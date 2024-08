Az események, illetve a nagypolitika, valamint az erőszakszervezetek reakciói kiválóan megmutatták, mire számíthat egy ország őslakossága akkor, ha betelik az a bizonyos pohár és utcára vonul (manapság mindenkinek szabad demonstrációt tartani, csak az európai ellenállásnak nem). Hogy ezek a megmozdulások pusztán indikátoroknak jók, avagy a hosszútávú ellenállás kezdőlökései lehetnek, nehéz megmondani, mindenesetre ha eddig gyengécskén is, de ébredezik a fehér lakosság.

A tiltakozáshullám reményt ad Európa számára, hogy van igény a megtisztulásra, vagy legalábbis nem lesz olyan egyszerű dolga a globalista, zsidó lobbiszervezeteknek, mint azt gondolták. Az európai patrióták ismét kaptak egy halovány fényt, egy reménységet, ahonnan építkezhetnek. Ám, hogy a gyakorlat mennyire lesz ragadós, vagy a megmozdulások mennyire eresztenek gyökeret, az a jövő zenéje.

Személy szerint én elcsodálkoztam, de természetesen örültem, hogy a brit lakosságban van még ennyi élni akarás, habár a hírek szerint a hazafiaknak nemcsak a rendőrséggel kell megküzdeniük, hanem az agymosott, antirasszista csőcselékkel is, melyek között sok a white trash is, vagyis az a réteg, amely a legpéldásabb büntetésben kell, hogy részesüljön egy valódi hatalomváltás esetén. A „refugees welcome” és „stand up to racism, unite to stop the far right” feliratokkal vonagló férgek fajunk és civilizációnk legnagyobb árulói, akik érdemtelenek arra, hogy Európában éljenek. Ezen elv mentén kell majd őket felelősségre vonni.