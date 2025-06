Anyaország :: 2025. június 30. 17:38 ::

Minden dolgozójától megvált, és nem fizette ki a béreket egy multicég Heves vármegyében

Június 30-án minden dolgozójától megválik az olasz gyökerű G.G. Space Kft., összesen 165 munkavállalót bocsátanak el. A villamosgépeket gyártó vállalat Gyöngyösön, illetve Gyöngyöstarjánban működtet telephelyeket. Az érintett dolgozók még a májusi fizetésüket sem kapták meg. A kialakult helyzet miatt a cég dolgozói tiltakozásba kezdtek, az őket felkaroló Munkástanácsok szerint az eset tökéletes példa arra, hogy az érdekképviseletek nélkül gyakorlatilag lehetetlen helyzetben vannak a munkavállalók, írja a 24.

Valamennyi dolgozójától megválik június végén az olasz központú Giovenzana International B.V. magyar leányvállalata, a G.G. Space Kft. A tömeges elbocsátások hírét megerősítette a cég. A vállalat fizetésképtelen, ezért valószínűleg felszámolás alá kerül. Közlésük alapján a fizetéseket, szolgáltatói számlákat várhatóan a felszámolásból fogja tudni rendezni a társaság.

A Heol.hu információi szerint június 17-én a cégvezetés Messenger-üzenetben tájékoztatta a dolgozókat a leépítésről, az alábbi szöveggel:

A G.G. Space Kft. minden munkavállalóját elbocsátja 06.30-án. Postán fogják küldeni a papírokat. Mindenki a személyes dolgaiért a következő napokban tud jönni. Erről küldünk további információt. A cég várhatóan felszámolásra kerül. A szükséges jogi lépésekről mindenki saját magának kell gondoskodni. Amennyiben további információra van szükség, az ügyvezető igazgatóval kell felvenni a kapcsolatot: Paolo Cavadini vagy Massimo Giovenzana.

Egy olasz lap, a La Provincia Unica május 19-i írása szerint az Európai Ügyészség áfacsalás miatt 4 év börtönbüntetést és több mint 9 millió euró elkobzását kérte az olasz bíróságtól Paolo Cavadinire és Massimo Giovenzanára.

Varga Balázs, a vállalat egyik munkavállalója arról számolt be, hogy június 2-a óta kényszerszabadságra küldték a két üzemegység dolgozóit, illetve a június 10-én esedékes májusi bérfizetésük elmaradt. Ezek okairól azonban nem kaptak semmilyen tájékoztatást a gyöngyösi vezetőktől. Ugyanakkor beszámolt arról, hogy a magyar vezetőség folyamatosan elkerülte a hivatalos, hiteles párbeszédet, megbeszéléseket a munkavállalókkal, továbbá több alkalommal vonta vissza a vezetőség a munkavállalókkal való egyeztetést a június 2-ától tartó kényszerszabadság alatt.

Nagy a feszültség az elbocsátottak körében



A májusi bérek kifizetésének elmaradása miatt a vállalat dolgozói június 23-án demonstrációt szerveztek a gyöngyöstarjáni üzem előtt.

A tüntetést szervező Varga Balázs elmondta: „Többször kértük a gyöngyösi vezetőséget, hogy jöjjenek el hozzánk tájékoztatást adni a kényszerszabadság alatt, de azt mondták, nincs megfelelő információjuk. A múlt hét péntekén jártunk a munkaügyi bíróságon. Azt mondták, mindenképpen csoportosan forduljunk munkaügyi jogászhoz, ügyvédhez már az eset kivizsgálása kapcsán is. A munkaügyi bíróság javaslatára a NAV-ot is felkerestük, de ott csak akkor tudják kivizsgálni ezt az ügyet, ha közérdekű bejelentést teszünk. Személyes bejelentés esetén nem tudnak mit kezdeni az esettel. Jelenleg csak magunkra számíthatunk, de a továbbiakban is hallatjuk a hangunkat” – emelte ki.

A beszámoló szerint a szinte semmiből jött tömeges elbocsátás erősen megviselte a dolgozókat. Az egyik munkavállaló szerint nagyon sokan hosszú-hosszú évek óta itt dolgoztak, köztük gyermeküket egyedül nevelő anyák is, minimálbérért. Nem azért tették, mert ez a fizetés megfelelt nekik, hanem mert egy rugalmas munkahely volt: hozni-vinni tudják a gyerekeiket.

A munkavállalók egyetlen biztató hírről szereztek tudomást: a gyöngyösi vezetőség megkereste a gyöngyöstarjáni polgármesteri hivatalt, segítséget kérve a helyi lakos munkavállalóknak, és nyitott fülekre találtak. Kiss Viktor, Gyöngyöstarján polgármestere megerősítette, hogy az elbocsátott dolgozók települési támogatás iránti kérelmet adhatnak be, amely fejenként egyszeri 50 ezer forintos juttatásra jogosíthat. A támogatás feltétele az, hogy a kérelmező gyöngyöstarjáni lakcímmel rendelkezzen, továbbá regisztrált álláskereső legyen.

A hírre többen elmondták, hogy Gyöngyösről, Abasárról, Detkről, Atkárról, Hortról, Karácsondról, Ludasról és máshonnan is járnak dolgozók ide, de nem tudják, az ő érdekükben történt-e már valami.

Tájékoztatásból, jogkövetésből elégtelen



A múlt héten a G.G. Space Kft. dolgozói újabb gyűlést tartottak, amelyen a Munkástanácsok Országos Szövetsége képviselői bejelentették, hogy támogatni fogják a bajba jutott munkavállalókat.

A fórumon Szabó Imre Szilárd ügyvéd, a Munkástanácsok ügyvezető alelnöke ismertette a munkaviszony megszűnése esetén járó juttatások körét, az esetleges felszámolási eljárás várható menetét, a Bérgarancia Alap lehetőségeit, az álláskeresési ellátások igénybevételi lehetőségeit, illetve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatban felmerülő teendőket.

Ezek azok az alapvető munkaerőpiaci, munkajogi és társadalombiztosítási információk, amelyekkel a munkavállalóknak feltétlenül tisztában kell lenniük. Az eddigi eljárás és tájékoztatás, amivel rendelkeztek – véleményem szerint – elégtelen – jelentette ki.

Kozma Zsolt, a Munkástanácsok versenyszféráért felelős alelnöke elmondta: „Az eset tökéletes példa arra, hogy az érdekképviseletek nélkül gyakorlatilag lehetetlen helyzetben vannak a munkavállalók. Ilyen felháborító eljárással a magam részéről még sosem találkoztam érdekképviseleti pályafutásom során, ezért kezdeményeztem, hogy karoljuk fel ezt az ügyet. Fontos, hogy a kormányhivatal is mielőbb segítse az érintetteket, ezért a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz is fordulunk a napokban”.