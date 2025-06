Cigánybűnözés, LMBTQP+ :: 2025. június 24. 10:42 ::

„Amikor pisilnie kellett, a kezembe adta a nemi szervét, és arra kényszerített, hogy fogjam” – ezt mondta a nevelőapjáról egy 8 éves encsencsi kislány. A gyerek azt állítja, két éven át zaklatta szexuálisan a középkorú férfi, és azzal fenyegette, ha bárkinek beszél erről, brutálisan megveri. Édesanyja szerint azonban a kislány hazudik, nagymamája kérte, hogy ezt mondja azért, hogy végleg megszerezze a kislány felügyeleti jogát.

Saját anyja kérte számon telefonon azt a 10 éves encsencsi kislányt, aki azt állítja, hogy nevelőapja 8 éves korától szexuálisan zaklatta őt. A gyereket azóta kiemelték a családból, nagymamája neveli, mostohaapját most tartóztatták le. Anyja továbbra is élettársa családjával él, akik most úgy hívták fel a kislányt, hogy abba a gyámja, azaz a nagymamája valószínűleg nem egyezett bele. Ordítoztak vele, azzal vádolják, hogy hazudik.

– Várjál, Ketrin, ha veled ezt csinálta apád, akkor miért szeretted annyira, miért húzódtál annyira hozzá? Miért ölelgetted itt mindenki előtt?! – ezt a gyermekmolesztálással gyanúsított férfi testvére mondta.

A nevelőapa édesanyja is számonkérte a gyereket.

– Miért mondod ezt apádra, lányom?! Börtönt akarsz most apádnak potyára, gyerekem?! – mondta az asszony. – Sohasem voltál egyedül a házban, Ketrin, ne hazudjál ilyet, Ketrin! – mondta az anya.

Szerinte a borzalmakat a nagymama találta ki, mert rossz a kapcsolata vele és élettársával, illetve végleg szeretné megszerezni unokája felügyeleti jogát.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Ügyészség szerint azonban a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy valóban erőszakoskodott a kislánnyal közel két éven át. A bíróság elrendelte letartóztatását, minősített szexuális erőszak miatt akár 20 évre is börtönbe kerülhet.