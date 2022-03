Friss hírek :: 2022. március 7. 12:47 ::

Rekordalacsonyan a forint, rekordmagasan a gázár, jelentős az olajár-emelkedés is

Tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel, történelmi mélyponton is állt, az euró például hajszálnyira került a 400 forintos jegyzéshez, később visszapattant. A kőolaj ára 2008 júliusa óta legmagasabb szinten is volt hajnalban, majd mérséklődni kezdett a nyitás óta elért nyeresége és az európai gázár is visszacsúszott történelmi csúcsáról.

Röviddel 12 óra előtt az eurót 397,79 dolláron jegyezték, miután a kereskedést 387,8 forinton indította. 10 óra körül 399,98 forintos rekordszinten is állt.

A frank 385,03 forinton kezdte a napot és egészen 398,67 forintig erősödött, majd röviddel 12 óra előtt 397,15 forinton jegyezték.

Hasonló ívet járt be a dollár is: 353,9 forinton kezdett és 367,89 forintig drágult, majd 12 óra előtt pár perccel 367,09 forinton állt.

Az európai gázár is rekordszintre emelkedett délelőtt, majd mérséklődni kezdett a nyeresége. A holland gáztőzsdén a TTF legközelebbi áprilisi határidős jegyzésében 1 megawattóra 220 euróba került a kereskedés indításakor, innen fél tízre rekordszintre, 345 euróra emelkedett, majd röviddel 12 óra előtt 311 euróra mérséklődött az ár. Egy éve ilyenkor még csak 16,7 eurón állt a gázár.

A kőolaj ára a hétfői kereskedés első perceiben 139,13 dollárra, 2008 júliusa óta legmagasabb szintre ugrott, röviddel 12 óra előtt 125,33 dolláron állt 6 százaléknyi drágulással.

(MTI)