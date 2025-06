Publicisztika, Anyaország :: 2025. június 30. 15:32 ::

Mesterterv 2.0.: Karácsony igazából náci!

Miután megtudtuk, hogy igazából Orbán Viktor és a Fidesz nem pofára esett a kerékpárral, hanem ők így szoktak leszállni, és ez volt a „mesterterv”, hogy minden idők legnagyobb buzifelvonulását hozzák össze, mert akkor majd jól össze lehet „prájdozni” az ellenzéket, van itt egy újabb „szenzációs” üzenet még a kalapban, erről mi is beszámoltunk. Az elsőre csak annyit, ha az így is van, az éppen azt a vádat égeti – sokadjára – Orbánra és a Fideszre, amit mi mindig is tudtunk: nincsenek elveik.

De nézzük, mi az újabb nevetséges, most már inkább szilveszteri összeállításba kívánkozó vergődés. Jó filoszemita párthoz illően mi más is lenne, mint hogy Karácsony Gergely valójában náci?! Az a Karácsony Gergely, akinek minden porcikája mérhetetlen távolságban áll a történelmi nemzetiszocializmustól vagy akár azoktól, akik ma is így tételezik magukat, de a jobboldaliság minden ágától is. Értik ezt? Tehát adott egy globalista nemzetellenes – amúgy kontár – budapesti főpolgármester, és azt a vádat lebegteti vele szemben a kóserkonzervatív Mandiner , hogy „náci köszöntést” mutat be.

„Sokk, düh”, még „Hollandiában is felkavart állóvíz”, ehhez hasonló hatásvadász baromságokkal igyekeznek elterelni a figyelmet arról, hogy a Fidesz köpött egyet a gyermekvédelemre, lényegében összehozták a valaha volt legnagyobb homokosvonaglást. A sokk és düh éppenséggel a saját szavazótáborukba mart bele, mert, olvasgatva a véleményeket, igen sokan becsapva érzik magukat, teljes joggal.

Egyébként a „náciveszélytől” való rettegésnek a a színpadot ez esetben a holland Geert Wilders ácsolta nekik, ugyanis ő jegyezte meg, hogy a Karácsony által bemutatott mozdulat Hitler-köszöntés. Wildersről elég annyi, hogy teljesen tévesen van beállítva „szélsőjobboldalinak”, valójában maximum enyhén nemzeti, de inkább liberális-cionista, aki az iszlámtól nem a valódi Európát félti, hanem a degeneráció, a liberálisok Európáját. Pont azt, amelyik kaput nyitott annak a migrációnak, ami elindította Európát az iszlamizáció újtán.

A holland politikus azt írta: „A budapesti polgármester Hitler-köszöntést mutat be, miközben az amszterdami GL/PvdA-s polgármester nevetve áll mellette. Már egyáltalán nem szégyellik ezt az antiszemita náci gesztust” - olvashatjuk a nevetségesen szánalmas szövegelést.

Odáig megy a Mandiner, hogy magyarul sem tudó, amúgy sem túl nagy szellemi nívón lévő holland kommentelőket idézget, íme:

Kedves amszterdami polgármester: meg tudná magyarázni, miért áll egy színpadon egy szélsőbaloldali személlyel, aki Hitlert idézi?

Hogy Karácsony miben idézte Hitlert, azt már végképp nem tudjuk követni. Magára a mozdulatra visszatérve, nyilván valóban hasonlít, de ez abból következik, hogy Hitlernek is két karja volt, és Karácsonynál is éppúgy ez a helyzet, akárcsak több milliárd másik embernél, és vannak kézmozdulatok, gesztusok, melyek hozzátartoznak a nonverbális kommunikációhoz, s persze ki lehet vágni felvételekből képkockákat, lehet ezen nevetni (önmagában még vicces is, ahogy Karácsony nyújtja a kezét), de hogy valakik komoly képpel azt tudják állítani – elméletileg jobboldaliként – erről a virtigli baloldali polgármesterről, hogy ezt „náci és antiszemita” szándékkal teszi, az totálisan nélkülöz minden alapot. Nem mellesleg mérhetetlenül nyomorult és szánalmas, hogy a magát nemzetinek mondó Mandiner úgy próbál fogást találni Karácsonyon, hogy „náci”...

Henney Viktor – Kuruc.info

