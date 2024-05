Tanulmányok, LMBTQP+ :: 2024. május 13. 12:14 ::

Szodoma a Szentföldön és a zsidódiaszpórában: Jahve kiválasztott perverzei (18+)

Rohamosan globalizálódó és homogenizálódó világunkban nincs is dicséretesebb annál, mint amikor egy nép, egy nemzet, egy ország úgy ragaszkodik a történelmi hagyományaihoz, ahogyan a zsidóság ragaszkodik a szodomita hagyományaihoz Izraelben és a szétszóratásban egyaránt.

"A férfiak közötti intim kapcsolatok mindig is léteztek a zsidó közösségekben, és kétségtelenül gyakoriak voltak. … a kifejezett biblikus tiltás ellenére a zsidó közösségekben az oszmán birodalomban az azonos neműek közötti szex meglehetősen általános volt. (…) Ráadásul a legújabb korig a felnőtt férfiaknak, akiknek szükségük volt fiatalok kegyeire, nem volt negatív imázsuk a zsidó társadalomban." (1)



A homoszexualitás egy ősi zsidó hagyomány. Ki hitte volna?

Így aztán teljesen természetes, hogy napjainkban Izrael a Föld "legmelegebb" országa (2), Tel-Aviv pedig a Föld "melegfővárosa" (3).



Teljesen átlagos tel-avivi városlakók

Izrael népességének az egyharmada biszexuális (4), vagyis minden harmadik izraeli zsidó szexuálisan két pályára játszik, tehát lényegében szodomita. Valószínűleg a zsidódiaszpórában is ugyanez az arány.

Tudományosan bizonyított tény, hogy a homoszexuálisok között az összenépességen belüli számarányukhoz képest jóval nagyobb arányban vannak "gyermekhez vonzódó személyek" (MAP/minor attracted persons, a pedofilok PC-kódneve a fejlett nyugaton), mint a heteroszexuálisok között. Ezt a politikai korrektség egyik amerikai etalonjának számító The Washington Post is megírta: "A homoszexuálisok felülreprezentáltak a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bűncselekményekben. A népesség 1-3 százalékát képviselő, azonos neműekhez szexuálisan vonzódó személyek követik el a gyermekek elleni szexuális bűncselekmények akár egyharmadát. A Journal of Sex Research című folyóiratban megjelent tanulmány megállapítja, hogy noha a heteroszexuálisok hússzor többen vannak, mint a homoszexuálisok, pedofil homoszexuálisok követik el az összes gyermekekkel kapcsolatos szexuális bűncselekmény kb. egyharmadát." (5)

Az előbbiek összefüggésében teljesen érthető módon "Izrael egy pedofilparadicsom", amint azt a legtekintélyesebb izraeli lap már több mint egy évtizede megállapította, és nyomában immár a nyugati és izraeli sajtó is visszhangozza. (6)



Pedofilkollázs a pedofilparadicsomból: a választék végtelen, csak a helyhiány jelent gondot

Valójában a zsidók és a pedofília közötti szoros kapcsolatra utaló toposz nem új keletű. A Der Giftpilz (A mérges gomba) című német nemzetiszocialista kiadvány (1938) egyik elbeszélése például arról szól, hogy egy zsidó pedofil megpróbál behálózni két árja kisgyereket, cukorkát kínálva nekik.



Ezek a "szemét nácik" köztudomásúlag mindig ártatlanul rágalmazzák a zsidókat

A pedofília mint jelenség elsősorban a vallásos, ultraortodox zsidó közeg sajátja, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy csak a vallásos, talmudista zsidók gyakorolják, hiszen egy teljesen szekuláris zsidó, Sigmund Freud mondta azt, hogy a gyermekek már az anyaméhben is "szexuálisak".

Mindenki hallott már a katolikus egyházat alapjaiban megrengető sorozatos pedofilbotrányokról. Enyhén szólva nem rajongok ugyan a katolikus egyházért, pláne nem a II. vatikáni zsinat utáni mutációjáért, most Bergoglióval súlyosbítva, és igazán nem akarok az "ördög ügyvédje" lenni, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy brooklyni rabbi 18-szor nagyobb valószínűséggel zaklat szexuálisan gyerekeket, mint egy katolikus pap. (7)

Ha nem is olyan rendszeresen és célzatosan, mint a katolikus papok esetében, időnként azért az izraeli és diaszpórazsidóság pedofilfertőzöttsége is szóba kerül a nyugati és izraeli médiában. Ellenben a független magyar médiában néma csend és hullaszag érvényesül e tekintetben, nyilvánvalóan csakis azért, mert Jahve itteni "ajándékainak" eszükbe sem jut gyerekeket molesztálni szexuálisan, és így kilógnak az általános faji trendjükből, amelyet az alábbi kis hírcsokor is illusztrál.

117 gyermekáldozat és 85 letartóztatás a brooklyni (New York) ortodox zsidó közösségben kirobbant gyermekszex-botrány keretében. (8)

New York, Izrael és London prominens ortodox közösségeiben elharapódzott a gyermekmolesztálás és nemi erőszak vádja, és kiderült, hogy az ortodox zsidók rituális fürdőházaiban a kisfiúk szisztematikus szexuális abúzust kénytelenek elszenvedni. (9)



A vallásos zsidó szülők gyerekeit már az életük 8. napján orálisan "kényezteti" egy mohel (ld. metzitzah b’peh), mintegy rituálisan bevezetve a szodómiába

Izrael a "pedofilok menedékévé" válik, figyelmeztet a szexuális zaklatás áldozataivá vált gyerekek szószólója, miközben a Knesszetben a visszaélések megelőzéséért küzdő csoportok azt állították, hogy az ultraortodox közösségben "jelentősen nagyobb lehet az esetek aránya". (10)

Erre utal az is, hogy például egy ausztrál vizsgálóbizottság szerint a zsidó közösségek elrettentik az áldozatokat attól, hogy jelentsék a gyermekbántalmazásokat. A zsidó vallási törvények szigorú betartásának jegyében a (Köves Slomó-féle) habad lubavics szekták kitaszítottként kezelik és terrorizálják a szexuális bántalmazások gyermekáldozatait, nehogy kapcsolatba lépjenek az állami hatóságokkal. (11)

Zsidó gyermekvédelmi aktivisták szerint a világ pedofil zsidói egyre inkább "menedékként" használják Izraelt. (12)

A gyermekek elleni "szexuális abúzus minden zsidó mozgalom számára probléma, beleértve a liberálisokat is". (13)

Évente pedofilok tízezrei működnek Izraelben. (14)



Izrael aktuális térképe: túlnépesedés szexuális ragadozókból

Magába az izraeli hírszerzésbe is beszivárgott egy pedofil klikk. (15)

Emmanuel izraeli városban "biztos menedékre" találnak a pedofilok. (16)

"Egy lyuk van a rendszerben", amelynek következtében Izrael menedék lett a zsidó szexuális bűnözők számára. (17)

Izrael biztos menedék a pedofilok számára, ahol minden második héten megvádolnak egy óvodai dolgozót gyermekbántalmazással. (18)

Sok zsidó, akit az USA-ban pedofíliával vádolnak, Izraelben rejtőzködik az igazságszolgáltatás elől. (19)

Az amerikai CBS televízióban idézett egyik zsidó szervezet szerint 2014 óta több mint 60 szexuális ragadozó szökött a zsidó államba, amely az egyik izraeli hírportál szerint "az ígéret földje a pedofilok számára". (20)

Annak apropóján, hogy az abszolút mainstream CBS News riportot közölt az Izraelbe szökött pedofilokról, Andrew Anglin, az abszolút antimainstream The Daily Stormer főszerkesztője kifigurázza azt a zsidó szokást, hogy minden olyan tényt, amely bármennyire is negatív a zsidóságra nézve, kapásból antiszemita "hírlapi kacsának" nyilvánítanak és cenzúráznak.



"A riport nagyon hosszú és buzis szószátyársággal folytatódik sok olyan pedofilról, akik Izraelbe menekültek, és akiket Izrael nem hajlandó kitoloncolni. A CBS News honlapját meg kell szüntetni, amiért ezt a képtelenséget népszerűsíti. Felhívom Greenblattot.” „Ismét köszönöm, Mister Anglin. Valóban egy igencsak virulens, buzis szószátyársággal tarkított álhír, hogy zsidók gyerekeket molesztálnak, majd Izraelbe menekülnek, hogy elkerüljék a büntetőeljárást. Felhívtam a céget, és megszüntetik a CBS News honlapját."

Az előbbi szemléletes fotóval ábrázolt bizalomgerjesztő vámpírimitátor, alias Jonathan Greenblatt, akinél Andrew Anglin viccből bemószerolta a CBS-t, annak a Rágalmazásellenes Ligának (ADL) az ügyeletes főkápója, amelyet 1913-ban alapítottak a zsidók annak nyomán, hogy egy pedofil zsidót, aki megerőszakolt és megölt egy 13 éves goj kislányt, a bíróság börtönbüntetésre ítélte, de amikor a fajtársai a szokásos trükkjeikkel igyekeztek tisztára mosni és kihozni a sittről, a feldühödött gojok a saját kezükbe vették az igazságszolgáltatást és meglincselték. (Az esetről bővebben itt olvasható: Szegedi tanszékvezető professzor vitte be a legújabb gyomrost a Solymosi Eszter-gyilkosok mosdatóinak

Az a tény, hogy gojok kezet mertek emelni Jahve egyik kiválasztottjára, olyan sokkolóan traumatikus hatással volt az amerikai zsidókra, hogy az ADL mindmáig főszerepet játszik bármilyen zsidókritika elfojtásában Amerikában, miközben fáradhatatlanul igyekszik utólagosan rehabilitáltatni a szerintük ártatlanul megrágalmazott és az antiszemita gojok gyűlöletének áldozatául esett fajtársukat.



Amerikában az ADL mint főcenzor határozza meg a gyűlöletbeszéd fogalmát. Gyűlöletbeszéd az, amelyet a zsidók gyűlölnek hallani

2019 óta a New York-i zsidó intézményeket 150 gyermekmolesztálással kapcsolatos büntetőügy sújtja. (21)

Ez azonban "csak a jéghegy csúcsa". Legalább 100 olyan rabbi, vallástanító és más közösségi figura talált menedékre Izraelben, akiket máshol megvádoltak, perbe fogtak vagy elítéltek szexuális visszaélés miatt. (22)

A zsidó állam annyira védelmezi a talmudista hagyományt, hogy az egyik izraeli honatya szerint a pedofília törvényesítésére törekszik. (23)

Valószínűleg az ilyen természetű "keresletnek" köszönhető, hogy az utóbbi évtizedben Izraelben egyre csökken a gyermekkorú prostituáltak átlagos életkora, olyannyira, hogy az üzletszerűen szexuális szolgáltatással foglalkozó többezer tinédzser között már 11 évesek is vannak. (24)



Én egy négyévest rendeltem, és helyette egy harmadik osztályost küld megvételre. Átkozott antiszemita!

Nem csoda, hogy Hollywood zsidó szexuális ragadozói szeretnek Amerikából Izraelbe slisszolni – Iustitia pallosa elől Jahve ölelő karjaiba. (25)

Elvégre összenő, ami összetartozik, ez esetben a szodomita tradíció szellemében.

Egyébként pedig az egykor a Holt-tenger környékén fekvő Szodoma és Gomorra városokat a Biblia szerint ugyan kánaániták lakták, de genetikai vizsgálatok szerint ők a mai arabokban és zsidókban mint vértestvérekben élnek tovább. (26)

A szodómia tehát igenis egy ősrégi zsidó hagyomány, ha esetleg elvetemült antiszemiták a Biblia szó szerinti értelmezése alapján megpróbálnák elvitatni azt a zsidóságtól. Teljesen természetes tehát, hogy magyarországi zsidó intézmények (a Gólem Szinház és a Mazsihisz) tiltakoznak a gyermekeket célzó homoszexuális propagandát tiltó törvény ellen, a legszentebb hagyományaik elleni támadásként értékelve azt. (27)



"Gyűlölöm a pedofilokat", írja egy goj. "Lefordítva: gyűlölöm a zsidókat", replikázik Rebeka. Talált, süllyedt

A vallásos zsidók körében köztudomás szerint a Bibliánál is nagyobb becsben álló Talmudban "az a szabvány, hogy a lányok hároméves korukban férjhez adhatók és készen állnak a közösülésre …, míg a fiúkat három és kilencéves koruk között büntetlenül lehet szodomizálni. A nem zsidó fiúk csak kilencéves kor felett szennyezik be a zsidót szex közben. Azok az anyák, akik nyolcéves fiaikkal közösülnek, nem válnak tisztátalanná az aktustól, a tizenegy év alatti lányoknak pedig tilos fogamzásgátlót használniuk szex közben. A fogságban tartott nem zsidó rabszolgalányokat hároméves koruknál korábban is férjhez adhatják papok." (28)

Egy rabbi éppen gyakorlati Talmud-órát tart a legifjabb nemzedék egyik tagjának, hogy legyen, aki továbbviszi a szodomita hagyományt:

Úgy tűnik, a pedofil zsidók semmilyen körülmények között nem tudnak kibújni a bőrükből, még háborús körülmények között sem. A Hamász támadása nyomán otthonaikból elmenekült családok elszállásolására szolgáló egyik szállodában letartóztattak egy 64 éves férfit több 3-7 éves korú kisgyerek szexuális bántalmazása miatt. (29) De ez csak egy eset a sok közül. Idén február elején már több mint száz szexuális abúzus ügyében nyomoz az izraeli rendőrség, amelyek áldozatai az ilyen menedékhotelekben elszállásolt nők vagy gyerekek. (30)

Végül pedig ismerkedjünk meg néhány válogatott díszpéldánnyal a szodomita zsidó hagyomány kortárs művelői és propagandistái közül.



"Vörös Dani", alias Daniel Cohn-Bendit, a 68-as párizsi diáklázadások egyik főkolomposa, utóbb EP-képviselő: "Többször megtörtént velem, hogy gyerekek lehúzták a sliccemet és elkezdtek csiklandozni. (…) ha ragaszkodtak hozzá, dédelgettem őket."

A zsidónak született, majd katolikus, majd evangéliumi keresztény, majd újra katolikus Michael Coren, aki momentán anglikán papként gondozza a gojok lelki üdvét, veszélyesnek tartja a "fundamentalista keresztény jobboldal" pedofíliával kapcsolatos "lelki komplexusát". (31) Neki tehát nyilvánvalóan nem okoz lelki komplexust a pedofília.



Coren kifejező gesztusa igehirdetés közben a lelki szegény gojoknak. A középső ujj többet mond ezer szónál

Dennis Prager, az amerikai konzervatívok egyik éceszgébere kategorikusan állítja, hogy "a biszexualitás a norma" és punktum. (32) Ehhez képest a homoszexualitás és pedofília ellen (papíron legalábbis) "zéró toleranciát" hirdető magyar kormány egyik konzervatív (?) agytrösztje (??), a Matthias Corvinus Collegium 2021 augusztusában 30 000 dolláros óradíjjal (az akkori kb. 6780 dolláros magyar éves minimálbér négyszeresével!) honorálta a Fityesz ifjúsági fesztiválján való haknizását, hogy a konzervatív értékeket – köztük értelemszerűen a biszexualitást – népszerűsítse a magyar fiatalság körében. (33)



A teljesen kóser konzervativizmus autentikus zászlóvivőjének képéről valósággal süt az elégedettség, hogy a balek magyar gojokat is sikerült megpumpolnia

Három évvel korábban a Schmidt Maca által vezérelt közalapítványnak még "csak" bagatell 20 000 dollárjába került Milo Yiannopoulos budapesti fellépése az Európa jövője c. konferencián.



Milo, miközben Trumpnak kampányol testreszabott szerelésben és környezetben. Ennél melegebb már nem is lehetne

Az akkoriban még az amerikai alt-right mozgalmat kompromittáló hisztérikus hisztrió a pederasztia (fiatal fiúk és idősebb férfiak közötti fajtalankodás) testgyakorló szószólója azóta, hogy egy pedofil pap 14 évesen bevezette az ilyen – saját szavai szerint – "fontos, gazdagító és hihetetlenül életerősítő kapcsolatokba". Isten igéjének eme buzgó misszionáriusa nemcsak egy ágymelegítőt szerzett magának, hanem egy mindaddig sötétben tévelygő lelket is megmentett az anyaszentegyház számára, aki a néger farkak falánk habzsolójaként azóta is hálás neki a dupla beavatási rítusért, neki köszönve hithű katolicizmusát. Ez utóbbi momentumot a vele foglalkozó magyar cikkek általában nem is mulasztották el megemlíteni, szokásukhoz híven csak a lényeget sumákolva el. Azt tudniillik, amit Jean-Marie Le Pen mondott Jean-Marie Lustiger párizsi hercegérsek "megtérése" kapcsán: "Ez lehet, hogy eggyel több katolikust jelent, de nem jelent eggyel kevesebb zsidót." A görög apjától örökölt vezetékneve ellenére anyai ágon "echte" zsidó trollt állítása szerint a magyar kormány hívta meg Budapestre, nyilván a közös zsidókeresztény örökség nevében és az európai fényes jövő apostolaként. (34)



Az Orbán-kormány díszvendége: katolikus, kóserkonzi, zsidó és transzvesztita – minden, ami kell, hogy az új eszménykép legyen

Stephen Kershnar, a New York-i Állami Egyetem (SUNY) filozófiatanára szerint a pedofília "olyan mint a kickball vagy más sport, és ha a gyerekek beleegyeznek a szexbe, akkor nincs világos erkölcsi ok, hogy az helytelen vagy hogy tiltani kellene". Mi több, az egyéves csecsemő vérfertőző megerőszakolása valójában a javára szolgálhat: "Az, hogy (a szex) akár egy egyévessel is helytelen, nem teljesen egyértelmű számomra. Egyes kultúrákban arról számolnak be, hogy a nagymamák a fiúcsecsemőik megnyugtatására leszopják őket... Ha ez igaz..., nehéz elképzelni, hogy mi baj lenne vele..." (35) A The New York Times zsidó felekezeti napilap ajvékol is rendesen, hogy az efféle talmudista kijelentései miatt a professzor "tudományos purgatóriumon van", és ezek a szemét gojok biztonsági okokra hivatkozva nem engedik be az egyetemre, ezért kénytelen volt beperelni az intézményt. (36)



Kershnar prof, a pedofil emancipációs mozgalom mártírja. "Ártatlanság képe s bánaté"



A svájci zsidó Miriam Cahn és Fuck abstraction c. alkotása a párizsi Tokió Palotában. A prűd gojok antiszemita tiltakozása ellenére a festményt nem távolítják el, mert a francia Államtanács verdiktje szerint "nem sérti súlyosan vagy törvénytelenül a gyermekek legjobb érdekeit vagy az emberi méltóságot". Élvezzétek, gojok, a modern zsidó művészetet!



Allen "Anus" Ginsberg, a 68-as beat (de)generáció amerikai ikonja, a pedofíliát és pederasztiát pártoló NAMBLA-lobbi aktivistája: "A meztelen kölykök évszázadok óta gyönyörködtetik a szülőket és nézőket egyaránt, ezért nevetséges a pedofíliát bűncselekménynek bélyegezni"



A Scott Wiener kaliforniai állami szenátor javaslatára elfogadott törvény alapján Komcsiforniában csökkentik a gyerekekkel folytatott orális és anális szex miatt kiszabható büntetéseket

Joseph J. Fischel, az elit Yale Egyetem queer-teoretikusa a tekintélyes Boston Review-ban megjelent írásában azt állítja, hogy "azért fontos a gyerekek előtt perverz homoszexuális aktusokat végrehajtani, mert így megtanulják elutasítani a rasszizmust, a szexizmust és a homofóbiát, valamint olyan vizuális ingerekben részesülnek, amelyek a reményei szerint felizgatják őket". Érvelésében zsidó jogelméleti szakértőkre támaszkodik, akik szerint "a gyanútlan emberek előtt végzett nyilvános szexuális aktusok nem sértőbbek, mint a rasszista vagy "sértő" politikai beszéd, következésképpen a magán- és nyilvános viselkedés közötti különbségtétel önkényes, heteronormatív, és meg kellene szüntetni". (A pilpult lefordítva: lehetővé kell tenni, hogy mindenki nyugodtan közszemlére tegye az összes nemi perverzióját.) Fischel szerint "a gyermekek sokkolása bármely életkorban azáltal, hogy szándékosan groteszk szexuális aktusokat mutatnak nekik arra való, hogy megkérdőjelezze a "heteronormatív" alapértelmezésüket, valamint potenciálisan "kíváncsivá" tegye és rávegye őket arra, hogy "szeressék azt" (amit látnak)". (37)



Fischel megjelenése már önmagában éppen eléggé sokkoló a gyerekek és felnőttek számára anélkül is, hogy ráadásul groteszk szexszel kellene sokkolnia őket

Noah Berlatsky, a Nazi Dreams: Films about Fascism (Náci álmok: filmek a fasizmusról) című "korszakos jelentőségű tudományos szakmunka" (copyright: zsidó média) szerzőjeként egyrészt azt ígéri, hogy megtanítja olvasóit, "hogyan ismerjék fel a nácikat, és hogyan üssék őket orrba!", másrészt a Prostasia pedofilmentegető szervezet egyik gurujaként azt állítja, hogy a szexuális bűnözők nyilvántartása "rasszista" (mert zsidóként tökön találva érzi magát általa). Nem meglepő módon a "gyermekkorú szexmunkásokra" (sic!) nézve legnagyobb fenyegetésnek a rendőrséget tartja, a szülőket pedig ugyanolyan "zsarnoki, elnyomó osztálynak", mint a gazdagokat és a fehéreket. (38)



Pónem est omen, avagy a pofázmány még a névnél is árulkodóbb a viselőjére nézve, és azt nehezebb is árjásítani

Elvetemült antiszemiták hajlamosak mindenért a zsidókat hibáztatni. Egyesek közülük azt állítják, hogy a zsidók kicsinyesek és önzők a gojokkal szemben. Ennek a gusztustalan antiszemita sztereotípiának az élő cáfolata a Pornhub portált Etikus tőkéstársak (Ethical Capital Partners) cégnév alatt irányító kanadai rabbi, egy bizonyos Solomon Friedman, aki a zsidó szodomita hagyományt nagylelkűen megosztja a gojokkal, "melegszex" és "transzszex" tartalommal bővítve a fősodrú pornót a heteroszexuális férfiak "megtérítése" érdekében. Ennél szebb példát a zsidó önzetlenségre keresve sem lehetne találni. Legyünk lenyűgözve!



A Pornhub-rabbi

A pedofília talán a leghatékonyabb módszer, amellyel a zsidók korrumpálják a goj politikusokat. Bár a bizalmi korrupció is nagyon gyakori zsidó zsarolási technika az amerikai és európai közhivatalnokok kontrollálására, a zsidók inkább a pedofíliát használják, amikor csak tehetik, mert ez – legalábbis egyelőre még – megbocsáthatatlan bűnnek számít a közvélemény szemében. A gyermekeket már az ókor óta rabszolgasorba taszítják prostitúció céljából, és a feljegyzett történelem során a zsidók voltak az a törzs, amelyik a leginkább hajlandó volt ezt a mocskos üzletet felhasználni az általa kínált politikai előnyök megszerzése érdekében.

Az utóbbi évtizedek legnagyobb pedofilbotrányának is véletlenül (vagy talán mégsem?) egy zsidó a főszereplője. Jeffrey Epstein, a börtöncellájában meg(ön)gyilkolt kapcsolatüzér (power broker) és hivatásos strici fiatal, alkalmanként kiskorú fehér lányokat hajtott fel és közvetített ki szexuális szolgáltatásra befolyásos és gazdag klienseinek, főleg gojoknak, akiket a szexuális légyottokról titokban készített felvételekkel zsarolt, valószínűleg a Moszad megbízásából.



Ami szerintetek gyermekek megerőszakolása, az Izrael számára külpolitikai alkudozás

Magától értetődően Epstein és fajtársai sem maradtak ki a "jóból". Az egyik születésnapjára például három 12 éves francia kislányt kapott "ajándékba" egy párizsi modellügynöktől, aki az évek során – Epstein saját bevallása szerint – legalább ezer tinédzsert szállított az ágyába szexuális szolgáltatásokra. (39)



Jean-Luc Brunel alias Benchemoul, Epstein frisspipihús-ellátója Párizsból. Itt éppen az izraeli hadsereg sapkájában feszít, mert mit ad Jahve, történetesen ő is zsidó, amely tényt a róla szóló hírekből természetesen következetesen kihagyták, és az ő esetében még a nevéből sem következtethetett a vájt fülű goj a faji hovatartozására, mint Epstein esetében. Egyébként nemcsak a származásuk közös, hanem a haláluk módja is. Miután perbe fogták és lecsukták, furcsa módon őt is felakasztva találták a cellájában



Utcai performanszukkal Patrick Little, a 2020-as amerikai elnökválasztás egyik elnökjelölt-aspiránsa és Emily Youcis fehér nacionalista politikai kommentátor a pedofil zsidók jelentette veszélyt próbálják tudatosítani a naiv járókelőkben. Emily plakátján Steven Spielberg filmrendező és holokauszt-propagandista látható egyik felfedezettje, Heather O’Rourke társaságában, aki titokzatos betegségben halt meg alig 12 évesen, miután a plakát felirata szerint "megerőszakolták a zsidók".

Mindezek után persze törvényszerűen felbukkannak majd a szokásos oktondi trollok a kommentelők között, akik a tényektől és adatoktól csöppet sem zavartatva magukat azzal fognak érvelni, hogy a nem zsidók között is vannak pedofilok, teljesen fölösleges tehát a zsidókat csesztetni. Igen, a nem zsidók között is vannak aberráltak, de nem mindegy, hogy milyen arányban. Arról nem is beszélve, hogy a gojoknál a szexuális deviancia, konkrétan a homoszexualitás tudtommal még nem számít deklaráltan megóvandó és ápolandó történelmi hagyománynak, mint a zsidóknál. Legalábbis egyelőre, mert az utóbbiak gőzerővel lobbiznak, hogy e tekintetben is "megtérítsék" a gojokat, összhangban azzal a tudományosan dokumentálható – és például Csonthegyi Szilárd cikksorozataiban is meggyőzően alátámasztott – ténnyel, hogy a fehér társadalmakat az utóbbi kétszáz évben felforgató szociokulturális devianciák propagandistái, agitátorai és aktivistái között a népességen belüli számarányukat jóval meghaladó mértékben képviseltetik magukat zsidók, nyilván nem véletlenül. Márpedig erre a tényre semmiféle talmudista pilpullal nem tudnak gombot varrni a Kuruc.info kommentelői közé beszabadult zsidócsahosok, bármennyire is próbálkoznak majd.

Hep Titusz

