Külföld, Koronavírus :: 2025. január 21. 07:46 ::

Trump első intézkedései: kilépnek a klímaegyezményből és a WHO-ból, kegyelmet kaptak a capitoliumi lázadók

Nem sokáig tétlenkedett beiktatása után Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke több megosztó rendeletet is aláírt már hétfőn, írja a Guardian nyomán a 24.



Fotó: Jim Watson / AFP

A visszatérő elnök kegyelmet adott a 2021. január 6-i capitoliumi zavargások 1600 résztvevőjének, és döntött arról is, hogy nem kaphatnak automatikusan amerikai állampolgárságot azok, akik illegális bevándorlók gyermekeként születnek az Egyesült Államokban.

Trump szükségállapotot hirdetett a déli határnál, ezzel utat nyitva az amerikai hadseregnek a területre. Emellett terrorszervezetnek minősítette a drogkartelleket.

Fontos rendelete továbbá, hogy 2017 után másodszor is kilépteti az USA-t a párizsi klímaegyezményből. Ahogy a beiktatási beszédében fogalmazott, az olaj- és földgázkutatás új korszakába lép.

Kilép az Egyesült Államok az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) is, mert, mint Trump fogalmazott, utalva a koronavírus-járványra, a WHO szétszakított minket, és leszakított mindenkit az Egyesült Államokról. Ez nem történik meg többet.

Megtiltotta a szövetségi ügynökségeknek, hogy a jövőben a gender és a genderidentitás kifejezéseket használják, ehelyett az emberek nemét kell majd feltüntetni többek közt az útlevelek kiadásánál is.

Trump egy másik dokumentumban úgy rendelkezett, hogy a Mexikói-öböl neve mostantól legyen Amerikai-öböl, és Észak-Amerika legnagyobb hegysége, a Denai a Mount McKinley nevet viseli mostantól. Utóbbit Barack Obama változtatta még meg 2015-ben. Ezek ugyanakkor nem lesznek hatással arra, hogy nemzetközileg hogyan hívják a területeket.

A TikTok-tilalmat 75 napra felfüggesztette az amerikai elnök.