Külföld, Migránsbűnözés :: 2024. augusztus 8. 11:52 ::

Agymosott angolok refugees welcome táblákkal tüntettek a ruandai mészárlása után

Több ezer tüntető lepte el sokadik napja az Egyesült Királyság városait, amivel a southporti gyilkosságok után kitört "rasszista élű" zavargásokra reagáltak. A rendőrség a Guardian szerint mintegy 6000 fővel készült a demonstrációs napra, főleg, hogy mintegy 100 bevándorlásellenes tüntetést is bejelentettek szerdára. A mostani tüntetéseken az emberek sok helyen élőláncot alkottak "menekültek" szálláshelyei körül.

Kilenc napja történt a Liverpool térségében található eset, ami kirobbantotta a Nagy-Britanniát megrázó tüntetéshullámot. Southportban múlt hét hétfőn egy késelésben meghalt három kislány és legalább tizenegy ember, köztük nyolc gyerek súlyosan megsérült. A 6–11 éves gyerekek egy Taylor Swift-dalokra épülő jóga- és táncórán vettek részt a Liverpool közelében fekvő városban, amikor egy sebészi maszkos ruandai származású támadó késsel rontott a résztvevőkre.

Az ellentüntetők direkt azokra a helyekre mentek, ahova a migrációellenesek tiltakozásokat hirdettek szerdára, ezeket a helyszíneket Telegram-csatornákról tudták meg. Olyan táblákat és molinókat tartottak a magasba, mint "üdvözöljük a menekülteket" vagy "utasítsd el a rasszizmust, próbáld meg a terápiát!".



Fotó: Denis Balibouse/Reuters

A rendőrség 2011 óta nem volt akkora készültségben, mint most, az angliai és walesi 43 helyi rendőri körzetből 41-ben rendbontásra számítottak. Sok városban bedeszkázták az üzletek kirakatait, bezárták az ügyvédi irodákat, a háziorvosi rendelések előbb értek véget, sőt még a parlamenti képviselőknek is azt javasolták, hogy dolgozzanak otthonról.



Fotó: John Keeble/Getty Images

Végül több ezer "rasszizmusellenes" tüntető vonult az utcákra Liverpoolban, Birminghamben, Bristolban, Brightonban és Londonban is. Este Liverpoolban több száz ember védte emberi pajzsként azt a templomot, ami bevándorlási tanácsadóközpontként is szolgál. London elővárosaiban és külső kerületeiben, így Hackneyban, Walthamstow-ban és Finchleyben is ellentüntetések voltak.



Fotó: Alberto Pezzali/AP

Brightonban egy jogászi iroda előtt gyülekezett néhány bevándorlásellenes tüntető, de az 500 ellentüntető felülmúlta őket számban. A két csoportot a rendőrök választották el, az utóbbiak végül éneklésbe és szambázásba kezdtek, olykor fölkiáltva: "El az utcáinkról, náci söpredék!" Aldershotban már volt némi dulakodás a két tábor közt, de a rendőrök időben közbeléptek, valamint Blackpoolból is jelentettek civakodást. Northamptonban három főt vettek őrizetbe, senki sem sérült meg – közölte a rendőrség. Londonban 15 rendbontót vittek be a rendőrségre.

Szélsőjobbos gyülekezéseket jelentettek Durham, Blackpool, Norwich, Northampton, Sheffield és Brighton városaiból, de komolyabb verekedés sehol sem alakult ki. A Guardian forrása szerint ez annak köszönhető, hogy az előző napokban sok erőszakos zavargót őrizetbe vettek. Olyan vélemények is elhangzottak, hogy a száz körüli, a közösségi médiában meghirdetett célpont puszta hoax, álhír, nem terveztek ezekhez odamenni a bevándorlásellenes tüntetők, csak félelmet akartak kelteni a bőséges listával.

Stephen Parkinson ügyész azt mondta, a célpontok publikálása "kimerítheti a terrorizmus fogalmát", egy konkrét esetben fontolgatják eljárás indítását ilyen ügyben.

Eddig 428 embert vettek őrizetbe a bő egy hete tartó tüntetéshullámban, és 140 fő ellen emeltek vádat, de ez a szám várhatóan nőni fog. A következő két napban 26 ember áll bíróság elé olyan vádpontokban, mint erőszakos rendbontás, "írott anyagok közzététele faji alapú gyűlölet szítására és faji alapú fenyegető magatartás" (volt, akit már el is ítéltek három év börtönre egy rendőr megütéséért). B.J. Harrington, a Nemzeti Rendőrfőnökök Tanácsának vezetője azt mondta, minimalizálni akarják az óvadék fejében történő szabadon engedéseket a zavargók körében, ezzel is elrettentve a további cselekményektől mindenkit.