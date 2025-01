Láthatólag Orbán Viktor most "fürdőzik" a dicsfényben, miután Donald Trump lett ismét az Amerikai Egyesült Államok elnöke, beiktatása pedig tegnap volt. Ahogy korábban fogalmazott, "mi már Trumpok voltunk Trump előtt". De valahogy úgy tűnik, hogy lesz egy pár dolog, amiben nem lesznek elég "Trumpok"...

Kezdjük ott, hogy az én személyes értékelésem szerint egyáltalán nem fekete vagy fehér Trump "mérlege", számos pontja van a politikai világlátásának, amelyek totálisan ellenkeznek az én elveimmel. Persze azt el kell, és el is ismerem, hogy Bidennel és a demokratákkal összevetve tényleg nagy a különbség.

Elhangzott, hogy azonnal elnöki rendeletet ad ki, amivel lehetővé teszi azoknak a katonáknak a visszavételét a hadseregbe, akiket a Covid alatt azért rúgtak ki, mert nem voltak hajlandók beoltatni magukat, vagy végrehajtani a Biden-kormány Coviddal összefüggő intézkedéseit.

Emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy Trump már első elnöki ciklusa alatt is kritikus volt a Covid-őrülettel kapcsolatban, míg Orbán Viktor lelkes végrehajtója, kiépítője volt a Covid-diktatúra magyarországi válfajának. Ráadásul Magyarországon ezeket az intézkedéseket a Mi Hazánk kritizálta és tiltakozott ellenük, és ők szólaltak meg rögtön Trump bejelentése után is, hogy Magyarország is távozzon a WHO-ból.