Friss hírek :: 2018. november 19. 11:52 ::

Az ország több pontján is havazik

Zalaegerszegen már éjszaka, Kecskeméten pedig a hajnali órákban kezdett esni a hó. A Magyar Közút már a havazás előtt elkezdte sózni az utakat. Az elmúlt napok hideg időjárása havat hozott Európa más részeire is.

Kecskemétre már hajnalban megérkezett a hó, de a megye többi településén is havazik. Az előrejelzések szerint egészen a délutáni órákig havazhat a térségben. A Magyar Közút járművei már elkezdték sózni az utakat. A Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. pedig folyamatosan figyeli a hőmérsékletet, egyelőre nem kell tartani, hogy a hó hosszú távon megmarad, mivel 5-6 Celsius fok körüli a hőmérséklet.

Az időjárás várhatóan szerdáig tarthat, Kecskeméten ugyanis felmelegszik a hőmérséklet, akár 10-12 Celsius-fok is lehet – tájékoztatott az M1 tudósítója.

Zalaegerszegen egész éjjel havazott, így reggelre szinte teljesen fehérbe borult a táj. A legnagyobb fennakadást a térségben az okozza, hogy Zalaegerszegtől néhány kilométeren át 200 méterig csökken a látótávolság.

Magyarország legmagasabban fekvő településén, Bükkszentkereszten is havazik. A lakosságot nem érte meglepetésként a hó, ugyanis minden évben itt esik leghamarabb az első hó. Nemcsak Bükkszentkereszten, de Bánkúton is hasonló a helyzet. Az előrejelzések szerint azonban ez nem marad így sokáig, holnaptól ugyanis eső válthatja fel a havazást – tájékoztatta az M1 tudósítója.

Sopronba az éjszakai órákban érkezett meg a tél. Először csak havas eső esett, de később igazi havazás vette kezdetét. Azóta is folyamatosan havazik, egyes részeken már 1-2 centiméteres a hó vastagsága. Az utak egyelőre jól járhatók, nincs semmilyen fennakadás.

A Magyar Közút már a havazás kezdete előtt elkezdte sózni az utakat az érintett területeken. Ennek ellenére több felé a szokásosnál is lassabban lehet haladni az időjárás miatt. Azt közölték, a cég munkatársai és járművei is 24 órás készenlétben állnak és intézkednek, ha szükséges.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy akik még nem tették meg, végezzék el az autókon a gumik cseréjét, továbbá fokozott figyelemre intik a gépkocsivezetőket.

Európa más országaiba is megérkezett a tél

Fehérbe öltözött a táj Görögország középső és északi részén. Vastag hótakaró borította be az ország magasabban fekvő területeit. Limni környékén is hasonló volt a helyzet. Itt a hó vastagsága a 60 centimétert is elérte 1500 méter fölött vasárnap reggel. A meteorológusok arra számítanak, hogy hideg marad az idő, így egyelőre megmarad a hó.

Beköszöntött a tél Erdélybe és Romániába is. Az elmúlt napokban az ország legtöbb megyéjében is mélyen fagypont alá esett a hőmérséklet. Volt olyan hegy, ahol mínusz 20 Celsius-fokot is mértek. A hideget sok helyen erős szél és havazás kísérte. A fővárosban, Bukarestben hétvégén lehullott az első hó. A helyi hatóságok több tucat hókotrót vetettek be, hogy elkerüljék a fennakadást az utakon. Az országban az előrejelzések szerint a következő napokban is kitart a télies idő.

(Híradó javítva)