Mi Hazánk: kinek szánja a kormány az ellehetetlenített benzinkutak üzemeltetési jogát?

A Mi Hazánk a kereskedelemért felelős miniszterhez fordul az elégtelen szabályozás és az üzemanyag-ellátásban kialakult tarthatatlan állapotok miatt. Felmerül a kérdés, hogy meddig tartja létbizonytalanságban a kormány a benzinkutakat üzemeltető hazai vállalkozásokat - áll a közleményükben, alább a folytatás.

Az egész országot érintő problémát gerjesztett mára az egy éve tartó - a kormányzat szerint - átmeneti intézkedés, amely üzemszünet elrendelésére kötelezi azon benzinkutak üzemeltetőit, akik nem tudnak adott időkeretben hatósági áras üzemanyagot kiszolgálni. Sokkal aggasztóbb azonban ennek a törvénynek az a szankció része, ami felhatalmazza a kormányt - jelen esetben a kereskedelemért felelős minisztert - arra, hogy vizsgálat után, kijelölhessen más szolgáltatót az üzemszünetet bejelentő benzinkút üzemeltetésére.

Többek között ezeknek a rendelkezéseknek is köszönhető az a kaotikus állapot, hogy az ország nagy részén ma már csak 5-10 liter üzemanyagot lehet egyszerre tankolni, de egyre több az olyan jelzés, hogy sok benzinkúton csak 1-2 liter hatósági áras üzemanyagot adnak. Ennek az oka egészen egyszerű, hiszen egyik kisvállalkozó sem szeretné, hogy elvegyék tőle több évnyi munkájának az eredményét, és csak így tudja áthidalni az elégtelen beszállítást. Szintén ennek köszönhető, hogy míg a Mol és a kormány több százmilliárd forint nyereséget kaszált, és a mai napig hasznot húz minden egyes eladott liter üzemanyagból, addig a kutakat üzemeltető vállalkozások minden litert csak veszteséggel tudnak értékesíteni, így egy éve öntik bele a pénzt más forrásokból, csak azért, hogy elkerüljék a bezárást.

Ezekkel a rendelkezésekkel egy éve létbizonytalanságban tartanak több mint 1000 vállalkozót, illetve az alkalmazásukban álló, ki tudja, hány ezer családot. Ezzel a törvénnyel a kormány megteremtette a feltételét a kisbenzinkutak ellehetetlenítésének, felszámolásának és a lehetőségét annak, hogy egy esetleges nagyobb, erősebb piaci szereplő könnyedén hozzájusson az ellehetetlenített benzinkutakhoz. Ezek a rendelkezések azonban nem szólnak arról, hogy mi történik akkor, ha az elégetlen nagykereskedelmi ellátás miatt nem tudják kiszolgálni a vevőket, és nem szólnak arról sem, hogy milyen feltételeket szabnak a beszállítóknak és milyen szankciók sújtják például a Molt mint egyeduralkodó beszállítót a magyar üzemanyagpiacon, ha nem tudja kiszolgálni az igényeket, ezzel ugyanúgy veszélyeztetve az ellátásbiztonságot.

További aggodalomra ad okot, hogy a Mol sajtóhírek szerint 143 hazai benzinkutat adott el egy csehországi piacvezető benzinkút-üzemeltetőnek, ezzel egyidőben, pedig ennek csaknem háromszorosát, 410 benzinkutat vásárolt Lengyelországban 610 millió dollár értékben, ami azt sugallhatja, hogy a Molnak nem feltétlenül a hazai kutak ellátása lesz a jövőben a prioritás.

A hazai kis- és középvállalkozások és a magyar családok védelmében elvárjuk, hogy azonnali lépésként - legalább addig, amíg a Mol nem képes, vagy nem akarja biztosítani az üzemanyag-ellátást és utánpótlást -, helyezzék hatályon kívül ezeket a rendelkezéseket, illetve tájékoztatást kérünk, hogy a jelenleg fennálló helyzet miatti esetleges kényszerű üzemszünetet bejelentő kutak milyen elbírálásban részesülnek. Kik jelenleg a miniszter által kijelölt üzemeltetők üzemszünet idejére? Illetve arra sem tér ki a szabályozás, hogy ha esetleg egy kijelölt szolgáltató átveszi egy benzinkút üzemeltetését, azt mikor és hogyan kaphatja vissza az eredeti üzemeltetője, vagy tulajdonosa.

A Mol, mint a hazai üzemanyag-ellátás főszereplője, gyakorlatilag teljhatalommal bír az üzemanyag nagykereskedelmi kiszolgálásában is, hiszen önállóan döntheti el, hogy mely kutaknak és mennyi üzemanyagot ad, mindezt kormányzati jóváhagyással teszi, hiszen semmilyen szabályozás nem köti a kormány részéről. Ezen sürgősen változtatni kell, ha szükséges akár kormányzati beavatkozással is, mint ahogy ezt teszik mindenféle ársapkás termék, így az üzemanyagok esetén is.

Az ársapka rendszerének bevezetése óta a kiskereskedők szinte csak veszteséget termelnek, ezért javasoljuk, hogy dolgozza ki a kormány a nagykereskedőket és az áfát szabályozó ársapka bevezetésének lehetőségét is - írja Szajlai János, a Mi Hazánk választókerületi elnöke.