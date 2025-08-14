Friss hírek :: 2025. augusztus 14. 14:29 ::

Egyre jobban teljesít a BKK: megint kigyulladt egy autóbusz a XII. kerületben

A csütörtök reggeli eset után délben ismét kigyulladt egy autóbusz Budapest XII. kerületében, ezúttal az Alkotás utcai megállóban - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-t.

Kiss Ádám elmondta: a megállóban álló busz a fővárosi tűzoltók kiérkezésekor már nem lángolt; a tűzoltók egy vízsugárral visszahűtötték a felhevült motorteret, és átvizsgálták a járművet.

Csütörtök reggel szintén a XII. kerületben, az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél gyulladt ki egy autóbusz; senki sem sérült meg.