A kormányváltást követően Magyarország azonnal újjáépíti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatait Lengyelországgal - írta a Magyar Péter az X közösségi portálon.

"Baráti tárgyalást folytattunk Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Münchenben. Egyetértettünk abban, hogy mind Magyarországnak, mind Lengyelországnak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük a mielőbbi orosz-ukrán békekötés elősegítéséért" - tette hozzá a Tisza Párt elnöke, utalva arra, hogy mindketten részt vettek a müncheni biztonságpolitikai fórumon.

Hozzátette: abban is megállapodtak, hogy új lendületet adnak a visegrádi négyek együttműködésének, amelyben rajtuk kívül még Szlovákia és Csehország vesz részt. Egyetértettek abban is, hogy tovább kell erősíteni Európa külső határainak védelmét. Kiállnak az európai versenyképesség javítása és a transzatlanti kapcsolatok erősítése mellett - írta.

Magyar Péter szerint Donald Tusk biztosította őt afelől, hogy Lengyelország "a korrupció felszámolását követően" támogatni fogja a Magyarországnak járó nyolcezermilliárd forint értékű uniós támogatás felszabadítását.

Magyar Péter közlése szerint tájékoztatta a lengyel kormányfőt arról, hogy a Tisza és a magyar társadalom többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását. Hozzátette, hogy meghívta Tuskot Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és kijelentette, hogy a Tisza-kormány beiktatását követő első külföldi útja Varsóba fog vezetni.

"Éljen az ezeréves lengyel-magyar barátság!" - zárta posztját Magyar Péter.

"Egyesek Varsót szerették volna olyanná tenni, mint Budapest. Most Budapest szeretne olyan lenni, mint Varsó" - írta Tusk válaszul szintén az X-en.

Magyar Péter bejegyzésére reagált szintén az X-en Zbigniew Ziobro, a Magyarországon politikai menedékjogban részesített lengyel ellenzéki képviselő, korábbi igazságügyi miniszter.

"Péter, elmondtad-e a magyaroknak a teljes igazságot, azt, hogy milyen állapotban van Lengyelország két évvel Donald Tusk kormányra lépése után?" - tette fel a kérdést.

"Elmondtad-e, mennyire csalódottak azok, akik hittek a választási ígéreteiben?" - fűzte hozzá, rámutatva a magas lengyelországi energiaárakra, a vállalkozók nehéz helyzetére, arra, hogy Lengyelországban az egyik legnagyobb arányú a fiatalok munkanélküliségi rátája az európai országok közül.

"Könnyű Európában ide-oda repülni, találkozni az európai néppártbeli barátokkal, széles mosollyal pózolni a fotókon, és élvezni a tapsot" - írta Ziobro.

Sokkal nehezebb lesz később "az emberek szemébe nézni, miközben a háztartási számlák az egekbe szöknek, az adók emelkednek, és a szép ígéretek csupán üres szlogennek bizonyulnak".

"Valóban ezt az utat akarod járni?" - kérdezte Ziobro, majd kijelentette: ha igen, akkor Magyar Péter "ugyanazokkal a mesékkel eteti a magyarokat", mint Tusk, miközben mindketten "igazából azt teszik, amit Brüsszel mond nekik".

(MTI)