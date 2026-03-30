"Gundalf" azt állítja, dezinformálta az Alkotmányvédelmi Hivatalt, és saját propagandát épített

Azért gondoltam, hogy a nyilvánosság elé állok, ugyanis amikor az Alkotmányvédelmi Hivatal kihallgatott, tájékoztattak arról, hogy a kihallgatáson elhangzott dolgok államtitoknak minősülnek – mondta a 444-nek adott interjújában Hrabóczki Dániel, az infomatikus, aki Gundalf néven vált ismertté a Tisza Párt körüli titkosszolgálati ügyben.

– A szombaton kirakott kihallgatási videóval teljesen felrúgták az államtitok dolgot, és ők sem veszik komolyan, vagy az is csak egy hazugság volt – fogalmazott. Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál történt kihallgatásán nagyon sok valótlanságot állított és dezinformációt tett állítása szerint, ennek oka az volt, hogy az első házkutatás után megkereste egy ember, aki azt állította, hogy az AH-nál dolgozik, és figyelmeztette őket, hogy az AH beavatkozik az eljárásba. Amikor figyelmeztette őket, figyelmeztett arra is, hogy be fogják hívni kihallgatásra.

– Azt tudtam, hogy a kihallgatást arra akarják felfűzni, hogy ha az egész Tisza Párt körüli akcióból nyilvánosság előtti botrány lenne, akkor felhozzák ezt, mint védekezés. Vagy olyan dolgokat akarnak velünk kimondatni, amiket ellenünk akarnak fordítani.

Arra a kérdésre, mi volt igaz a kihallgatáson, elmondta, hogy 2025 szeptemberében történt a kihallgatás, amiről korábban az AH azt közölte telefonon, hogy nem hivatalos beszélgetésre invitálnák, amire polgári tájékoztatásként is hivatkoztak.

– Azt mondták, hogy amennyiben nem jövök el ide, akkor ellenem nemzetbiztonsági eljárást fognak indítani.

Az, hogy dezinformált, azt jelenti, hogy azt már látta, hogy „összeukránozni akarják a Tisza Pártot”, és állítása szerint jelzést kaptak arra, hogy erre őket is fel akarják használni.

– Úgy döntöttem, hogy kezembe veszem az irányítást, és én fogom megírni a saját propagandámat.

Ennek állítása szerint az volt a célja, hogy a későbbiekben, hogyha ezeket a felvételeket vagy beszélgetéseket vagy bármilyen anyagot nyilvánosságra hoznak, azt tudja cáfolni.

Ezt követően arról is beszélt, hogy 100 százalékig nem lehetnek biztosak abban, hogy az a Theo, aki őket előzetesen figyelmeztette, tényleg az AH-nál dolgozik, és elmondása szerint Theo megüzente, hogy az ügyben az AH is részt vesz.

Az AH épületében elmondása szerint egyébként átesett egy poligráfos vizsgálaton is, amin át is ment, nem tudja, mindezt miért nem hozták nyilvánosságra.

A dezinformációk közléséről elmondta, hogy a továbbiakban is fogja vállalni a poligráfiás vizsgálatot.

– A propaganda már kihozott mindenfélét azzal kapcsolatban, hogy ilyen-olyan ukrán kém vagyok és kiképzésekre jártam.

Azzal is vádolják, hogy Kijevben képezték ki, ám állítása szerint az ukrán fővárosban összesen öt napot volt, amiből kettő utazással telt, nem tudja, három nap alatt mire lehetne kiképezni.

Azt mondja, meg kellett védenie magát, mert fenyegették egy nemzetbiztonsági eljárással, és nem az ő döntése volt a Direkt36-cikk megjelenése, és nem ő döntötte el, hogy a videót hozzák nyilvánosságra.

Szerinte nem a titkosszolgálatokba vetett bizalmat ásta alá, hanem az ügy azt bizonyítja, hogy az állampárt politikai komisszárjai behálózták a titkosszolgálatokat.

A Tisza Párthoz még akkor csatlakozott 2024-ben, amikor még csak a mozgalom létezett, és örült, hogy van egy politikai erő, „ami képes felvenni a kesztyűt az állampárttal”. „Voltak gyanús alakok a Tisza körül”, mondta, itt arra gondolt, hogy szerinte voltak olyanok, akik nem feltétlenül a párt érdekeit szolgálták.

A Direkt36 cikke szerint belső konfliktus miatt küldték el a pártból, erről azt mondta, hogy erősen romlott az egészségügyi állapota, és nem tudta megfelelően ellátni a munkáját, valamint később kiderült, hogy valószínűleg dezinformációkat terjesztettek róla arról, hogy információkat ad ki a Tiszával kapcsolatban. Nem haraggal váltak el, felajánlották, hogy önkéntesként folytathatja a munkáját, ebbe bele is egyezett.

Az AH azon állítását, hogy kémszoftvert próbált beszerezni, viccesnek találja, mondván, hogy 19-20 éves volt akkoriban. Nem akarták beszerezni a kémprogramot, hangoztatta, hiszen az eurómilliókba kerül, és jelezte: "nekem nincsenek eurómillióim".

Amikor megkereste Henry, szólt Buddhának, és elmondása szerint kirajzolódott számukra, hogy egy beszervezési kísérlettel állnak szembe, és elhatározták, hogy belemennek abba a játékba, mintha Henry beszervezett embere lenne, hogy ezzel kiderüljön, ki próbálja megszerezni az adatokat. Ezzel egyébként a Tiszát akarták segíteni, mondta.

Arra csak tippjei vannak, Henry ki lehet. Furcsa személyiségnek tűnt neki, minimális információáramlás történt az irányába, de érdemben nem kapott tőle segítséget. A pártot úgy akarták bedönteni szerinte, hogy adatszivárgásokkal csökkentik a renoméját, és egyéb botrányokat robbantanak ki, így csökkentik a pártba vetett bizalmat, majd csökken a támogatottság.

Arra a kérdésre, miért nem keresték meg Henryék miatt a titkosszolgálatot, azt mondta, erős gyanúik voltak, hogy a magyar titkosszolgálat is részt vesz ezekben az akciókban, így nem sok értelme lett volna szerinte, ha megkeresik őket, mert pont oda mentek volna, akik ezeket a műveleteket végzik.

A kapcsolat Henryvel két nappal azt megelőzően szakadt meg, hogy az NMHH-nál feljelentették Gundalfot és Buddhát, majd az NNI a bejelentés alapján vonult ki hozzájuk. Az informatikus elmondta azt is, hogy az NNI-s akció előtt Henry még számon kérte rajta, hogy nincs-e valami, amit eltitkol előtte.

A kormány szombaton egy videó részleteit tette közzé a volt tiszás informatikus meghallgatásáról. Gundalf (H. D.) egyedül, jogi képviselő nélkül ült szemben vélhetően az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársaival.

A Klubrádiónak korábban Telkes András nemzetbiztonsági szakértő azt mondta: videó nem bizonyítja, hogy Gundalfot beszervezték volna. Szerinte több probléma is van a videóval. Mivel vágott, nem tudni, hogy épült fel a kihallgatások logikája, a 19 éves fiatalemberrel szemben leültettek két kihallgatót, akik folyamatosan pergőtűzszerű kérdésekkel árasztották el.

A videó publikálása példátlan a magyar politikatörténetben: a kormány egy titkosszolgálati meghallgatás felvételét közölte azzal a céllal, hogy hiteltelenítse Szabó Bence történetét, és azt bizonyítsa, hogy a szolgálatok megalapozottan jártak el a tiszás informatikusokkal szemben, és nem a párt bedöntése motiválta őket.

(24 nyomán)