Fárasztó és nevetséges az is, hogy az egyébként joggal bírált Rogán Antalt pont azzal támadja Magyar Péter, hogy "goebbelsi propagandát" folytat. Mondjuk igazi fideszes tempó a folyamatos nácizás, és láthatólag Magyar viszi tovább a fideszes arroganciát és gőgöt is, miért pont ebben lenne más? Kitért egyébként arra az elmúlt évtizedekben "goebbelsi propagandázó" együgyű is, hogy voltaképpen mi is az? Ja, dehogy is, hát ezeket "nem kell bizonyítani"... Ha valakire rámondjuk, hogy náci, akkor az nem is ember többé. Ez tehát működő demokráciánk csodálatos fundamentuma. Gondolkodni tilos. "Szégyellje magát mindenki, aki Rogán-Göbbels Antal tevékenységéhez bármilyen módon asszisztál!" - írja rendkívül elmésen Magyar. (Mondjuk Dr. Goebbels pont nem így írta a nevét, de mindegy.)