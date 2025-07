LMBTQP+, Videók :: 2025. július 3. 10:38 ::

A nagy "Pride-vita" - a társadalom érdekét szolgálja, ha egy gyermeknek két apja van?

A legutóbbi Jelen Podcast adásában Gulyás Anita műsorvezetésével a buzifelvonulásról és az LMBTQ-mozgalmakról vitázott Barcsa-Turner Gábor, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) társvezetője és Dombos Tamás, a Háttér Társaság munkatársa.

Szó esett arról, miért "szükséges", hogy népszerűsítsék az egyéb szexualitású emberek is ezt a "másságot" és az azzal együtt járó megbotránkoztató, szeméremsértő öltözködést, viselkedést.

Próbálták beazonosítani, mi az a "queer identitás", és hogy éri-e még ma is hátrányos megkülönböztetés az LMBTQ-mozgalom tagjait; beszéltek arról is, mi az a "drag queen", illetve szóba kerültek még a "transznemű és interszex emberek" is.

Hosszas vita alakult ki a gyermekek és a korai érzékenyítés kapcsán arról, hogy nemi identitásunk kialakulása milyen mértékben függ kisgyermekkori mintáinktól, és arról, hogy miért kell az óvodásokat és a kamaszokat éppen a legsérülékenyebb időszakaikban "érzékenyíteni".