Három helyett 15 igazolható napot kérnek az iskolákban a gyermekorvosok

Három helyett akár 15 igazolható nap az iskolákban - ennyit javasol a Házi Gyermekorvosok Egyesülete.

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete szerint sok esetben nem ellátásért, hanem csak igazolásért viszik a szülők a gyerekeket a rendelőkbe - ezért tartaná helyesnek, hogy akár 15 nap hiányzást is igazolhasson a szülő, számolt be róla az RTL Klub Híradója. Bár az egyesület évek óta harcol ezért, még mindig csak két település iskoláiban vezették be az új rendszert.

(HVG - RTL)