból kiderül, hogy Sztojka odaszúrt a Lungo Drom elnökének, Farkas Flóriánnak is („felelős, tisztességes vezetése is lehet a magyarországi cigányságnak, ránk férne 30 év után”), tehát ennek – és a nagy versengés – fényében kijelenthetjük, hogy manapság a NER által megtámogatott cigány szervezetek versengenek a koncért, miközben szabályosan leamortizálják a vidéket. Önkormányzati szinten (ezzel párhuzamosan a cigány nemzetiségi választásokon is erősen nyomul a Cikösz, a jelöltek több mint felét ők adják) és az országgyűlési választások tekintetében ez olyan win-win szituációt eredményez a Fidesznek, amellyel egész egyszerűen nem lehet felvenni a versenyt, hiszen az elcigányosodott vidéket a saját önkormányzati képviselőik terelik majd be a szavazófülkébe, hogy „jó helyre menjen az X”, talán már a zsák krumplira sem lesz szükség.

S, hogy ehhez mire van még szükség? Pénzre, paripára, meg sok-sok pénzre. Tavaly márciusban a NER 1 milliárd forintot adott a „roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatására”. S ez egyetlen szervezet, sőt, csupán egyetlen személy a feneketlen bendőből.

Tiszaburát nevezhetjük állatorvosi lónak, szimbolizálhatja a vidék lezüllesztését, ahol a tősgyökeres népességet immáron kiszorítva marakodnak a koncon, de a szituáció korántsem egyedülálló. A NER számára mindezt pénzt megér, hogy a cigány szavazatokat begyűjtse, és olyan szinten integrálja a „rejtett erőforrásokat” a saját rendszerébe, amelyről a baloldal maximum csak álmodozhatott. Tiszabura „pezsgő politikai élete” is ennek a (mellék)terméke, amely az eredeti értelemben maximum annyira lehet „pezsgő”, mint amennyire egy élőhalott valódi ember.

Gondolom ezeknek a ponton többeknek feltűnt, hogy csak arról nem volt szó, miként lehetne ezeket az elveszett településeket, régiókat ismét becsatornázni a magyar vérkeringésbe, vagy ha úgy tetszik, visszaadni őket Magyarországnak. Nem véletlenül. Ugyanis „demokratikus” értelemben, mivel a politikát az említett NER-csillagrendszer kalibrálja, gyakorlatilag lehetetlen dolog leváltani a regnáló, egymással is rivalizáló hatalmi köröket. Állam lettek az államban, melynek tendenciái már korábban is megfigyelhetőek voltak, de a Fidesz-KDNP uralma alatt szilárdultak meg végleg. Elévülhetetlen bűn.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info