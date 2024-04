Egy furcsaság nagyon is szembetűnő az izraeli háborús propagandával kapcsolatban. Szinte minden történetben, amely az október 7-i „terroristákkal” vívott harcaikról szól, hősies izraeli katonanőkről mesélnek, nevetségesebbnél nevetségesebb lódításokkal.

Miért szólnak ezek a történetek katonanőkről? Mi történt a férfiakkal? Miért hiányoznak ezekből a kreált meseszövésekből? Nyilvánvalóan azért, mert a régi toposzhoz híven a zsidók képzelete is teljesen elnőiesedett. A judaizmus matriarchális, és a zsidó viselkedésének minden egyes vonása nőies: mindig ő az áldozat, soha semmi nem az ő hibája, minden róla szól, túlzottan érzelgős, nem tartja magát azokhoz a normákhoz, amelyeket másoktól megkövetel, állandóan irreleváns hülyeségeket emleget a múltból, sohasem épít civilizációt, képtelen a fizikai munkára, azt hiszi, hogy a megtévesztés és a manipulálás ugyanaz, mint a logika és az érvelés, drasztikusan túlértékeli önmagát stb.

Ugyanakkor minden hibájuk ellenére – és túl sok van belőlük ahhoz, hogy mindet számon tartsuk – a zsidók nagyon is jól értik, hogyan működik a fehér férfi elméje, akinek semmi sem pumpálja fel annyira a vérét, mint egy veszélyben lévő nő sírása, nyögése és jajveszékelése. A fehér, főleg amerikai hím szó szerint arról fantáziál, hogy megmentse a vasúti sínekhez kötözött nőstényt. Azzal, hogy a zsidó propagandagépezet csak vonzó izraeli katonanőket mutogat, és elrejti az ocsmány, patkányképű férfiakat, manipulálja a fehér férfiakat, hogy Izrael mellé álljanak, mentegessék a háborús bűneit, sőt akár az életüket is feláldozzák a védelmében.

Egy kizárólag nőkből álló IDF-osztag teljesen egyedül „száz Hamász-terroristát likvidált” a Gáza menti kibucokban zajló harcok során.(2)

Az IDF női harckocsizói legázoltak több tucat Hamász-terroristát, és noha nem voltak kiképezve a páncélozott Humweere felszerelt fegyverrendszerre, tíz percen belül mindnyájan szakértőkké váltak, hogyan kell működtetni azokat, hogyan kell tüzelni velük.(3)

Hihetetlen mese: egy 46 éves négygyermekes hős anya foglyul ejtett 5 Hamász-terroristát, a hátsó kertjében megkötözte és kivallatta őket, ezzel megmentve 120 életet. Az első felfegyverzett terroristára azzal ijesztett rá, hogy arabul beszélt hozzá, aztán megragadta az ingét, és ezzel rábírta, hogy adja fel négy másik társát a közelben, akiket szintén foglyul ejtett.(4)

Ehhez képest a való életből vett pikáns adalék az izraeli nők palesztin férfiakkal szembeni hozzáállására vagy inkább „hozzáfekvésére”, hogy az egyik izraeli börtönben nemrég rajtakaptak egy börtönőrként szolgáló katonanőt egy palesztin fogoly szexuális kényeztetése közben. Később kiderült, hogy ugyanez a rab négy másik katonanő szexuális szolgáltatásaira is igényt tarthatott. Az eset nyomán Izraelben bakanők többé már nem lehetnek smasszernők.(5)

Egy másik izraeli börtön vezetősége börtönőrként szolgáló katonanőket „futtatott” tömegesen terrorista arab raboknak, hogy engedményekért cserébe azok fixírozzák vagy szexuálisan bántalmazzák őket.(6)

Bizonyára a hollywoodi zsidók már javában készülnek az izraeli szuperjenták Marvel-képregénysztorijának megfilmesítésére, amely egyrészt tökéletesen passzol az „erős és független nők” feminista illúzióhoz, másrészt a reményeik szerint segíthet helyreállítani a „verhetetlen IDF” alaposan megtépázott nimbuszát az izraeli és nemzetközi zsidó haszbaragépezet által futószalagon gyártott hasonló önámításokkal és gojvakításokkal együtt.

Ehhez a világ legolvasottabb fehér fajvédő és antiszemita hírportáljának számító The Daily Stormer szerkesztője, Andrew Anglin az alábbi kis abszurd holohumoreszket rittyentette, amely a holokauszttúlélők groteszk és obszcén részletekben bővelkedő visszaemlékezéseit parodizálja:

„Ilyen esetben az egész koponya pillanatok alatt szétesik” – erősítette meg a minisztérium. A minisztérium által elmesélt másik szörnyű eset szerint a Hamász meztelenre vetkőztet egy katonanőt, és arccal előre beledugja egy férgekkel teli hordóba. „Miközben a férgek végigmásznak a szép arcán és a mellein, a Hamász-terrorista két dinamitrudat helyez be, egyet a vaginába, egyet pedig a végbélnyílásba” – olvasható a közleményben. „Meggyújtják a dinamitrudakat, és felrobbantják a nő testének alsó felét, majd a hordót egy lángoló gödörbe gurítják. A legelképesztőbb rész az, hogy a férgek kiszabadulnak a hordóból, és visszakúsznak a terrorista gazdáikhoz, készen egy újabb menetre” – magyarázta a sokkoló nyilatkozat. A Hamász szexistái a női katonákat arra kényszerítik, hogy addig mosogassanak, amíg el nem törik az ujjuk. Miután az összes ujjuk eltörik, arra kényszerítik őket, hogy a lábukkal mosogassanak. Miután a lábujjaik mind eltörnek a túl sok mosogatástól, egy cenzor beindít egy fejszét, amely a mennyezetről lefelé leng és kettévágja a testüket, pont középen. A közlemény azzal zárult, hogy a Hamász által elkövetett dolgok „messze túlmutatnak a barbárság Itchy & Scratchy szintjén”, mondván: „az emberek ehhez a rajzfilmhez akarják hasonlítani, de az igazság az, hogy a Simpson család írói soha nem tudtak volna ilyen szörnyű erőszakos jelenetekkel előállni”.

Ezután a viccet félretéve Andrew Anglin így folytatja:

Az az elképzelés, hogy az IDF vonzó fiatal nőkből áll, egyszerűen abszurd. A világ egyetlen hadserege sem küld nőket harcba, és ez az IDF-re is vonatkozik. (…) A zsidó média elismeri, hogy valójában nem kerülnek harci szerepbe.(7) A 2014-es gázai háborúban (amely sokkal, de sokkal kevésbé volt komoly) Izrael azt mondta, hogy a „harci szerepek kevesebb mint 4%-át” töltötték be nők, és ahogyan ők azonosították a „harci szerepeket”, az lehetett a helikopteres támogatás és a tábori orvos, többek között olyan szerepek, amelyek valójában nem „harci szerepek”. Nem lehet nőket tényleges gyalogságba állítani. Ez soha nem történt meg, és soha nem is fog megtörténni. Talán, ha tele pumpálod őket tesztoszteronnal, ráveheted őket, hogy segítsenek fegyvertelen gyerekeket lelőni, de ennyi.