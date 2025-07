Külföld, Zsidóbűnözés :: 2025. július 3. 22:11 ::

Zsidó-kereszténység a gyakorlatban, avagy mit tesz most Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár?

A megszállt Ciszjordániában a Ramallahtól keletre fekvő, palesztinok lakta Taybeh városa immár az egyetlen olyan település a Jordán-folyó nyugati partján, melyet döntő többségében keresztények laknak. Hogy erről mit sem tud a nyugati világ, sőt a keresztény egyházak vezetői sem ejtenek róla egy árva szót sem? Nos, a hallgatásnak megvan a nyilvánvaló magyarázata: a „szent és sérthetetlen” izraeli telepesek jó ideje tartják félelemben a város lakóit.

Az iraki székhelyű ACI MENA elnevezésű (Association for Catholic Information Middle East and North Africa), arab nyelvű katolikus (!) hírügynökség információi szerint zsidó telepesek a kisváros keleti határán újabb megfigyelő posztot állítottak fel. Az „előretolt helyőrség” a település melletti, hozzávetőleg 1700 hektárnyi mezőgazdasági termelésre használt területen található. Az ottani földeken több ezer olajfa, baromfi- és juhtenyésztő telep, valamint szezonális növények termesztésére használt farmok gondoskodtak a város lakóinak ellátásáról. Taybeh teljes területe (2387 hektár) alig valamivel nagyobb, mint a hozzá kapcsolódó, most a telepesek felügyelete és megfigyelése alá került mezőgazdasági birtoktest.

Az izraeli telepesek támadásai, jogsértései nem most kezdődtek. 2019-ben és 2020-ban hasonló „megfigyelő pontokat” már létrehoztak a város környékén a megszállók, nem egy esetben pedig a termést is fölgyújtották, vagy szarvasmarha-csordákkal tiporták le, és mezőgazdasági gépeket és felszereléseket raboltak el. Immár a második egymást követő évben akadályozzák meg a palesztin termelőket az olajbogyók összegyűjtésében a saját földjeiken, melyek a Rimmonim elnevezésű – Taybeh városától elkobzott – zsidó település mellett helyezkednek el. A termés így vagy a telepesek kezére került, vagy pedig tönkrement. Hozzávetőleg 20 családot ért támadás az izraeliek részéről, mivel megkísérelték megközelíteni a saját földjeiket.

Bashar Fawadleh, a taybehi Megváltó Krisztus Egyház plébánosa a következőképpen nyilatkozott az ACI MENA hírügynökségnek: „A város, amelyet János evangéliuma (11:54) Efraimként említ – a hely, ahová Jézus a szenvedése előtt visszavonult –, ma már nem biztonságos a lakosai számára… Nem békében élünk, hanem mindennapos félelemben és ostromban. Tavaly október óta több mint tíz család hagyta el Taybehet a folyamatos erőszakos cselekmények miatt.”

A plébános további jogsértő intézkedésekről is beszámolt: „A telepesek akcióival egyidejűleg az izraeli hatóságok beléptető kapukat helyeztek el a városba vezető utak bejáratánál, megnehezítve így a lakosok eljutását munkahelyeikre, illetve az alapvető szolgáltatások igénybe vételét. Ezek a korlátozások, a mezőgazdasági termelés ellehetetlenítésével együtt, a munkanélküliség növekedéséhez és a gazdasági válság elmélyüléséhez vezettek, melynek következtében sokan fontolgatják a város elhagyását.” A plébános felhívta a figyelmet arra is, hogy a „telepesek olajfákkal, árpával beültetett dombokon legeltetik teheneiket, közvetlenül a palesztinok házai mellett”. Márpedig a „helyiek mindezt a gazdasági ellehetetlenítésükre, elűzésükre irányuló szisztematikus törekvés részének tekintik” – mutatott rá Bashar Fawadleh, a taybehi Megváltó Krisztus Egyház plébánosa.

Az elmúlt héten, június 25-én izraeli telepesek, illetve a mellettük felsorakozó katonák három palesztint öltek meg Kaffr Malikban, egy Ramallahtól északkeletre található ciszjordániai településen. Az esetről szintén beszámoló BBC szerint ugyanebben a faluban néhány nappal korábban egy 13 esztendős fiút is lelőttek az izraeli katonák.