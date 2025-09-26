Publicisztika :: 2025. szeptember 26. 21:58 ::

Tisztelgés a zsidó származású Máté Gábor előtt, avagy a politikusok és az értelmiség legújabb árulása

Bajban vannak a politikusok, újságírók, de a nyilvánosság fórumain a világ ügyeiről véleményt nyilvánító más szakértők, elemzők, egyetemi, sőt középiskolai tanárok, és más értelmiségiek is. Mert miközben valóban „világrendszerváltás” zajlik, kereskedelmi és valóságos háborúk dúlnak, súlyos gazdasági, pénzügyi válságba sodródik Európa, történik a világban valami rettenetes, mely minden másnál fontosabb, mert az emberi létezés legalapvetőbb, erkölcsi alapjait rázza meg: a gázai mészárlás és etnikai tisztogatás. Mondhatnánk persze, a történelem folyamán eddig is voltak népirtások, vérengzések, űztek el népeket lakóhelyükről. Azonban a digitális technológiai fejlődésnek köszönhetően a népirtás a szemünk előtt zajlik. Nem szóbeszédből, mások elbeszéléseiből, hallomásból tudunk róla, hanem vagy a nyugati alternatív médiából, illetve a „globális Dél”, és elsősorban az iszlám országok hírközlő eszközeinek tudósításaiból milliók értesülhetnek arról, mi is történik valójában Palesztinában.

A politikusok, újságírók, elemzők, szakértők, tanárok pedig azért vannak bajban a nyugati világban (és részben azon kívül is), mert lelkiismereti kötelességük lenne megszólalni, a lehető leghangosabban tiltakozni, ugyanakkor ha így cselekednének, bajba kerülhetnek, munkahelyüket elveszíthetik, sőt talán még bíróság elé is kerülhetnek. Így ezért a témát inkább kerülik, a felelősséget elkenik, hamisítanak, torzítanak, vagy a „globalogazdi” parancsainak megfelelően nyíltan és pofátlanul hazudoznak. Mondhatnánk persze, mit is várhatnánk a világot uraló pénzoligarchia járszalagjára fűzött politikusoktól és az úgynevezett értelmiségtől, mely az elmúlt legalább kétszáz évben számos alkalommal árult el mindent, ami emberségünk alapját képezi: erkölcsöt, hitet, hazát! Az értelmiség árulásáról számos könyv, elemzés, tanulmány született. Így tehát, mondhatnánk, nincs itt semmi látnivaló: csak az történik, amire számítani lehetett! Ha egyszer a politikát, gazdaságot, pénzügyeket, médiát, kultúrát szilárdan uraló, és életünk minden megnyilvánulását kénye-kedve szerint befolyásolni képes (háttér)hatalom támogatásával letagadhatatlan, kimagyarázhatatlan, ráadásul elleplezhetetlen bűncselekményeket követnek el, akkor vajon ki merészel tiltakozni? Lesz bárki, aki „átviszi az emberséget a túlsó partra”?

Vannak persze a vérontás ellen demonstrálók, állást foglalók a nyugati világban is (Magyarországon alig): nem csupán iszlám bevándorlók, amerikai egyetemeken tanuló muzulmánok, de „bennszülött” fehérek is, akiknek többsége jellemző módon egyszerű átlagember, akik lelkiismeretük szavát követve vonulnak az utcára, és hangot adnak véleményének. A „tűzhöz közel állók”, akiknek nyilvánvalóan több vesztenivalójuk van – politikusok, gazdasági vezetők, értelmiségiek – elsöprő többsége azonban hallgat, terel vagy hazudozik.

A kötelező narratívát szajkózó vagy hallgató értelmiség körében a ritka kivételek egyike Máté Gábor, a zsidó származású, 1944-ben Magyarországon született, családjával együtt 1956-ban Kanadába kivándorolt orvos, pszichológus. Annak ellenére, hogy anyai nagyszülei Auschwitzban haltak meg, és fiatal korában maga is cionistának vallotta magát, több interjúban és nyilatkozatban fejezte ki mélységes elkeseredettségét a Gázai övezetben zajló vérontás, sőt általánosságban a palesztin népet immár 80 éve sújtó borzalmak miatt. „Tömegek élnek évtizedes elnyomás alatt és kiszolgáltatottságban, éheznek, szenvednek a víz és az egészségügyi ellátás hiányától. Nem lehet eltekinteni, semmibe venni a szenvedésüket, mert annak ilyen borzalmas és elviselhetetlen következményei lehetnek” – nyilatkozta például nem sokkal a gázai mészárlás újabb felvonásának kezdete után, 2023. október 22-én a 444 című, vadliberális lapnak. Igaz, az interjú címe („Identitások foglyai vagyunk”) teljes mértékben összhangban áll a globalista-liberális csoportok és a mögöttük álló világhatalomnak a hagyományos identitások (nemzeti, vallási, nemi) elpusztítása céljából folytatott hadjáratával. Ezzel szemben, Máté Gábor számos fórumon foglalt állást egyértelműen a palesztinok évtizedek óta zajló elnyomásával és üldözésével szemben. Az idézett interjúban többek között az alábbi kijelentéseket tette: „A gázai lakosság 70 százalékát Izrael mai területéről üldözték el, és soha nem térhettek vissza. Én Pesten született zsidóként holnap visszamehetek Tel-Avivba, és kérvényezhetem az állampolgárságomat a right of return joga alapján, de a Jeruzsálemben született palesztin barátom még látogatóként sem utazhat be - ez képtelenség”. Igaz, élesen elítélte és háborús bűncselekménynek nevezte a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni támadását, amelyre szerinte „semmilyen mentség és értelmes emberi magyarázat nincs”. Ugyanakkor (és a Hamász akciójával kapcsolatos állásfoglalásának némileg ellentmondva) hozzátette: „Megérteni is alig lehetséges, ám ha legalább megkíséreljük felfogni, látnunk kell, kik a palesztinok és min mentek keresztül. Ciszjordániában jártam tavaly, ahol olyan nőkkel dolgoztam együtt, akiket izraeli börtönökben kínoztak meg, elviselhetetlen volt látni, milyen szenvedést kellett megélniük. A legbrutálisabb erőszakot kell elszenvedniük. Gáza, jártam ott, még annál is pokolibb hely. Ahogy Baruch Kimmerling, a jeruzsálemi Héber Egyetem egykori szociológiaprofesszora, mondta: »Gáza a világ legnagyobb koncentrációs tábora.« Tömegek élnek évtizedes elnyomás alatt és kiszolgáltatottságban, éheznek, szenvednek a víz és az egészségügyi ellátás hiányától. Nem lehet eltekinteni, semmibe venni a szenvedésüket, mert annak ilyen borzalmas és elviselhetetlen következményei lehetnek.” Érdemes továbbá idézni a 444-nek adott interjú egy másik részét, mert ha van tisztességes, példamutató, a szó legszebb értelmében emberi gondolkodás, akkor az alábbi kijelentések erről tanúskodnak: „Amikor cionista voltam fiatal koromban, egyféle szemüvegen keresztül láttam a világot; csak egyféle szenvedésre voltam érzékeny. Fogalmam sem volt arról, hogy az igazságnak van másik oldala is. De a tapasztalataimnak köszönhetően képes voltam megváltoztatni az álláspontomat. Az ilyen helyzetben a tudatosság és éberség segít a legtöbbet. Nyitottnak kell lennünk erre. Ezzel nem adjuk fel magunkat, és azt, ahonnan jövünk, csak megértjük a másik álláspontját.”

Nos, mondhatjuk persze, Máté Gábor „kifogástalan globális pedigréjének” és idős korának (81 esztendős) köszönhetően immár követheti lelkiismerete szavát, szembeszállhat a nyugati világban uralkodó Izrael-párti vezető rétegekkel és a cionista médiával. Ugyanakkor úgy hiszem, az egész világ szeme láttára 19 hónapja tartó gázai vérengzés és a várható etnikai tisztogatás talán még fontosabb esemény, mint az Ukrajna területén zajló NATO-orosz háború, a tajvani konfliktus, Kína felemelkedése, Európa rohamos hanyatlása, a dollár világpénzszerepének gyengülése, a mesterséges intelligencia rohamos térhódítása, vagy más, a szakértők részéről gyakran elemzett világpolitikai, világgazdasági kérdés. Mert hiába lesz a Földön akár „százéves béke” a három világhatalom együttműködése révén, ha egy nép tízezreit le lehet mészárolni, szülőföldjét földig rombolni, milliókat hazájukból elűzni. Tudom, voltak szörnyű népirtások a történelem során, és világnak nem lett vége. Most sem lesz. Azonban az úgynevezett „világfaluvá” zsugorodott Földünkön egy nép tömegeinek lemészárlása, erőszakos kitelepítése nem történhet meg messzire ható következmények, a bosszú és a gyűlölet soha nem látott mértékű elszabadulása nélkül. Főleg akkor nem, ha a „nemzetközi közösség” mentegeti, elhallgatja, támogatja a bűncselekményeket. De még utólagos „megbánás”, a mészárlás későbbi „átértékelése” sem jöhet szóba (mint az megtörtént például az indiánok kiirtása, a második világháború idején a tengelyhatalmak részéről elkövetett vagy épp a kommunista tömeggyilkosságok, stb. során), mert az megrengetné a Nyugatot irányító „államok fölötti hatalom” uralmának alapjait. Ha sikerül elkerülni egy hosszan tartó háborúskodást, ne adj Isten a 3. világháborút, sajnos akkor is a teljes törvénytelenség, az anarchia, a terror, a bosszú, szelleme fog eluralkodni a világban, és még a „három test” újabb egyezménye sem lesz képes élhető, a méltó emberi élet megvalósítására alkalmas társadalmi-gazdasági viszonyokat teremteni a Földön.

Gergely Bence

(A szerző olvasónk.)

