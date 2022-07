Friss hírek :: 2022. július 2. 12:01 ::

Folytatódik a kánikula az ország keleti felében, de néhol felhőszakadás enyhítheti

A hidegfront hatására reggelre az ország nyugati felében felfrissült a levegő, de keleten, délkeleten tartja magát a hőség - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton a Facebook-oldalán.

Az elmúlt időszakhoz képest a felforrósodott légtömegben keleten is több helyen alakultak ki zivatarok, de koránt sem mindenütt. Később, estétől a Dunántúlra is érkezett csapadék. A frontbetörést erős, többfelé viharos szél kísérte, sőt a Balatonnál néhol 90-100 kilométer/órás széllökések is előfordultak - közölték.

A meteorológiai szolgálat térképe alapján míg szombaton délelőtt az ország nyugati felében 20 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek, az ország keleti felében már ekkor többfelé 30 fok körüli értékek voltak.

Az előrejelzés szerint szombaton a csúcshőmérséklet a Dunántúlon 28 és 32, keleten 31 és 37 fok között alakul. Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a hőség miatt Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg is másodfokú, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Nógrád és Tolna megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Felhívták a figyelmet továbbá, hogy az UV-B sugárzás országszerte elérheti a nagyon erős, néhol az extrém szintet.

Mindemellett az ország középső és keleti területein zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. A felhőszakadás veszélye miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

A következő napokban várhatóan ismét melegszik a levegő, hétfőn 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Az országos tisztifőorvos jövő hétfő éjfélig hosszabbította meg a hétfő óta tartó, eredetileg csütörtök éjfélig elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást.

(MTI)