Eléggé felzaklathatta magát Vivian a hallottakon, ugyanis Threadsen (véletlenül sem apuci platformján, mert hát mutassuk meg neki…) vergődött egy sort (na jó, valójában hisztis picsákat megszégyenítő módon, zavarba ejtően sokat posztolt), hogy ő mennyire rendben van és mennyire egészséges, valamint az apja milyen ember. Na már most, akiről még az interneten keresztül is süt, hogy mennyire szét van szabdalva a lelki világa, de annál jobban bizonyítani akarja, hogy ő „mennyire jól van”, na, az egészen bizonyosan nincs jól. Ezt még tetézhetjük azzal is, hogy a lény igencsak passzív-agresszív, a „kis lázadó” még eredeti nevét is kisatírozta apja posztjából.